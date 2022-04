Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Mientras se expone por gusto México tiembla

Los protocolos de seguridad en la administración del Presidente siguen alertando a quienes comparten la responsabilidad de cuidarlo. Pasajeros de una aeronave en la que viajaba también el Presidente, fueron señalados por algunos medios con gran dureza por ofender a la figura presidencial, sin embargo, en su defensa y con justa razón, otros afirmaron que el presidente viaja con la personalidad de pasajero y, es el mismo López Obrador quien con ello expone su figura presidencial. No olvidemos que ya habiendo dado positivo a COVID, viajó en avión comercial cuando se tendría que haber desplegado un operativo de emergencia en un avión de la FAM para garantizar su intervención médica inmediata y, la seguridad de quienes viajaban con él. El grito de algún pasajero no pasa de un mal rato, pero una agresión física o un atentado mayor ponen en riesgo, como incansablemente se ha dicho, la estabilidad del país. El pasado lunes irrumpió en la mañanera un joven que, de acuerdo al jefe de comunicación, había logrado violar los filtros de seguridad de Palacio y llegar a escasos centímetros del Presidente para hacer su solicitud. De acuerdo a las imágenes y al conocimiento de lo que implica el protocolo de seguridad presidencial eso parece no haber sido posible. Se convirtió en tendencia la idea de que había sido una acción premeditada y conocida por el responsable de la oficina presidencial, ya que en ningún momento el presidente se sorprendió como naturalmente lo hubiera hecho al ver llegar tan abruptamente a un desconocido hasta su persona. Pudo o no tratarse de una acción concertada, lo cierto es que a quienes se les cuestiona la capacidad de garantizar la integridad del Presidente son a los soldados encargados de la protección en Palacio Nacional. Esto simple y sencillamente es imposible, no existe por donde se quiera ver, la mínima posibilidad de que un individuo sin identificarse, llegue hasta los brazos del Presidente, a menos que algún empleado con facultad para hacerlo, autorice a los guardias su entrada. Muy probablemente el Gral. Secretario junto con el Gral. Bucio estará tomando cartas en el asunto para que este tipo de expresiones no vuelvan a darse en esas condiciones y se limite a personas que tengan la facultad de autorizar entrar a Palacio. A propósito del Gral. Cresencio, no deja de actuar para fortalecer su dependencia haciendo cambios sustanciales en SEDENA a pesar de permanecer en asilamiento por haber vuelto a dar positivo a Covid. A quien fuera su JEM Gral. Homero Mendoza lo asigna como Comte. de la X RM en Quintana Roo, militar al que conoce bien para confiar terrenos álgidos en temas de narcotráfico. Por otro lado, en su lugar designa al Gral. Ricardo Trevilla, compañero de arma, dueño de toda su confianza y capacidad reconocida, la oficina de mayor responsabilidad después de la de él, que, junto con el actual Secretario Particular Gral. Montejano, quién permanece al lado del Secretario desde que inicio la administración, dan certeza y seguridad a las acciones de su Alto Mando. La renuncia del jefe de oficina de la SRE, en los términos en los que el propio Fabián Medina la redactó, abre la posibilidad de algún desacuerdo de importancia siendo un hombre cercano a Ebrard desde su función en la SSP con López Obrador.

DE IMAGINARIA

Las capitales de la República y mayormente la CDMX, estuvieron en alerta máxima debido a la ola femenina que salió a las calles a defender sus derechos en el “Día Internacional de la Mujer”. La violencia en las manifestaciones se han intensificado por la falta de sensibilidad política por expresiones sumadas a la elección de Salgado Macedonio, presunto violador, como candidato a gubernatura, al igual que en la misma fecha pero del 2020, vuelven a encender el ánimo y provocan la furia de colectivos decididos a todo.