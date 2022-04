Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Mi única ambición es que a Tapachula le vaya bien: César Amín orantes

Nuestro andar por algunos barrios, rancherías, ejidos y colonias de Tapachula no es más para recoger de viva voz los problemas que padece nuestra sociedad, no es nuestro objetivo buscar camorra, no es nuestro objetivo crear ingobernabilidad, porque gracias al gobernador hoy estamos viviendo en un clima de paz y tranquilidad. luego de afirmar lo anterior el empresario Cesar Amín señaló que Voy de frente y con todo a buscar ser el líder social de todos los Tapachultecos, remarcando a su vez que, Mi única ambición es que a Tapachula le vaya bien. No vengo a ver si puedo -subrayo- sino porque puedo vengo, y voy con todo. Cesar Amín agregó, crean en mí, denme un voto de confianza y yo les prometo que lo primero que haremos al llegar al poder político en Tapachula será combatir la inseguridad, es la columna primordial de mi proyecto que sin seguridad no hay nada que hacer, no hay salud, no hay educación, no hay desarrollo, ya basta de apoyar a la gente que ni del país son, y los chiapanecos estamos sin obras, sin empleos, vamos a recuperar la confianza de los tapachultecos para poder salir adelante. Al final el empresario huacalero acoto, Soy un convencido de que le tenemos que dar a Tapachula lo que históricamente le pertenece y gente indeseable se lo ha venido a robar para llevarse la inversión a otros lados, pero eso se va acabar…veremos y comentaremos

EN CHIAPAS, SE TRABAJA CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA: LLAVEN ABARCA

En una entrevista informal durante nuestra estancia la semana pasada el Maestro Jorge Luis Llaven Abarca confió a este columnista que su peregrinar obedece a recoger y conocer la problemática de los vecinos de la capital chiapaneca y sus municipios circunvecinos, para poder irles buscando las posibles soluciones mediante estrategias tendientes al desarrollo y progreso. Nos comentó el ex funcionario de Escandón Cadenas que, “No habrá más exclusión de las mujeres y los jóvenes en las estrategias políticas y públicas, que son grandes aliados para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación y con ideas y visión de la gente lograremos la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y de oportunidades”. También nos dijo que, amigo Cabrera quiero comentarte que hoy en día los chiapaneco estamos fortaleciendo cada día por las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, al garantizar el bienestar de las y los chiapanecos a través de la Justicia Fiscal que puso en marcha este año. Decirte jefe Cabrera que en el Paquete Económico de 2021 que impulsa la Federación no se generaron nuevos impuestos y está focalizada en promover el desarrollo económico de los estados del sureste. En ese sentido Llaven Abarca fue claro al reiterar,

“Con la reforma fiscal integral del presidente Andrés Manuel López Obrador se garantiza el bienestar de las y los chiapanecos, ya que se aplicará la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de que se modificará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para igualar los precios de la gasolina con el país vecino y con ello habrá escenarios idóneos de inversión y progreso de nuestro estado”. De igual forma adujo que con la disminución de impuestos se está dando certidumbre a la ciudadanía que la Federación y el Estado están trabajando de la mano para transformar a Chiapas y México. En otro tema, señaló, aprovecho la oportunidad de darme unas líneas en tu prestigiada columna que, “para nosotros es una lectura obligada” -dijo- seguimos recorriendo Tuxtla Gutiérrez, y en reuniones que organizamos entre amigos recogemos las inquietudes y la problemática, comentarte amigo periodista que hace unos días sostuvimos una reunión de trabajo con maestros y maestras en la capital chiapaneca ahí les dijimos que la educación es la base para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública de Chiapas y México. Nosotros seremos los primeros levantar la mano de manera activa para consensuar y proponer soluciones que contribuyan a mejores escenarios en materia de educación, lo que permitirá el progreso y el desarrollo de la entidad, es por ello -comento- “Es la educación la primera solución que se debe buscar, sin educación no habrá transformación, es la base para impulsar un mejor Chiapas, tenemos la gran responsabilidad de caminar en unidad para lograr mejores resultados”. También quiero comentarte que hemos sostenido reuniones con jóvenes y les hemos dicho claramente que no habrá más exclusión de las mujeres y jóvenes en las estrategias políticas y públicas de en este sexenio del amigo gobernador Rutilio Escandón Cadenas porque hoy en día Chiapas, camina con rumbo fijo y dirección oyendo y atendiendo a todos los sectores de la sociedad porque hoy en día, subrayo- nuestro gobernador es un líder que esta convencidos que deben de ser escuchadas y atendidas todas las voces, sin distingos de ninguna naturaleza, para impulsar acciones enfocadas en disminuir las brechas de género y generacionales. Al final Llaven Abarca acoto, Amigo reitero mi compromiso con la sociedad de continuar trabajando en busca de lograr mayores beneficios en todos los sectores para bien de todos los chiapanecos…sin comentarios

SE FORTALECEN ACCIONES SANITARIAS EN MERCADOS: EDIL HUACALERO

El presidente interino allá en mi pueblo dio a conocer que a través de la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios, realiza el Operativo de Reforzamiento de Medidas Sanitarias en el mercado San Juan de esta ciudad, esto con la sana intención de continuar fortalecimiento de acciones preventivas, para evitar contagios por Covid-19, al mismo tiempo el edil de San Cristóbal agregó que en diferentes horarios, las brigadas adscritas a la Secretaría de Salud Municipal realizan recorridos por las naves del emblemático mercado, para comprobar el uso correcto de cubrebocas entre los locatarios y clientes que llegan a abastecerse de sus productos. el alcalde José Alberto de Sancristóbal Morales, más adelante dio cuenta que entre otras medidas que se verifican está el uso del gel antibacterial que junto con el cubrebocas, son dos acciones sencillas pero eficaces para disminuir la cadena de contagios del virus respiratorio. Así mismo indicó que los comercios de abarrotes, verdulerías, carnicerías, queserías, ropa y puestos ubicados alrededor del mercado San Juan han sido visitados por las brigadas sanitarias, quienes en cada instante exhortan a los consumidores y locatarios atender las medidas preventivas con la finalidad de ser partícipes en las acciones emprendidas por el gobierno municipal para evitar contagios por Covid. Al último el alcalde huacalero insto a la población que aun cuando el semáforo epidemiológico es de color verde, las medidas sanitarias deben prevalecer para proteger la salud de los tapachultecos…sin comentarios…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos …OK