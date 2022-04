Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La FGR en Chiapas, logró el aseguramiento de arsenal bélico

• Gracias a dios, hoy cumplimos un año más de vida, y seguimos en la lucha, en la batalla diaria, gracias amigo, compadres y familia en general por todo…

• Vila Chávez, delegado de la FGR en esta entidad señala que se continua la lucha frontal contra la delincuencia organizada

Amigo lector, como lo había escrito en mi última entrega de Linotipe@ndo, este día lunes 18 de octubre agradezco a Dios por haberme dado un años de vida, así mimos agradezco a mis padres por haber dado toda su paciencia y cuidados, pero sobre todo estudios y lo mejor de lo mejor de cada uno de ellos, hoy estoy muy agradecido con todos los amigos, compadres y comadres, que nos han dado su confianza y aprecio, agradezco a mis hermanos que de una u otra forma a diario nos brindan su respeto y cariño, sobrinos que han creído en mí, y muy en especial a mis hijos Marquito, Paulina y Clarisa, que me profesan su amor, cariño y respeto, en verdad estoy muy agradecido con la vida que nos ha dado enseñanzas, sin sabores, traiciones y grandes amigos, pero, amigos verdaderos, los de por intereses mezquinos y bastardos, no esos amigos falsos y traidores que se han escondido en una piel de oveja y en realidad son unas aves de rapiña o roedores, gracias a Dios por todo lo que he recibido en este largo peregrinar de mi vida, hoy estamos junto a mi familia festejando un año más de feliz existencia, gratitud a la que es mi compañera que nos ha colmado de cariño, que nos da su confianza y sobre todo respeto, vamos a ver hasta cuando el colocho nos quita la corriente para irnos a donde se ha ido mis padres y mi hermana, los que se nos han adelantado para algún día recibirnos, pero de mientras con energía y toda la actitud al cien por ciento seguiremos aquí en este mundo terrenal gozando de todos y cada uno de los que líneas arriba he mencionado, muchas gracias a Dios, muchas gracias todos los que nos permiten entrar en sus tiempos libres o de ocio para leernos, gracias de todo corazón Marco Antonio Cabrera Alfaro…Bueno ya sin tanta alharaca entramos con la chamba y amigo lector déjame comentarte que la Delegación de la Fiscalía General de la de republica bien representada o atinadamente bajo la directriz del profesionista Alejandro Vila Chávez asesto un fuerte golpe a la delincuencia organizada y hace unos días lograron

asegurar material bélico en el municipio de Frontera Comalapa, en esta entidad. De acuerdo a los informes obtenidos por Linotipe@ndo de parte del fiscal de la federación se integró una carpeta de investigación por medio del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) integrado en la Delegación de la FGR, en contra quién o quienes resulten responsables, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego del aseguramiento de dos granadas y municiones de armas de fuego, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) hicieron del conocimiento del Fiscal Federal, que tras recibir una denuncia anónima en la que informaban de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, se trasladaron a las inmediaciones del ejido Nuevo Villaflores, municipio de La Trinitaria. Así mismo Vila Chávez detalló que, al encontrarse bloqueada la entrada, hicieron un recorrido por las localidades aledañas sobre el tramo Ciudad Cuauhtémoc-Comitán, a la altura del puente vehicular que se ubica a la entrada del ejido San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa. Una vez estando en el lugar se logró -comentó- el aseguramiento de por lo menos, una granada antitanque, una granada de 40 milímetros de aditamento lanzagranadas, 410 cartuchos útiles calibre 7.62, 380 cartuchos útiles calibre 5.56, tres cargadores calibre 5.56 desabastecidos, un cargador de plástico calibre 7.62 desabastecido, tres cargadores de metal calibre 5.56 desabastecido, cuatro cargadores de metal calibre 7.62 desabastecido, un casco balístico y un chaleco táctico. Al final acoto el fiscal federal en esta entidad que, lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continuará con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho y así poder aplicar con todo el peso la ley…sin comentarios

Estamos trabajando en unidad, para un mejor futuro: Irene Urbina

Tras asistir a los foros de consulta que se llevaron a cabo en las poblaciones de Puerto Madero y Álvaro Obregón, en el municipio de Tapachula, Irene Urbina Castañeda, alcaldesa de esa población huacalera señaló que su administración está comprometida por trabajar en unidad por el bienestar y desarrollo, tanto de la zona urbana como rural, por lo cual los foros presenciales buscan ampliar los espacios de participación de los tapachultecos en la toma de decisiones. Aseguró que, “Estamos recibiendo las propuestas y observaciones de todos los ciudadanos, para que juntos las convirtamos en políticas públicas y acciones de gobierno que favorezcan a una mejor calidad de vida, acceso al desarrollo y la felicidad, para que nadie se quede fuera del progreso de Tapachula”, al mismo tiempo enuncio que pescadores, prestadores de servicios turísticos y productores ejidales, se han sumado con propuestas para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Al final la edil de Tapachula acoto, la consulta para la integración Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se lleva. Cabo basada en cuatro ejes transversales: Bienestar e inclusión social; desarrollo económico, ciudad de calidad y medio ambiente; y sociedad segura…ver para comentar

FISCALIA ESTATAL ASEGURA NARCÓTICOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS…

Luego de dar a conocer que la fiscalía General del Estado (FGE), logrará asegurar, narcóticos o droga en diversas presentaciones al interior de dos inmuebles y detuvo a una persona por la probable comisión de delitos Contra la Salud, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas., el maestro Olaf Gómez Hernández, titular de la fiscalía estatal indicó que fue a través de la Fiscalía de Distrito Altos, que se llevó a cabo ese aseguramiento. Agrego categórico Gómez Hernández que, al dar cumplir la diligencia de cateo otorgado por el juez de Control, dentro del marco jurídico que marca la ley, se hicieron las investigaciones pertinentes al delito de Lesiones Calificadas, en agravio de una persona del cual omitimos sus generales, por así convenir a los intereses de la misma. Agregó el fiscal general que una vez que estuvieron en el interior del inmueble cateado denominado “Sánchez y Asociados Flores y Plantas”, ubicado en colonia San Martín, La Quinta, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, los integrantes de la policía especializada lograron observar varios cartuchos útiles de diversos calibres, así como envoltorios con polvo blanco con las características propias de la cocaína. El responsable de impartir justicia en esta entidad subrayó que de igual forma en una tienda de abarrotes, ubicada a un costado al estacionamiento del inmueble cateado, divisaron una repisa donde se encontraba unos recipientes de plásticos debidamente etiquetados que contenían diversos tipos de estupefacientes. Cabe destacar que en ese cateo -comentó- se logró asegurar, por su probable responsabilidad en delitos Contra la Salud, al encargado del establecimiento, de nombre Ángel Uriel “N”, que fue puesto a disposición del Fiscal del Ministerio Público Federal, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Al último Gómez Hernández reitero que se continúa refrendando el fiel compromiso con la sociedad chiapaneca para garantizar el Estado de derecho y reiteramos que ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS

luego de una gira por la Presa Manuel Moreno Torres en el municipio de Chicoasén, el diputado federal Jorge Llaven Abarca, anoto que la reforma eléctrica tiene como punto trascendental que el Estado recobre la rectoría de la energía en México. De igual forma el legislador comentó, que desde la Comisión de Puntos Constitucionales trabajará en los consensos y análisis para la aprobación de esta reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador en beneficio del pueblo de Chiapas y México…veremos y comentaremos…Y ya que hablamos de Llaven Abarca te diremos amigo lector que su esposa Lupita Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado “Siempre al Lado de la Gente” tomo parte , en el evento “Contra el Cáncer de Mama Unidas de Corazón” y a la Reunión de Presidentas de los DIF Municipales que encabezó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Tuxtla Gutiérrez, donde reconoció las acciones que impulsan el mandatario estatal y la presidenta del Voluntariado de Corazón, Rosalinda López Hernández, a favor de los sectores vulnerables de Chiapas…sin comentarios…Y la ley cuando los alcanzará a los alcaldes tentones como la de Tuxtla Chico, Cacahoatán entre otros, a mí que te importa y nos leeremos hasta el miércoles primero Dios, por hoy a festejar así que amigo lector, hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS OK.