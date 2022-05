Poder y Dinero

La UNAM no virginal, pero se respeta

* Historias de terror político * Catedráticos, pintan su raya * GDO, LEA, Jolopo, Fox y AMLO * Por esto, Serranía es protegida

Jugar limpio significa, ante todo, no culpar a los demás de nuestros errores.

Eric Hoffer (1902-1983) Escritor y filósofo estadounidense

Víctor Sánchez Baños

Soy orgullosamente producto de la educación gratuita. No tengo el menor empacho a decirle a nuestra clase política que, aunque he tenido estudios en instituciones privadas, mis conocimientos los abrevé en la UNAM, desde el CCH hasta la facultad y especialización.

La verdadera clase trabajadora, que busca mejorar su nivel de vida y, esencialmente, aspiracionista, sólo encuentra una salida: la educación y, para lograr mejorar su vida aún más, las universidades públicas. Y, de estas, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde que es autónoma, la libertad del conocimiento, de la cátedra y del pensamiento, fueron las bases del conocimiento sin ataduras del gobierno.

A lo largo de la historia de la UNAM, los presidentes en turno han querido meter la mano. Uno lo hicieron impulsando a un rector, otros a través de grupo de choque, con el fin de influir mediante el miedo y el terror.

No escatimaron dinero. Desde Gustavo Díaz Ordaz, quien sometió a los jóvenes universitarios mediante la tropa y a balazos, hasta Andrés Manuel López Obrador, han querido someter a sus caprichos de ignorancia y poder, a libre pensamiento.

Estimado lector, si AMLO no tuviera miedo a la generación de idas adversas a su gobierno, ni mencionaría a la Autónoma de México. Sin embargo, sabe que ante políticos como los de Morena, obsesionados con el poder, buscan sentarse en las sillas de gobierno, con el objetivo de enriquecerse hasta el hartazgo; no de ellos, sino del pueblo.

Después de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, llegó a las universidades con mecanismos de control y odio. Armó grupos porriles desde su paso en la secretaría de Gobernación, con el objetivo de obtener información de los grupos subversivos que también estaban interesados en crear incertidumbre y miedo. Era la primera de mayor de 1968, en París, la semilla que germinó en muchas naciones.

Daniel Cohn-Bendit, fue el ejemplo para muchos jóvenes con profundas ideas izquierdistas. Era de izquierda de a de veras, no charlatanes. Ideológicamente, hicieron que la UNAM, se cimbrará y provocara la madre de todas las tormentas en el país.

Quizá lo vea con romanticismo. Pero, ahí se forjaron muchos hombres de izquierda; algunos prefirieron abandonar la lucha por mejorar la vida de millones de mexicanos y refugiarse en la política, donde lograron en el siglo XXI, enquistarse en el poder. Ahí, no estaba López Obrador, ni ninguno de los actuales mandamás de Morena y la Cuarta Transformación.

En los sesentas LEA reprimió a jóvenes. Fui testigo como en los CCHs porros pagados por el gobierno federal que se llamaba de izquierda (al igual que López Mateos a finales de los cincuentas), llegaban a sembrar el terror para quienes queríamos estudiar.

La premisa echeverrista era no dejes que logren el conocimiento; mantenlos encerrados para que no salieran de sus fronteras (sólo los hijos de los políticos encumbrados) y no vieran lo que pueden lograr de bienestar para ello, sus familias y sus comunidades.

Y, reviró con todo respeto (como él solía decir) señor Presidente, pese al recorte de recursos de parte del gobierno como el tuyo, y desde tu tan odiado Felipe Calderón, se mantiene en la lista de las 100 mejorares universidades del mundo. La mejor de Iberoamérica.

Sin embargo, los ataques continúan y continuarán, porque los que no piensan igual a los potentados en el gobierno y, en especial, en la silla gubernamental, deben ser denostados y descalificados.

Claro que hay izquierdistas en la UNAM, como también conservadores; pero la gran mayoría es liberal con conocimiento amplio del liberalismo; la defensa de las libertades humanas.

Es tan amplio el pluralismo universitario que hasta hay instalaciones tomadas por grupos que se dicen de izquierda y se apoderaron del Auditorio de Filosofía y Letras, que los estudiantes románticos de la revolución llamaron “Che Guevara” (un guerrillero romántico en su imagen, pero con una vida real de asesino despiadado, traicionado por Fidel Castro).

Todo este rollote, estimado lector, lo enfoco en la necesidad de salir en defensa de mi amada universidad. El número de cuenta lo llevo tatuado en mi mente y hasta mi último aliento lo recordaré.

Presidente, a ti te pagaron tu carrera para que vinieras a la ciudad de México y a la UNAM, donde tardaste 14 años en recibirte como Licenciado en Ciencias Políticas. La verdad no sé qué le has regresado a nuestra Alma Mater, pero darle reconocimiento al esfuerzo de catedráticos, investigadores, trabajadores y estudiantes, con las pocas herramientas que les ha dejado el gobierno glotón de recursos presupuestarios y que sólo piensan en el día de las elecciones, ha logrado mantener un alto nivel educativo.

Es más, los padres de muchos de los colaboradores de la 4T, han hecho fortunas en la investigación y les han dado suficiente dinero a funcionarios públicos como para que pudieran hacer política y abandonaran la ciencia. Claro, con unas cuantas y honrosas excepciones.

En el gobierno, no hay científicos. Sólo mercachifles de la política. Y, a las pruebas de remito.

Poderosos Caballeros

Inflación Descuidada

La tasa anual de 6.12% de inflación, es para reflexionar a fondo. El Banco de México, en su encuesta sobre los precios, ve con preocupación que aumentan precios de bienes y servicios que ofrece el Gobierno, como gasolina, gas, pasaportes, licencias y muchos más. Aunque AMLO se comprometió a no aumentar impuestos, no le queda otra más que incrementar los servicios. Esto tiene un detonante inflacionario y difícil de controlar en momentos posteriores a la pandemia. Venezuela perdió el control de la inflación y su noble pueblo paga las consecuencias. La economía vista con ideología, generalmente fracasa.

Línea 12, Alfiles En Crisis

La catástrofe de hace varios meses al caer una trabe de la Línea 12, la llamada Dorada, del Metro, es una burla cínica. La responsable, que no ha sido citada ante el Ministerio Público es la directora del STC Metro, Florencia Serranía. Escatimó millones, como lo sigue haciendo el ahora director, Guillermo Calderón, en mantenimiento. No se toca a Serranía, una mujer millonaria que “sacrificó” tiempo para dedicarlo al tiempo. La verdad es que usufructuó esa empresa del Gobierno de la Ciudad de México. Sabías, estimado lector, que le niegan a empresas de auditorías de prestigio internacional hacer un estudio de las finanzas de empresas o dependencias gubernamentales. Por si fuera poco, nuestro Metro, es una pocilga donde viajan 6 millones de personas al día, pese a que le dedican varios millones de pesos de presupuesto y que gana poco más de 60 millones de pesos diarios entre boletos y alquiler de espacios comerciales. ¿Dónde está el dinero? Serranía lo sabe y puede, en caso de visitar la cárcel, despepitar el destino del dinero que no es para el mejoramiento del Metro, sino para las bolsas de dirigentes de Morena. Si estoy equivocado, pues que me lo demuestren con auditorías, no con dichos de los burócratas. ¡Pruebas!

Responsabilidad Social Corporativa

Caliente

Para dar continuidad a las actividades de beneficio comunitario promovidas por Caliente Ayuda, que preside Jorge Hank Rhon, intensificaron la entrega de cubrebocas en Casino Caliente Hipódromo, de Tijuana. Esta actividad en la que participaron integrantes del Comité directivo del Sindicato Alba Roja, liderado por Enrique Vergara Peraza, el personal de Caliente, quienes acudieron al casino, galgódromo, criadero canino, caballerizas y zoológico del complejo donde el sindicato Alba Roja.

