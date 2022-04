Enrique Jiménez De la Mora

La seguridad social y las trabajadoras del hogar

Seguramente todos recordamos la película “Roma”, la que fue dirigida por Cuarón, producida en México y que además ganó tres óscares. Sólo para contextualizar -en caso de que no la hayan visto el filme es un retrato de la vida cotidiana de una familia de la Ciudad de México en el año 1971 que pone especial énfasis en el día a día de una trabajadora del hogar, Cleo (interpretada por Yalitza Aparicio). Uno de los relatos más impactantes de la película es el del proceso de embarazo de la protagonista. Durante el periodo de gestación, las empleadoras de Cleo la llevan al médico y básicamente financian los cuidados. Luego llega el momento del parto. En su ingreso al hospital, resulta que la patrona no conoce el nombre completo de su trabajadora y tampoco tiene el contacto de ninguno de sus familiares.

Mientras vi esta última escena me pregunté ¿y si las empleadoras no querían financiar los gastos de maternidad de Cleo? ¿y si se presentaba algún inconveniente de salud durante el parto, ellas iban a decidir? ¿cómo es posible que no sepan el nombre completo de la empleada que habita su propia casa? Mi conclusión fue simple, pero creo que certera: esto es un atropello a los derechos humanos y laborales. Finalmente, la trabajadora del hogar no tenía un seguro social que cubriera los gastos médicos, un contrato que al menos les permitiera a sus empleadoras conocer su nombre completo y seguro tampoco tendría acceso a guarderías. La historia de Cleo es la de muchas trabajadoras del hogar. Sin embargo, en el caso del IMSS Chiapas estamos trabajando para que las personas que laboran en casas (ya sea limpiando, haciendo jardinería, cocinando, cuidando niños y niñas o adultos mayores) tengan pleno acceso a sus derechos laborales. Hoy el IMSS en el estado tiene incorporadas a más de 691 trabajadoras del hogar, de las cuales 381 laboran en Tuxtla Gutiérrez y 310 en Tapachula.

Esta posibilidad surge en gran medida gracias a que en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un falló respecto del trabajo del hogar. La sentencia calificó como inconstitucional que las trabajadoras del hogar no estén incorporadas obligatoriamente al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social por parte de sus patrones. En consecuencia, el IMSS tuvo que generar un programa que considerara las particularidades del trabajo del hogar (como por ejemplo múltiples empleadores con diferentes horarios). En el fallo de la SCJN, se le indicó al IMSS que las trabajadoras del hogar debían tener por lo menos los siguientes derechos: riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad y guarderías, invalidez y cesantía en edad avanzada, así como vejez. Además, la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social en Chiapas nos hemos asegurado de que todos esos derechos sean efectivamente ejercidos. Por ejemplo, en la Jefatura nos hemos asegurado de que haya 14 guarderías disponibles (sólo en Chiapas), en las cuales cuidamos a más de dos mil infantes. Además, las evaluaciones de estas instancias superan el 90% de aprobación. También nos hemos encargado de que los subsidios por maternidad no sólo sean efectivamente cobrados, sino que hemos implementado un método que permite recibir la prestación directamente en una cuenta bancaria (en lugar de hacer fila en la ventanilla del banco). Los derechos de las trabajadoras del hogar cada vez son más accesibles. Las personas empleadoras tienen la responsabilidad de garantizar que ninguna trabajadora sea vulnerable, que todas puedan tener seguridad médica en caso de enfermedad o de embarazo, que puedan tener subsidios por maternidad y que puedan estar seguras de que en las guarderías del IMSS sus hijos e hijas están en las mejores manos. El bienestar de las trabajadoras del hogar es una de las responsabilidades más importantes que tenemos, en el IMSS Chiapas en general y en la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales trabajamos para ello.

