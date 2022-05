Poder y Dinero

Mentiras criminales de la 4T

· El Covid19, los rebasó * Más de 650 mil muertos * 4º peor en el Mundo * Quirino-Sheinbaum-Ebrard *Marko-Santander

No siento el menor deseo de jugar en un mundo en el que todos hacen trampa.

François Mauriac (1905-1970) Escritor francés.

Víctor Sánchez Baños

Sobre la conciencia de quién pesa la muerte de 650 mil mexicanos reales por Covid. En el mundo hay más de 5 millones de muertos oficiales.

En la transparencia sobre la información de muertos, contagios y aplicación de vacunas, sólo Dinamarca y Noruega, se llevan el reconocimiento mundial. México está entre las naciones más opacas, pero lideran, por el pésimo manejo de la pandemia.

El gobierno de López Obrador, afirma que han murto menos de 200 mil mexicanos. Sin embardo, hay excesos muertes referidos por el INEGI. Se estima que el exceso de muertos es del órden de los 450 mil en dos años de pandemia, donde hay certeza que corresponden a víctimas de Codiv19.

El viernes de la semana pasada, en el noticiero que conduzco en MVS, hice una simple operación matemática para demostrar que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, era un mentiroso.

El afirmó que el 83% a nivel nacional ya tiene el esquema completo de 2 vacunas contra el Covid19. En la Ciudad de México el 99% de los mayores de edad, también, aunque esta es la versión de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero en especial de la Secretaría de Salud.

Vamos a los números, porque mientras los políticos mienten, los números ¡no mienten!

De acuerdo al padrón electoral, a nivel federal hay 93,583,373 Ciudadanos Registrados, corte al 22 de octubre de 2021, que es la marca de referencia que usan hasta la chocantería los morenistas. En la Ciudad de México, hay 7,558,146 personas mayores de 18 años de edad.

A nivel nacional, estarían vacunados 77 millones 674,200 mexicanos mayores de 18 años. Faltarían por vacunarse 15 millones, 909,173 personas. O sea, faltarían 31 millones 818,346 dosis.

Según la misma Secretaría de Salud, se han aplicado 117 millones 240,849 vacunas en todo el país. Para que tengan el esquema completo el cien por ciento de la población mayor de edad, se necesitarían 187 millones 166,746 dosis. O sea, hay un déficit del poco menos de 69 millones 926,546 vacunas.

De acuerdo a los mismos datos de la misma dependencia, se han recibido 146 millones 694,325 dosis desde el 23 de diciembre. Eso nos habla de la falta de 40 millones 472,421 dosis para lograr el 100% de vacunación.

De los 117 millones aplicadas en todo el país, con las 2 dosis, estarían 58 millones 620,424 vacunados. De ninguna manera, los 77 millones que jura Salud de haber vacunado. Poco menos 20 millones de personas, inflan la estadística oficial. Esto significa que mienten con un 30% más de la población vacunada.

En el caso de la Ciudad de México, el último dato habla de 99% de los 7.5 millones de capitalinos mayores de edad, estaría inoculado. Sólo uno de cada cien, estaría fuera de esa cifra.

Este rollo matemático, nos lleva a reflexionar sobre la irresponsabilidad oficial de mentir sobre los datos para que en el mundo digan que hay eficiencia.

Sabemos que su afán lambiscón del subsecretario Hugo López, con el Presidente López Obrador, es a tal grado que no le importa el pudor profesional, ni mucho menos la vida de los mexicanos. Mentir, para él es asegurar la chamba, aunque por su culpa e irresponsabilidad mueran cientos, miles o decenas de miles de personas. Al fin y al cabo, no las conoce.

Si miente con un falso optimismo, hace que la población esté confiada ante el advenimiento de más casos, en especial durante este periodo invernal, en donde hay un gran número de casos de influenza y se puede confundir con los problemas del COVID19.

Puedes observar en la calle más personas que no usan cubrebocas y otras más que tienen gripe y están estornudando en lugares cerrados. Su falta de solidaridad con el resto de los seres humanos a su alrededor, poco les interesa.

El presidente Tredos Adhamon, de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que la pandemia está lejos de acabar. Mientras en México hay excesivo optimismo. Si aumentan los casos de COVID en diciembre, enero y febrero, solo hay un culpable: el manipulador de estadísticas, Hugo López Gatell.

La recomendación es no bajar la guardia, pese a los anuncios oficialistas de Morena. Seguir con el cubrebocas, en especial si sientes algún síntoma de gripe. Higiene en manos, cara y el uso de geles antibacterianos.

Esto nos enseñó el coronavirus y no debemos olvidarlo.

El ser humano es vulnerable a los virus, los coronavirus, las bacterias, las toxinas y en especial a la lacra política, que es ignora, prejuiciosa y estúpida.

Tarjeta Claudia

La desesperación por tomar atajos, los políticos de Morena no checan con los abogados sobre sus abusos que cometen por ascender al poder y al dinero, con mayor facilidad. No importa a quien pisoteen en el camino, incluso a la ley. Está prohibido hacer precampañas, pero lo hacen. Ahora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno mejor del mundo, según López Obrador, lanzó su campaña la “Tarjeta Claudia”, que un instrumento de promoción electoral para lanzarla al estrellato Presidencial. El uso de programas sociales con fines electorales es un acto vil, ya sea hecho por un hombre o mujer. El presupuesto es para beneficio de los mexicanos, no para que se aprovechen para ascender al poder.

COP26, México Esquirol

Qué vergüenza. Hasta que Reino Unido denunció públicamente que México no firmó la declaración de la COP26, en la que los líderes mundiales se comprometían para trabajar de manera colectiva, a fin de detener y revertir la pérdida de los bosques, y la degradación de la tierra para el año 2030, a la vez de promover un desarrollo sostenible y promover una transformación rural inclusiva, la cancillería anunció que “hoy” (ayer) la firmaría. ¿Quién diablos es el responsable de llevar la documentación de Marcelo Ebrard? Debería ser despedido ipso facto (en español corriente, en friega).

El Oso De Marko

Aunque es verdad, sólo Aguascalientes podría ganar el PAN, el reconocimiento del líder máximo de ese partido, Marko Cortés, es un grave error político. Se da por derrotado y a la alianza también. Un líder nunca ve para atrás, ni da un paso en reversa, ni para tomar vuelo. Mal, muy mal.

SANTANDER

Bajo el Liderazgo mundial de José Antonio Álvarez, Banco Santander, a nivel global, facilitó educación financiera a más de 716,000 personas en 2020 a través de los distintos programas que impulsa en esta materia en los países en los que opera, casi un 30% más que el año anterior. En México los beneficiarios fueron 238 mil.

