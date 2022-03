Razones

Monreal, concertación, seguridad, Zacatecas

Jorge Fernández Menéndez

Para mi hija Ana,

en su cumpleaños.

Para el líder del senado, Ricardo Monreal, llegar a acuerdos y concertar con los grupos opositores al presidente López Obrador no sólo es posible sino también deseable. Para el senador la estrategia de seguridad se debe revisar y está dispuesto a trabajar en ello. Monreal, que no oculta su deseo de ser candidato presidencial tampoco niega que para llegar a los objetivos centrales de la actual administración se pueden recorrer caminos diferentes a los seguidos hasta ahora. Esta es parte de la plática que mantuvimos con Ricardo Monreal.

JFM: me llamó profundamente la atención, cuando estuviste hace algunas semanas en Monterrey, con universitarios de la Universidad de Nuevo León y de la Universidad de Monterrey y hablaste de la necesidad de llegar a acuerdos, de concertar, de sacar adelante una agenda amplia por la situación que vive el país, en un momento en que parece que la norma es la polarización.

RM: Sí, sin embargo, no hay que dejar de insistir… sí hay posibilidades de reencontrarnos quienes asumimos posiciones aparentemente dispares y hasta encontradas, yo apuesto a la conciliación y apuesto a que con el mismo método llegas hacia caminos que te propones, también en un ambiente de polarización… aprendes viviendo en la adversidad y en la polarización también aprendes a actuar con cautela y con prudencia.

JFM: el poder va desgastando una administración cuando entra en su segunda mitad, y es cuando más se necesitan los acuerdos, porque el poder también se desgasta.

RM: Incluso yo te diría que toda la función pública sufre un proceso de deterioro natural, normal, algunos muy pronunciados o algunos otros lo mantienen, por estrategia, por actos, por compromisos cumplidos, pero siempre te desgasta. Ahora bien, las propias leyes de la dialéctica, tú lo sabes muy bien, Jorge, te lo expresan… es lógico que el presidente la haya ha asumido como una posición cotidiana porque le ha dado resultados. Creo que el presidente está en la etapa de revisión de su estrategia y creo que estos tres últimos años, también va a provocar mecanismos de conciliación… no puede mantenerse permanentemente en la contradicción.

JFM: La aprobación del presidente sin duda está en esos niveles, pero cuando uno desgrana las políticas, la aceptación queda prácticamente por la mitad de los niveles que tiene el presidente, es una contradicción entre la popularidad o aceptación del presidente y la de sus políticas; la seguridad es quizás es lo más notable.

RM: Sí, yo te diría que la aprobación como gobernante está alta, quizá por sus atributos y cualidades personales, pero en la evaluación ya parcelada o sectorizada, como tú bien lo refieres, sí hay algunos elementos a considerar. Yo creo que tenemos pendiente el tema de la seguridad.

JFM: tú convocaste días atrás al Gabinete de Seguridad a revisar la estrategia de seguridad aquí en el Senado.

RM: Sí, así es. He hablado con ellos, yo he expresado mis puntos de vista sobre que la seguridad necesita fortalecerse y revisarse… Para mí, éste es un tema en que la evaluación no está en la misma proporción que la aprobación del presidente de la República como persona…

JFM: este fin de semana hubo, entre sábado y domingo, doscientos veintidós muertos y aproximadamente en distintos estados aparecieron los restos de treinta personas desmembradas; tu tierra, Zacatecas, es una zona de catástrofe.

RM: Zacatecas está en una situación deplorable, no lo puedes ocultar, lo mismo ocurre en otros estados del país, yo creo que la mitad del territorio nacional se encuentra en condiciones difíciles.

JFM: Decía el jefe del Comando Norte que el treinta y cinco por ciento del territorio no está bajo el control del Estado Mexicano, ¿tú lo percibes así?

RM: No sé si el porcentaje pueda ser ese, pero sí percibo que hay territorios completos que están fuera del control institucional y por tanto están bajo el control del crimen organizado o de bandas de delincuentes del fuero común; hay territorios completos en Michoacán, en Tamaulipas, en Veracruz. Zacatecas lleva ya dos o tres sexenios que se ha venido descomponiendo y se ha venido incrementando la inseguridad y el control de grupos del crimen organizado que llegaron y se asentaron porque es un lugar de paso, de trasiego de droga, de traslado de dinero y de droga y eso hace muy vulnerable nuestro estado.

JFM: hay municipios enteros sin policía, cómo puedes garantizar la seguridad si no tienes policías.

RM: Incluso, ahora que David Monreal, mi hermano, tomó posesión había una docena de municipios sin policías y ahora, recientemente el presidente ha ordenado que se haga cargo provisionalmente la Guardia Nacional, pero hay que gente que no quiere ser policía en esos municipios porque conocen al crimen organizado…si no te subordinas a esos grupos de poder delincuencial simplemente te asesinan, te secuestran o atentan contra tu familia, entonces prefieren ellos no participar… esas son las partes que a mí me preocupan y que yo deseo que esto se acelere en la estrategia y logremos pacificar al país, esa es mi preocupación principal.

JFM: ¿Pero, hay voluntad cuando platicas con los funcionarios, con los responsables de la seguridad? ¿hay voluntad de cambiar la lógica de seguridad?

RM: Yo sí creo que, en el Gabinete de Seguridad, saben que tenemos un punto de partida difícil y crítico y que el escenario y la evaluación en este sector concreto no es lo más aceptable posible. La ciudadanía te lo dice, Jorge, yo salgo a los estados y me lo dicen, entonces eso no se puede tapar, no se puede generar una condición de simulación, para mí es uno de los temas que tenemos que atender con urgencia.