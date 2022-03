Asesoría Legal

Mujeres del mundo libres de violencia

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es alarmante a nivel mundial la violencia ejercida contra las mujeres, es una pena decir que no solo México, sino a nivel mundial hay autoridades misóginas, no hacen absolutamente nada por los derechos de las mujeres, los feminicidios en México se han acrecentado, lugares como El Salvador también es peligroso por las pandillas que operan en esos lugares y los hace inseguros para las mujeres que frecuentemente son acosadas y violadas, miles de mujeres activistas se han manifestado mundialmente y no les hacen caso, no se trata de que la ONU conmemore oficialmente el 24 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se trata de llevar acciones que realmente combatan la violencia contra las mujeres en todo el mundo, no se trata solo de crear leyes internacionales y que realmente son letra muerta, se trata de hechos, salir a campo en todo el mundo para combatir y erradicar totalmente la violencia de género, no se trata hacer trabajo de escritorio nadamas, parte de mis ideas es empoderar a las mujeres enseñándoles actividades de autodefensa, ya sea aprender karate o artes marciales, es muy importante esto porque cualquier hombre lo pensaría dos veces para ponerle una mano encima a una mujer empoderada, de eso se trata esto, no se trata de convertir esto en feminismo, sino de defenderse y dejar de ser sumisa, de llevar a cabo tratamientos psicológicos y subirles el autoestima, de eso se trata, los gobiernos de todos los países deben contribuir directamente para que esto suceda, en las escuelas de todos los niveles se debe agregar las artes marciales a las actividades físicas, con esto se evitarían acosos sexuales y violaciones, ya que lamentablemente como en México una violación casi no se castiga porque se le da más la prioridad al hombre que a la mujer, el machismo, el cual, está muy arraigado en mi país llamado México.

Los proyectos para erradicar la violencia de género deben ser financiados por parte del gobierno directamente, es importante que todas las dependencias de gobierno en el mundo entero se involucren de lleno en esta grave situación, se trata también de evitar feminicidios, esto también se debe a que la mayoría de los hombres son celosos y posesivos y creen que las mujeres son de su posesión, se creen y se sienten dueños de sus vidas aun no viviendo juntos y teniendo una vida marital por separado, esto que hacen los hombres es una enfermedad solo que no lo reconocen, de hecho, los hombres celosos se ponen en todo momento en un estado agresivo celoso, al grado de romperles los celulares cuando notan algún mensaje que les hace creer que es inusual, ellos ven lo que quieren ver, es solo su mente lo que les juega mal, están enfermos y necesitan intervención psicológica, las niñas en las escuelas peligran también, de hecho, los planteles escolares es otro lugar donde las menores peligran porque pueden ser tocadas por sus compañeros o maestros, no generalizo porque hay maestros que merecen mucho respeto, pero es por ello y muy importante la comunicación entre padres e hijas para evitar eventos agresivos.

Otro punto que también que hay que erradicar son las bodas arregladas de menores, los padres de varias partes del mundo venden a sus hijas y arreglan bodas aceptando dinero a cambio, a sus hijas las ven como mercancía, muy penosamente hay policías que se llevan a prisión a padres y niñas que se niegan a casarse con quien no lo desean, esto es un delito y se llama Trata de Personas, siempre he dicho que los funcionarios encargados de proteger los derechos de las niñas y las mujeres deben tener un poco más de iniciativa y salir como grupo a campo y verificar casa por casa para dar tratamiento psicológico a las mujeres que lo necesiten, invitarlas a participar en las terapias psicológicas y hacerles ver el motivo de la situación, levantarles el auto estima porque incluso, hay mujeres que no saben qué hacer con su vida debido a que no tienen el apoyo de su familia, incluso, muchas mujeres caen en drogadicción y alcoholismo buscando un refugio en estas puertas falsas.

Se deberían organizar frecuentemente foros de mujeres violentadas y ayudarlas inmediatamente psicológicamente y darles seguimiento a sus demandas en contra de sus acosadores o violadores hombres, el centro laboral es otro lugar donde se practica mucho el acoso contra las mujeres, hombres abusando de su puesto jerárquico abusan de sus funciones y someten a las mujeres a su voluntad, muchas mujeres son madres solteras y tienen la necesidad de trabajar para alimentar a sus hijos encontrándose en sus centros laborales a hombres despiadados acosadores y violadores que toda su vida han abusado de las mujeres por la simple necesidad de tener un trabajo, de hecho, Mercadotecnia de México que preside el Lic. Julio Cesar Zamudio ha solicitado a varios Diputados Federales y Senadores que se aplique a hombres violadores una inyección la cual se llama Depo Provera, es un progestágeno aprobado para el control de la natalidad, el cual, sofoca la conducta sexual de los delincuentes sexuales por medio de la reducción de los niveles de testosterona en los hombres al disminuir los niveles de andrógenos en el torrente sanguíneo, son inyecciones para inhibir el líbido, esta acción y las anteriores son efectivas para combatir la violencia contra las mujeres, de hecho, se debería lanzar una campaña mundial que se pueda llamar por ejemplo “contra violación, castración”, entre muchas otras campañas directas que se pueden llevar a cabo con el apoyo de gobierno, todo esto es cuestión de iniciativas, todas las mujeres del mundo entero merecen respeto y eso, hay que hacerlo valer a partir de ahora.