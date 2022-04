Comentarios Políticos

Armando Domínguez

¡Los presidenciables 2024!

Para comenzar…Si alguien lo daba por muerto, el senador Ricardo Monreal cerró un septiembre redondo. Hace un par de meses, cuando el presidente López Obrador enlistó a quienes podrían estar en la carrera presidencial de 2024 y no lo mencionó, varios lo desahuciaron políticamente. Más de dos meses después, el coordinador de Morena en la Cámara alta está en el juego y moviendo sus fichas. En septiembre se hizo sentir. Operó —a petición del presidente López Obrador— la llegada de Olga Sánchez Cordero, por unanimidad, como presidenta del Senado; afianzó su acercamiento con el canciller Marcelo Ebrard con quien se ha dejado ver cada vez con más frecuencia; se fotografió con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, con quien la comunicación estaba rota, y de paso se dio vuelo defendiendo el proyecto de López Obrador desde la Cámara de Diputados, al inicio de la nueva Legislatura. “No pueden negar que AMLO ha sido el hombre más íntegro”, dijo aquel primero de septiembre en San Lázaro. De pilón, arropó a cinco senadores que buscan conformar un nuevo grupo parlamentario y los cobija dejándolos correr en su intentona. Cinco votos que no le vienen nada mal en la construcción de una mayoría calificada. En política nunca se está muerto, y Ricardo Monreal parece más vivo que nunca. “Yo creo que el Presidente tiene el derecho de expresar libremente lo que él considera conveniente, lo que él ha mencionado son funcionarios de él, que dependen del Ejecutivo, son sus empleados, son sus dependientes”, nos dijo en MVS Noticias, a principios de julio, sobre los destapes presidenciales. Y fue más allá: “Jamás me pelearé con la historia, y el Presidente es parte de la historia”. El pasado miércoles volvimos a platicar con él. “Yo busqué esta reunión (con Sheinbaum), aunque el facilitador fue el secretario Gobernación, y me alegro que nos reuniéramos, porque si tenemos capacidad de celebrar acuerdos y de dialogar con la oposición, ¿Por qué no podemos hacerlo entre nosotros, entre los miembros de un mismo partido o de un mismo movimiento, como es Morena?”, dijo sobre su encuentro del pasado lunes en la Segob. “Es importante juntarnos, conversar y no permitir que haya fisuras o rupturas en el proyecto de Nación por el que luchamos muchos años”, señaló. Y dibujó un escenario próximo: “falta una (reunión), yo diría que falta una en la que nos reunamos Marcelo Ebrard, y los tres que participamos en esta fotografía (Sheinbaum, Adán Augusto López y él)”, dijo. «Me parecería deseable. Y yo he conversado con el canciller y está en una actitud siempre muy positiva. Todos queremos que se siga profundizando el proyecto del presidente López Obrador. Creo que ahí nadie duda que lo que estamos buscando es reafirmar y continuar con este proceso de transformación. Cuidadoso con las palabras, sus respuestas hay que leerlas entre líneas. Para Monreal, septiembre fue redondo. Muy bien.

El nuevo mandamás de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se perfila para irrumpir en la boleta presidencial para el periodo 2024-2030. “El compañero Andrés Manuel”, como le llaman al Presidente, le ha devuelto el poder todopoderoso a la oficina de Bucareli y su inquilino. El paisano del Presidente es como su hermano, por eso la recolocación estratégica de la Secretaría de Gobernación. Tanto, que entre los duros de MORENA ya palparon que la línea ya no es Claudia Sheinbaum, ya no digamos Marcelo o Ebrard. Adán Augusto es un operador político y electoral que en 2021 rindió excelentes y (sobre todo) leales resultados. Todo indica que, otra vez, desde el sur se proyectará al sucesor de quien ostenta la silla de Palacio Nacional. El nuevo número Dos de México ha destacado por hablar con todos, tender puentes (quebrados) de diálogo con todo mundo, incluso con fifís. Su operación política le ha despertado enormes simpatías y con liderazgos de alto nivel ha cerrado la pinza política necesaria para que el sureste continúe como bastión morenista. Hay pesos completos de la política mexicana que han probado su eficacia electoral en el sur, ganando ya dos elecciones presidenciales consecutivas, con impecable operación política, quienes por supuesto ya acuerpan al mero mero de Bucareli. Esos liderazgos tienen además relación de primerísimo nivel con el norte del país, los cuales también necesita Adán Augusto para completar el ciclo presidencial transexenal del lopezobradorismo. Ya bien perfilado como alfil de Andrés Manuel, ha sorprendido a tirios y troyanos con su capacidad de conciliación, lo que le ha generado simpatías y adhesiones, al proyecto de la 4T en el que cree fielmente. Nadita.

Para finalizar… Tapachula ha recibido 625.6 millones de pesos en obras y en la atención del municipio en los tres años de la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien inauguró la instalación del alumbrado público en las colonias 5 de Febrero y Centro de la cabecera municipal, donde develó la placa del árbol de ceiba que se encuentra en el parque Central, como símbolo de reconocimiento al pueblo tapachulteco, señalando que su gobierno seguirá invirtiendo en la “Perla del Soconusco”, porque merece tener la imagen de una ciudad importante, digna y próspera. Después estuvo en Jiquipilas, donde asistió a la inauguración del Corporativo Porcícola Camri, empresa reconocida a nivel nacional e internacional que fortalece la producción porcina, contribuye a la generación de empleos dignos, la economía y seguridad alimentaria, dijo el mandatario; luego manifestó que la entidad ocupa el 8º lugar nacional en la producción de carne porcícola. Mientras que el director del Corporativo Porcícola Camri, Marden Camacho Rincón, refrendó su compromiso con el Gobierno del Estado de seguir trabajando juntos y creando más y mejores oportunidades en beneficio de la sociedad chiapaneca; luego de informar que en esta nueva unidad se destinaron 713 millones de pesos en construcción, equipamiento y genética, misma que generará 500 empleos directos y dos mil 500 indirectos. Marden dijo que tiene una capacidad inicial de cinco mil vientres que esperan duplicar a finales del 2022, y está conformada con la mejor tecnología y genética disponible a nivel mundial, capaz de producir 150 mil cerdos anuales* * * Tomó protesta la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, donde fue nombrada como presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta, del PVEM; mientras que como presidente de la Junta de Coordinación Política quedó Yamil Melgar Bravo de Morena. Los demás integrantes de la Mesa Directiva, son: vicepresidenta Sonia Catalina Álvarez (PT); vicepresidenta Cecilia López Sánchez; Partido Podemos Mover a Chiapas; secretaria Flor de María Esponda Torres (Morena); secretaria Leticia Méndez Intzin (PRI); prosecretaria Fabiola Ricci Diestel (Morena); prosecretaria Yolanda del Rosario Correa González, del Partido Chiapas Unido. La Junta de Coordinación Política está conformada por Jorge Manuel Pulido López (PVEM), Carlos Mario Estrada Urbina (PT), Rubén Antonio Zuarth Esquinca (PRI), Elizabeth Escobedo Morales (Podemos Mover a Chiapas), Carolina Zuarth Ramos (Partido Chiapas Unido) y Yamil Melgar Bravo (Morena), quien la preside* * *

¿Cómo ve?

Así las cosas…