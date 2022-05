Desde mi Trinchera

Diego Victorio

La reunión secreta del Senador y el exfuncionario

No se fumó la pipa de la paz porque no se asumían adversarios, solo brotó nuevamente la llama que hará fluir la empatía.

El encuentro se dio en las postrimerías de diciembre, en un ambiente nostálgico, por la partida de las fiestas decembrinas y de un inédito 2020.

Una relación que se había enfriado volvió a recobrar vida.

Un influyente Senador aldeano y un exfuncionario estatal pactaron unir fuerzas, en el terreno político electoral, escenario que mueve vertiginosamente las piezas del tablero comicial, principalmente el de la coalición Morena, PT y PVEM.

Restémosle importancia quien buscó a quien, aunque la lógica indica que fue el exburócrata el que tocó base, como suelen decir en el argot.

Saquemos de foco que los acuerdos se guardaban celosamente como si se tratase de un secreto de Estado.

Pese a la secrecía, un informante actualizó datos a este columnista de los temas que discernieron en la poderosa mesa.

El Distrito electoral federal con cabecera en Comitán (VIII), resintió el primer remanente del acuerdo de gran calado entre los personajes que menciono líneas arriba.

La mutación va en el sentido de que el instituto político -que postula en esa demarcación- Partido del Trabajo (PT), cambie el género de femenino a masculino.

Esa variante le da en automático el pase de abordar al exintegrante del gabinete local (personaje coprotagónico de mi narrativa) a la candidatura del Distrito VIII, que, en la modificación hará que el PT la ceda a un varón.

Esa enmienda obligaría al Partido del Trabajo reestructurar el género en el Distrito XIII, con cabecera en Huehuetán, de masculino a femenino, para cumplir con los principios de paridad.

De la tertulia, en privado, se desprende otra jugada de billarista:

Cambiar los siglados en los Distritos X de Villaflores y VI de Tuxtla Gutiérrez, donde originalmente el Partido Verde postularía en la Frailesca y, Morena, en la capital de Chiapas.

Esa permuta propiciará que un cercanísimo al Senador (protagonista de mi relato) sea el candidato a diputado federal de Morena en Villaflores.

Y, que, el PVEM postule en su Distrito natural (VI) a Jorge Llaven Abarca, pues, esa demarcación federal incluye a Suchiapa, tierra natal del exFiscal General.

En el concilio se operó una carambola de tres bandas:

1)Se habilitó el semáforo verde para que el exfuncionario, hombre clave del Gobernador, fuese elegible en un Distrito donde en el modelo original del convenio de coalición (Morena-PT y PVEM) la candidatura le correspondía a una dama.

2)Se blindó al ex fiscal General colocándolo en su hábitat natural.

3)Y, un hombre cercano al Senador sea quien se enfrente a Julian Nazar Morales, en una región donde los partidos Verde y Morena tienen su bastión.

Habrá actores ligados a los personajes principales de mi reseña que aparecerán en el Distrito local VI de Comitán y en la alcaldía de la tierra de Belisario Domínguez, pero esa es otra historia, que sigue en el tintero tejiéndose fino.

Lo que no se debe soslayar son los efectos que generarán los acuerdos. El fin justifica los medios. Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

*** Con los movimientos que se avecinan en la Secretaría de Educación de Chiapas, el que podría quedar huérfano es el impresentable Pascual Ramos García, aún funcionario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Su padrino que lo protege desde la SEP aldeana dejaría vulnerable y completamente debilitado a Ramos García, a merced de la Secretaría de Honestidad, quien le iniciaría un proceso.

Y es que, Pascual Ramos, con la venia de su protector, presuntamente ingresó a más familiares a la nómina de la Unicach, con sueldos estratosférico y sin que se presenten a laborar.

También, por órdenes de su mecenas, que despacha en una oficina contigua a la de la titular de la Secretaría de Educación, Pascual y su séquito de allegados cobraron generosas compensaciones y aguinaldos, cantidades que no corresponden a los tabuladores internos y que no debieron depositarse porque no cumplen con las funciones de las plazas.

De acuerdo a versiones de miembros sindicalistas todos esos presuntos abusos están documentados y existen elementos necesarios para que Pascual sea separado de la plantilla universitaria.

***Rubén Esquinca Zuarth, está haciendo talacha de piso, no es el prototipo de dirigente de escritorio.

Él va hasta las bases y logra acuerdos importantes que no genere discordia entre las estructuras y sectores.

Sostuvo una gira de trabajo por el Soconusco y se sintió ese clic entre militancia y el pastor del rebaño.

En San Cristóbal de las Casas, hubo acercamiento de aspirantes. Marco Cancino, Fabiola Ricci y Mariano Díaz, construyen un proyecto de unidad. La alcaldía y las diputaciones local y federal estarían en juego. A Fabiola le beneficiaría el género y, a Marco Cancino la encuesta. Mariano Diaz, ya dijo que se alinea.

***En Cintalapa, el mejor posicionado en la demoscopia es Toño Valdez Meza.

Valdez Meza, es un taquillero, donde se pare es ovacionado y respaldado por los ciudadanos.

Garantiza triunfo en cualquier carril. HASTA PRONTO.