Poder y Dinero

Muerto el lobo se acaba el cuento

· Cabeza de Vaca, el avatar de Morena

· Mito que durará hasta el 6 de junio

· GM, USD$1,000 millones a Coahuila

· Molestan sindicatos de EU; ni modo

El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros.

Ambrose Bierce (1842-1914) Escritor estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

?

Con trompetas y tambora, Morena en la Cámara de Diputados anunció el juicio de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, por el delito de evasión fiscal, ya que la Fiscalía General de la República aseguró que no había pagado los impuestos por la venta de un inmueble.

Ayer, el Ejecutivo Tamaulipeco, quien dicen está en McAllen, Texas, por aquello de que pretendan detenerlo y así provocar una marejada mediática que afectaría a Acción Nacional y sus aliados, en el proceso electoral del 6 de junio.

El juicio de procedencia, es para indicar que el gobernante puede ser sujeto a juicio, pero por el congreso de Tamaulipas, no el Federal. Y, como este órgano legislativo es, a diferencia del de San Lázaro, de mayoría panista, pues le dieron en unas cuantas horas la vuelta a la decisión de los diputados federales.

Estimado lector, no meto la mano por nadie, mucho menos por un político, pero en el análisis se tiene que apreciar que el objetivo de Morena es atraer las candilejas hacia sus opositores y los acusa de corrupción, mientras arropa a sus amigos, correligionarios y cómplices, metidos en delitos graves como pederastia, abuso, corrupción, abuso de poder, despilfarro y otros delitos e inmoralidades.

Pero, el objetivo del partido en el poder es mantener en la atención del colectivo que los opositores a la 4T son corruptos. Y, repito, no salgo en defensa de Cabeza de Vaca, ni de nadie, sólo analizo que esta es la oportunidad de oro para revertir una tendencia a la baja de las preferencias por Morena en varias partes del país.

El Presidente está interesado en los núcleos más importantes de población, ya que ahí están los votos para el Congreso Federal. Por eso, el uso de cualquier estratagema es válido para mantener la mayoría en el Congreso y así mantener una holgura en su toma de decisiones para la segunda mitad de su gobierno.

Uno de esos artilugios mediáticos es mantener vivo durante lo que resta del mes y hasta pasadas las elecciones, el caso de Cabeza de Vaca, porque si dejan morir al lobo acabarán con el cuento.

PODEROSOS CABALLEROS

GENERAL MOTORS

Aunque en Estados Unidos, el sindicato del Automóvil critique a General Motors, por sus inversiones en México, para nosotros son una bendición ya que representan desarrollo y bienestar de los trabajadores. Bajo el liderazgo de Francisco Garza Rodríguez, invertirá más de mil millones de dólares en Coahuila en una nueva planta de pintura con tecnología de punta, que permitirá la expansión y fortalecimiento del complejo industrial. Iniciará operaciones en junio próximo. Parte de esta inversión inicial servirá también en la preparación del complejo para la expansión en las Plantas de Ensamble y Sistemas Globales de Propulsión, con el objetivo de convertir a la fábrica en el quinto sitio de manufactura de autos eléctricos en Norteamérica. GM tiene su planta en Ramos Arizpe, gobernada por el alcalde José María Morales.

LÓPEZ GATELL

Varios mensajes en redes sociales y por correo electrónico, me preguntan por qué ya no menciono al subsecretario y vocero de la pandemia Hugo López Gatell. Simplemente, porque no vale la pena. Sus 5 minutos de fama están acabando y en poco tiempo tendrá que responder por su negligencia en el manejo de la pandemia que ha provocado casi medio millón de muertos. Un muerto es un escándalo, pero medio millón, para Hugo, es estadística.

GÜERO PALMA – AMLO

En la mañanera el Presidente López Obrador, dijo que la liberación de El Güero Palma, fue un “sabadazo”. O sea que se hizo en días inhábiles. Con todo respeto, señor Presidente, la Fiscalía General de la República, donde trabaja Alejandro Gertz, debe trabajar todos los días, los 365 del año. Hay guardias y los abogados de la FGR deben estar pendientes de todos los juicios. Quienes conocemos los juzgados y su actuar, sabemos que la responsabilidad es de los abogados. Pero, no debemos olvidar que los abogados que reciben salarios de hambre en la Fiscalía, además de la gran carga de trabajo, pues no le ponen interés a todos los expedientes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HOLCIN

La cementera suiza Holcim México, bajo el liderazgo de Jaime Hill Tinoco, comunicará los beneficios medioambientales de sus productos y soluciones de construcción ecológicos, mediante unas EcoEtiquetas que identifican la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) logradas en la fabricación y obtención de cada uno de estos productos, lo cual contribuye directamente al desarrollo sustentable. Las EcoEtiquetas se aplicarán en todos los productos que cumplan con criterios ecológicos, incluida una menor huella de CO2 y contenido reciclado, como en los sacos de los cementos Apasco, Maestro, Supra Cemento y Supra Mortero, y se podrán adquirir a partir de ahora en sus tiendas Disensa.

