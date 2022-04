Poder y Dinero

Línea 12 del Metro, un muladar

· Muerte en el STC: fraudes y prisas

· Dictamen no da responsables del crimen

· “Ahorro” en pernos y concreto “chafa”

· Sin supervisión de obras, ni mantenimiento

Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado.

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

El primero de los tres dictámenes de la empresa Det Norske Veritas sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, que segó la vida de 26 personas fue una falla estructural; deficiencias en la construcción tales como falta de pernos Nelson, una trabe construida con diversas calidades de concreto, entre una cadena de deficiencias criminales.

Todo se enfila a que las obras públicas realizadas por gobiernos de izquierda, no están realizadas con el escrupuloso cuidado, supervisión y mantenimiento.

En una conferencia de prensa donde no apareció Florencia Serranía directora del Metro y quien no ha sido citada por el Ministerio Público de la Ciudad de México.

Específicamente, el dictamen aduce que el incidente fue provocado por una falla estructural, asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora: deficiencias en el proceso constructivo, proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno trabe, falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas, supervisión y control dimensional en soldaduras.

Esto habla de una obra hecha sobre las rodillas, sin profesionalismo y con una larga estela de criminales ahorros.

Así, es como se confirma el reportaje de The New York Times, donde el domingo pasado se publicaron que las trabes de acero, así como la mezcla de la estructura de acero y el concreto no correspondía a las necesidades de la obra. Esto, en base a miles de fotografías de expertos.

El tema toral, que el martes por la noche me confirmó el ingeniero estructuralista Eduardo Ramírez Cato, fue la soldadura de los pernos Nelson y su número, necesario para soportar el paso y peso de los trenes.

Esto es en la primera fase del dictamen. En los siguientes se podrá establecer otros aspectos, como los informes de supervisión de obras y el manejo de las estimaciones de obra que pasó de Rioboo, luego Cinsa (de Grupo Carso). Esto, además de las bitácoras de mantenimiento.

Siguen las dudas, incluso en la empresa dictaminadora: ¿El diseño ha sido apropiado para el sistema de la L12?, ¿Cumplieron los materiales de construcción con lo requerido por el diseño?, ¿Cumplió la ejecución de la construcción con lo requerido por el diseño?, y otros factores posiblemente contribuyentes, tales como: operación, reparaciones y rehabilitaciones.

Además, seguirá la revisión de planos de construcción y cálculos para determinar discrepancias entre diseño y construcción; supervisión y análisis de muestras de concreto y metal; y supervisión de las pruebas y análisis destructivos en la posible falla principal para determinar si hay evidencia que indique que se aplicó una condición de carga inusual al sistema, como lateral y un torsional, que puede inducir al pandeo de las vigas de acero.

En esta primera etapa sólo queda claro que no se ha perfilado a culpables, por que quienes construyeron esas obras, cometieron un fraude al Gobierno de la Ciudad de México, al poner materiales de baja calidad; autoridades no realizaron la supervisión de obras y, al final, no hubo mantenimiento y revisión.

Un cochinero monumental.

PODEROSOS CABALLEROS

BAJA CALIFORNIA

Menudo escándalo se desató en Mexicali, donde la alcaldesa sustituta Guadalupe Mora, fundadora de Morena, quien destapó sobreprecios en la adquisición de desayunos del DIF; en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, así como el Museo de la Comida China. Los regidores piden que la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila, regrese a sus funciones. Dicen que el municipio es ingobernable. ¿Será que los regidores temen que Lupita les saque más corruptelas? Denuncias mediáticas que deberían ir al MP.

CONGRESO CDMX

De acuerdo a los complejos y supuestamente equitativos cálculos establecidos en la ley, la distribución de las diputaciones para la integración del Congresos en la Ciudad de México en su segunda legislatura, queda con 32 curules para Morena, 17 para el PAN, 9 para el PRI, 5 para el PRD, 2 para el Partido Verde y uno para Movimiento Ciudadano. Así Morena y su aliado el PVEM, mantienen la mayoría en la Cámara de Diputados local, tras las elecciones pasadas en las que hubo muchas sorpresas, con inesperadas derrotas en las diputaciones por mayoría relativa. Vale mencionar que la disputa por las coordinaciones de las bancadas estará en la lista plurinominal. Por Morena se apuntan, Valentina Batres, Temístocles Villanueva, José Luis Rodríguez, Héctor Díaz Polanco e Isabela Rosales; del PAN, la buscan, Federico Doring, María Gabriela Salido y Ana Jocelyn Villagrán; del PRI la quieren Carlos Joaquín Fernández y Tania Larios.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

QUALIS TECHNOLOGIES

Qualis Technologies, que dirige Isaac Bissu Bali, lanzó Expediente Médico Avanzado (EMA) que brinda un registro digital del historial médico que se puede actualizar y consultar en tiempo real desde cualquier lugar, con ello se optimiza el tiempo tanto para médicos como pacientes, además de evitar el error humano a través de la sistematización. Sirve para atender cualquier tratamiento, padecimiento crónico o preventivo, incluso detección oportuna o diagnóstico. De hecho, como consecuencia de la situación de la pandemia, EMA desarrolló la función de Triage Respiratorio, que es un servicio gratuito para los derechohabientes de centros de salud que utilizan EMA. Está pensado para centros de salud, en este momento ya es implementado por las instituciones públicas del Estado de México.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos