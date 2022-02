Letras Desnudas

Mario Caballero

¿Jorge Acero es la mejor opción?

La respuesta no puede ser otra: Jorge Acero no es la mejor opción para gobernar el municipio de Berriozábal. Estamos hablando de un personaje improvisado en la política y que cabe en el mismo costal que todos los políticos insaciables en su apetito por enriquecerse desde el poder.

El presidente Andrés Manuel López Obrador entendió perfectamente que la gente estaba harta de la corrupción y, sobre todo, de los terribles excesos ocurridos durante el peñanietismo. Por eso hizo de este tema su eje central de la campaña electoral de 2018 con la promesa de combatir la corrupción, así como se barren las escaleras: de arriba hacia abajo.

Sin embargo, no todos los que militan en su partido comparten la misma idea. Hay muchos casos de morenistas que han sido señalados de desviar recursos públicos, malversar los fondos de los programas sociales y darse la gran vida con dinero del erario. Es el caso de Jorge Arturo Acero Gómez.

RAZONES

Las razones de por qué Jorge Acero no es en ninguna forma la mejor opción, ni siquiera una opción, comienzan con su lugar de nacimiento.

En redes sociales presume ser berriozabalense de corazón, de tener un sentimiento de fervor por su gente, por su cultura y tradiciones. Asimismo, se jacta de conocer las necesidades que existe en cada rincón del municipio. La realidad es muy distinta.

Para empezar, no es de Berriozábal. Si así fuera, al menos sabría que berriozabalense se escribe con “s” al final y no con “c”, tal como él lo escribió en su imagen de portada de Facebook. Aunque esto es un mero error ortográfico, ¿qué se puede esperar de alguien que aspira gobernar una ciudad si ni siquiera es capaz de escribir correctamente un gentilicio?

Jorge Acero es originario de Chiapa Corzo. Por lo que causa gran duda cómo le hizo para cubrir el requisito de elegibilidad contenido en el inciso D, de la fracción diez, del artículo 12 del Reglamento para el Registro de Candidaturas para los Cargos de Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento, ¿sobornó o falsificó documentos?

Porque dicha regla dice a la letra que los que aspiren a ser miembros del Ayuntamiento, en este caso alcalde, debe “ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o ciudadanía chiapaneco por nacimiento con residencia mínima de cinco años en el municipio de que se trate”. Y hasta donde se sabe Jorge Acero tiene apenas dos años de vivir en Berriozábal. Es decir, habita en esa ciudad más o menos desde que asumió el puesto de tesorero municipal, en noviembre de 2019.

Al respecto, ¿cómo confiarle el gobierno a Acero si su sola candidatura podría ser producto de la corrupción y la infracción a las leyes? ¿Por qué elegirlo si viviendo tan poco tiempo en el municipio es seguro que desconoce los problemas y las necesidades de la gente, con las que ahora se toma fotos para subirlas a Facebook, pero que antes, siendo tesorero municipal, ni siquiera las recibió en su oficina?

Por otro lado, Jorge Acero no tiene experiencia en la política. Si llegó a ocupar un alto cargo dentro del Ayuntamiento no es por méritos propios porque no los tiene, sino por amiguismo.

Fue invitado a desempeñar mencionada responsabilidad pública por el exalcalde de Berriozábal y actual candidato a diputado federal por Morena, Joaquín Zebadúa Alva, quien tampoco tenía experiencia en la administración pública antes de aceptar la alcaldía, ni trayectoria política, pero que por muchos años había venido viviendo del presupuesto a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Otra razón, quizá la de mayor peso, es el presunto abuso que cometió Acero Gómez sobre los recursos públicos en complicidad con Zebadúa Alva.

Entre otras cosas se sospecha que el terreno que compró apenas tiempo después de haber sido nombrado tesorero, así como también la lujosa mansión que ahí mismo construyó, lo hizo con recursos del erario. Vea por qué.

Resulta que, a finales de 2018, es decir, meses antes de ocupar el puesto, Jorge Acero tuvo que vender un terreno debido a las deudas y a la fuerte crisis económica que tenía.

Sin embargo, luego de ser encargado de la administración de los recursos municipales, se dice que compró un terreno en el fraccionamiento Grand Pedregal, ubicado en la carretera Tuxtla-Berriozábal, con un costo superior a un millón y medio de pesos. No es todo. Pues también se comenta que el inmueble que después construyó en el predio tiene una inversión de otros tres millones de pesos.

A Jorge Acero se le acusa de haber cobrado sobornos a decenas de cantinas clandestinas que fueron toleradas y protegidas por el gobierno de Joaquín Zebadúa. También de mochar las becas y los apoyos del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

¿Acaso esos fondos que obtuvo por medio de la corrupción están invertidos en el terreno y en su lujosa residencia que es conocida por todos los pobladores como “La Casa Blanca” de Jorge Acero?

Una razón más es el caso que lo involucra en el desvío de más de 41 millones de pesos de la obra de renovación de la red de agua potable.

Según una investigación periodística, los fondos fueron desviados a través de empresas fantasma y facturación apócrifa. Esto sucede precisamente cuando el presidente López Obrador lanzó iniciativas para combatir a las “factureras” e imponer penas más severas a quienes sean descubiertos en esta práctica ilegal para sustraer dinero del pueblo.

La supuesta obra contó con un recurso de 41 millones 541 mil 689 pesos. Se cuenta que Jorge Acero con la ayuda de su amigo José Luis Albores Montesinos realizaron una serie de depósitos a una empresa de outsourcing.

Esta empresa, que es propiedad de Albores Montesinos, comenzó a recibir los depósitos a partir de noviembre de 2019. El primer depósito fue de 3 millones 559 mil 128 pesos. El segundo fue en diciembre del mismo año, por una cantidad de 4 millones 404 mil 385 pesos.

En 2020, el Ayuntamiento realizó cinco transferencias a la misma compañía. Nada más el que realizó en el mes de abril fue por un monto de 29 millones 79 mil 200 pesos.

Lo peor del asunto es que esta outsourcing que según es utilizada para realizar el pago de la nómina mensual de los trabajadores del municipio, encabeza una red de empresas que controla José Luis Albores usando prestanombres, y que hace difícil el rastreo de los recursos del proyecto de agua potable.

Acero dijo que la obra se había ejecutado con eficiencia y que el dinero se usó con honestidad: “Ahora sí que esos 40 millones es el costo de la obra del agua y prueba de que sí se hizo todo el sistema de sectorización es que hay agua”.

No obstante, investigaciones posteriores revelaron que existe escasez de agua en la mayoría de las colonias, que las fugas son constantes y que las obras que se ejecutaron no cumplen con lo requerido y se hicieron con materiales de baja calidad.

¿LE ENTREGARÍAS TU FUTURO?

Por todo ello, no queda más que preguntar: ¿le entregarías tu futuro a un político inexperto que cuando llegó al poder sólo lo utilizó en su propio beneficio? Peor todavía, ¿que representa la continuidad de la corrupción de Joaquín Zebadúa y que es respaldado por un pulpo del transporte público que resulta ser su tío, Mario Bustamante Grajales, quien quiere apoderarse del negocio de los mototaxis en Berriozábal?

yomariocaballero@gmail.com