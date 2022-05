Eduardo Ruiz-Healy

México está muy lejos de ser un país militarizado

En diciembre de 2000, el general Álvaro Vallarta Ceceña (1938-2004), siendo diputado por el PRI, dijo que México tenía entonces “el ejército más pequeño del mundo y apenas le ajusta su presupuesto”. Al decir eso, buscaba que se les dieran más recursos a las fuerzas armadas.

Lo que dijo entonces el militar no era cierto según el reporte World Military Expenditures and Arms Transfers 1998 (Gastos Militares y Transferencia de Armamentos en el Mundo 1998), elaborado por el Bureau of Arms Control (Buró de Control de Armamentos) del Departamento de Estado estadounidense, que señalaba que por el número de soldados -250 000 – México y Japón tenían, cada uno, el 23er ejército más grande del mundo. Es decir que “el ejército más pequeño del mundo” no era el mexicano y que los ejércitos de 142 países tenían menos efectivos que el de nuestro país.

En esa época eran mayores los ejércitos de China (2.6 millones de efectivos), Estados Unidos (1.532 millones), Rusia (1.3 millones), Corea del Norte (1.1 millones), Turquía (820 mil), Corea del Sur (670 mil), Vietnam (650 mil), Pakistán (610 mil), Irán (575 mil), Francia (475 mil), Ucrania (450 mil), Egipto (430 mil), Italia (419 mil), Taiwán (400 mil), Irak (400 mil), Alemania (335 mil), Myanmar (no determinado), Siria (320 mil), Brasil (296 mil), Tailandia (288 mil) e Indonesia (280 mil). Es más, las fuerzas armadas de México contaban entonces con más soldados que las de países que desde hace muchas décadas han sido consideradas importantes desde el punto de vista militar: Reino Unido (218 mil), Israel (185 mil), España (107 mil), Australia (65 mil) y Canadá (61 mil).

En el ámbito latinoamericano, únicamente Brasil, con 296 mil, tenía más efectivos en sus fuerzas armadas que México.

¿Qué ha ocurrido desde 1998 a la fecha? ¿Qué posición ocupan ahora las fuerzas armadas de México respecto a las de otros países?

De acuerdo al reporte World Military Expenditures and Arms Transfers 2019 (Gastos Militares y Transferencia de Armamentos en el Mundo 2019), los efectivos militares de nuestro país suman ahora 263 000 (13 000 más que hace 21 años) y hay 17 países con ejércitos mayores que el mexicano. Estos son: China (2.03 millones), India (1.4 millones), Estados Unidos (1.37 millones), Corea del Norte (1.16 millones), Rusia (937 mil), Paquistán (731 mil), Corea del Sur (660 mil), Vietnam (522 mil), Irak (513 mil), Myanmar (513 mil), Irán (506 mil), Turquía (453 mil), Egipto (443 mil), Colombia (433 mil), Indonesia (367 000 mil), Tailandia (344 mil) y Brasil (338 mil).

Por el número de sus habitantes es el país número 10 pero por el número de sus efectivos militares está en el número 18.

Por sus efectivos militares como porcentaje de su población (0.2%) ocupa el lugar 112.

Si consideramos sus gastos militares per cápita (58 dólares), nuestro país ocupa el lugar 100 de entre 170 países.

Los opositores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusan de estar creando un estado casi militar en vista de que éste les ha asignado nuevas tareas y responsabilidades a las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.

Los números que se anotan arriba no mienten y muestran que falta mucho para que México pueda ser considerado un país militarizado.

ruizhealytimes.com

Twitter: @ruizhealy