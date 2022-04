Municipio libre, ayuntamiento democrático

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

La Unión Iberoamericana de Municipios es una asociación civil sin fines de lucro, que congrega a 21 países latinoamericanos en torno al estudio de los gobiernos municipales, como ellos mismos se califican “son personas que trabajan para personas en beneficio de las personas”. En este sentido, existen grandes temas en el desarrollo de los municipios que están aplicándose como experiencias exitosas por gobiernos iberoamericanos, como son la necesidad de crear una marca ciudad, impulsar la conformación de ciudades globales, creativas y latentes, incorporar el concepto de ciudades sensibles y desarrollar atractivos externos que, desde lo íntimo, se traduzcan en la percepción positiva de identidad. No se debe olvidar que las ciudades son auténticos centros de acumulación de capital físico, económico, político y social, y por ello, deben liderar alternativas en los momentos actuales de crisis y de oportunidades, apostando por la innovación y haciéndola tangible mediante el impulso de proyectos que impliquen una nueva manera de gobernar, sobre todo en estos momentos de Pandemia. Así, la Unión Iberoamericana de Municipios permite compartir las acciones que se vienen desarrollando en las municipalidades y cuya característica fundamental es la innovación, entendida como la nueva manera de gobernar, que implica ser conscientes del potencial económico de nuestros municipios y pensar en ello como clave del desarrollo futuro de las mismas. En este espacio creativo se trató de redescubrir a la ciudad, que inspire a otras metrópolis alrededor del mundo para liderar el gran proceso de humanización de las urbes. En tal virtud, es urgente la Unidad de los Ayuntamientos para salir adelante en los proyectos a largo y corto plazo.

Así, los nuevos Ayuntamientos de Chiapas deben replantear algunos temas de desarrollo, de proyectos y nuevas acciones a favor de la ciudadanía a través de los propios gobiernos municipales, quienes finalmente son los núcleos de la democracia, el desarrollo y la libertad. Por lo que se ratifica que entre los municipios debe de haber responsabilidad y que el trabajo de esta Unión de Municipios debe ser la solidaridad, dar herramientas para el desarrollo sostenible y el desarrollo tecnológico a los gobiernos locales. Asimismo, se pretende cubrir la necesidad de instalar e impulsar la nueva cultura: de la innovación, pero al mismo tiempo se tiene que dar auge a la democracia, como herramienta de progreso y prosperidad, deben los Municipios “enredarse” en la transferencia de información, soluciones y nuevas alternativas para construir municipios que respondan a los graves problemas de conurbación y a la utilización de tecnologías en la prestación de los servicios públicos. Otra línea de acción que involucró la participación de los asistentes fue las redes del conocimiento en donde se generan compromisos para atender los problemas relacionados con el urbanismo y medio ambiente, políticas para las personas y de manera señera, la cooperación internacional. Este método de trabajo permite participar en un tejido horizontal, a través del cual el conocimiento sea el capital que más se transfiere, en tal virtud, se deben elaborar proyectos regionales concretos, estableciendo alianzas territoriales entre municipios. Es así, que un Ayuntamiento debe promover gobernabilidad y la construcción de capacidades institucionales que garanticen la eficiencia de las políticas públicas; y recalcar la justificada necesidad de fomentar la innovación como principal motor de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad de las ciudades que hoy gobiernan.

El nuevo desafío del municipio hoy es promover el desarrollo, buscar con la comunidad una salida a los problemas institucionales, económicos, sociales y ambientales, sobre todo en aquellas localidades y regiones históricamente más deprimidas. Recordando que en Chiapas se encuentran algunos Municipios con mayor pobreza en el País, a los que sin duda este Gobierno está atendiendo para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Para hacerlo exitosamente, el primero que tiene que reestructurarse es el propio municipio, incorporando todas las capacidades necesarias para encarar la tarea, ya que, el municipio como simple prestador de servicios, no alcanza. No se debe olvidar, que ser capaz de ganar elecciones no garantiza las capacidades para gestionar las instituciones, debemos brindar las posibilidades de que los decisores políticos y sus mandos puedan adquirir las capacidades necesarias para buenas gestiones de gobierno con la orientación que su visión política determine. Este es el objetivo final, y la formación, la investigación y la asistencia técnica que se desarrolla, son los instrumentos a través de los cuales se pretende ayudar a lograrlo. Hoy la gestión del conocimiento es, más que nunca, un elemento vital para el mundo globalizado en el que múltiples actores atesoran un capital intelectual que las nuevas tecnologías de la información permite poner en común. En cualquier caso, y al servicio de ese objetivo, El Ayuntamiento debe lograr la formación y capacitación de altos directivos y funcionarios, su eje principal de acción, en el convencimiento que los cambios y las transformaciones en los gobiernos locales son el resultado, en gran parte, de la vocación de servicio y de la calidad de las competencias profesionales de sus responsables. Es necesario un cambio de mentalidad, que aborde una nueva cultura en la forma de hacer y entender las responsabilidades públicas y privadas. La principal función será, que se instale e impulse una nueva cultura: la de la innovación; incorporar aquellos elementos que hoy determinan la grandeza de las naciones y el desarrollo y progreso de las ciudades. A través de Cursos de capacitación los Ayuntamientos que inician deben inducir a la tarea de modificar hábitos en las formas de actuar de los nuevos funcionarios, porque actualmente en la mayoría de los Municipios actúan con los mismos vicios del pasado, si se quiere dar una respuesta adecuada a los desafíos que hoy tienen las ciudades y territorios e insertarse en los pueblos que forjan con esfuerzo su propio destino, deben actuar sin burocratismos y transparentar el ejercicio público. Lo anterior debe hacerse con más ciencia empírica que con voluntarismos, definiendo primero los objetivos, trazando luego los medios de alcanzarlos, y verificando siempre, en el trayecto, la eficiencia del esfuerzo. Finalmente, resultara de gran importancia promover encuentros de Autoridades constantemente para intercambiar experiencias en el difícil ejercicio de Gobernar un Municipio, esta es una gran oportunidad, para promover la cooperación entre las ciudades hermanas, para promocionar la construcción de mejores municipios con valores y con objetivos comunes, intereses coincidentes, con sentido de entrega, calidez y compromiso, entendido éste último, como la consumación de todo aquello en lo que se ha empeñado la palabra.