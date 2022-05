Desde mi Trinchera

Diego Victorio

La sucesión, a tres años

En este instante, Morena puede presumir de que, en Chiapas, lo que le sobran son candidatos, de cara al proceso sucesorio de 2024.

Es el partido en el poder y, por lógica, ese factor hace que sea el carril codiciado, máxime de su alta aceptación entre el electorado.

Si hubiese un tracking precampañero, es altamente probable dé que el senador Eduardo Ramírez Aguilar fuese el mejor evaluado en conocimiento y aprobación y, al conjugarlo con la intención de votos de Morena, la ecuación sería infalible, por ende, la compran sin pensarlo, en Palacio Nacional.

Sin embargo, en el espectro nacional, se baraja lo que pudiera ser la antítesis de ese Morena avasallador.

Pretender colocar con calzador al director General del Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), Zoé Robledo Aburto sería la crónica de una derrota anunciada en Chiapas, en 2024.

Zoé, no tiene arraigo en Chiapas, no es conocido ni aceptado entre la masa, por lo tanto, las posibilidades de triunfo son mínimas, pese a lo crecido que están los números del partido vino tinto.

Los ensayos en torno a la pre-pre-pre candidatura de Robledo arrojan números por demás desoladores. Fríos, vaya.

A pesar de que por dos meses ha sido ese generoso y dadivoso funcionario que regala biológicos antiCOVID.

Cifras y graficas que han sido capturadas por quienes toman las decisiones en la Ciudad de México revelan la penosa aprobación del director del IMSS.

No registra, no hace click, no embona, o en el acervo de comunicación política diríamos que no mueve la aguja.

Con base a ello, una fuente de primer nivel compartió a este columnista que, Morena prepara una serie de configuraciones y escenarios emergentes, pues la curva de rendimiento de Robledo Aburto no transita hacia el ascenso.

Llaves o combinaciones que estarán supeditadas al nombramiento del candidato a la Presidencia de la República.

En el supuesto de que el senador Ricardo Monreal Ávila o el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón, no sean favorecidos con la candidatura y emigren a la oposición, entonces, el candidato de un gran frente opositor a la gubernatura de Chiapas, sería el senador Eduardo Ramírez Aguilar.

Bajo esa premisa, Claudia Sheinbaum, sería la presidenciable de Morena.

Esa primera hipótesis electoral vislumbra una contienda entre Zoé Robledo y Eduardo Ramírez, uno como aspirante del partido en el poder y el segundo en la oposición.

Sin embargo, los bajos números que presenta Aburto, abren todo tipo de proyecciones, en todas el común denominador es la SUSTITUCIÓN del candidato.

En la probabilidad de que sea Claudia Sheinbaum la candidata presidencial, en los imaginarios colectivos, se aloja la posibilidad de que la alcaldesa de Tapachula Rosa Irene Urbina Castañeda, sea una opción.

Y es que, en teoría, la candidata a la gubernatura de Tabasco sería Rosa Linda López Hernández.

La suposición adquiere mayor peso específico, toda vez que las dos damas están ligada al grupo político de Los López.

No obstante, el valor de la prospectiva, hay un personaje que pertrechado en su war room de Bucareli pugna para que el candidato de Morena en Chiapas sea Eduardo Ramírez Aguilar.

Si, el encargado de la política interior del país Adán Augusto López Hernández, en su pragmatismo puro, tiene los datos duros electorales de Chiapas.

Adán Augusto, que fue concentrado en gobernación, precisamente para operar temas político-electorales sabe que, la conjugación Ramírez-Morena le garantiza más de un millón de votos que, irían a la urna del candidato guinda a la presidencia de México.

De darse ese gran acuerdo, las posiciones al Senado serían cedidas al ala radical y al grupo de Los López, de donde proviene Rutilio Escandón.

Es decir, podríamos ver en las dos fórmulas al Senado al actual coordinador de Programas Integrales federales José Antonio Aguilar Castillejos y a la alcaldesa de Tapachula Rosa Irene Urbina.

A menos de tres años del proceso sucesorio el ajedrez político se mueve vertiginosamente y, el statu quo aldeano refleja, en todas sus aristas, a un débil por lo menos hasta este momento, Zoé Robledo. Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

*** Cesáreo Hernández Santos, es, ahorita, el candidato con las mejores preferencias para ocupar el cargo de dirigente estatal de Acción Nacional.

Va a impedir el alargue del periodo del “mañoso” Carlos Palomeque Archila. HASTA PRONTO.