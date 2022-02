Puntos Fiscales

Nepotismo Político

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores de este prestigiado periódico, el tema de hoy es en relación a los últimos acontecimientos de ciertos personajes políticos enclavados en seguir manteniendo el poder a través de sus familiares o amigos, centenas de candidatos que concurrirán en los próximos comicios electorales de México, la relación de muchos de ellos es que mantienen algún tipo de relación familiar con políticos u ocupantes de cargos públicos activo, y únicamente les pondré un claro ejemplo de ello, el flamante brazo derecho y conciliador con los opositores políticos del actual mandatario federal, nada más ni nada menos que el senador Ricardo Monreal, tiene su hermano que va como contendiente a la gubernatura de Zacatecas, y no dude usted de todo el apoyo que tiene y que lo puede catapultar a la victoria, lo mismo pasa con el toro rebelde, que según dicen los del partido oficial que su hija de este fue la ganadora de las encuestas para la elección de candidatos en Guerrero, pero no crea usted que únicamente son por este partido, desgraciadamente es para todos sin excepción alguna, ello abre el debate sobre el nepotismo en la política mexicana. El nepotismo debe ser una vergüenza y debe ser castigado conforme a derecho, toda vez que la legislación federal prohíbe que un servidor público pueda promover en sus áreas de influencia a familiares de hasta cuarto grado, pero no restringe que familiares de políticos puedan ser candidatos en unas elecciones, lo que implica en la máxima de derecho lo que no esta prohibido esta permitido, y es por eso que abusan dichos servidores públicos, pero este comportamiento data aproximadamente desde los años 90, los familiares de políticos comenzaron a ejercer cargos honoríficos que proyectaban su imagen ante la ciudadanía, facilitando que concurrieran en elecciones posteriores. El elemento común entre los conceptos de amiguismo, patronazgo, nepotismo, y otras relaciones como el compadrazgo o la afinidad, es la contratación de personas con relaciones consanguíneas o personales en puestos públicos. Esta relación laboral no está basada en el mérito sino en vínculos con quienes ya ocupan un cargo público, es por eso que existe una ineficiencia en la función pública, personas incapaces de realizar su función de manera eficiente. Con el desarrollo de las sociedades, de la distribución del trabajo y de la especialización de las personas, esta práctica se ha tergiversado según los fines que persiguen las unidades domésticas que lo practican. En las sociedades capitalistas contemporáneas, el nepotismo es común e incluso necesario en micro y pequeñas empresas con el fin de prosperar con eficiencia. No obstante, resulta contraproducente en empresas grandes, organizaciones gubernamentales y sindicatos, lo que podemos llegar a la conclusión este gran mal jamás se va a erradicar, y eso debemos entenderlo en las presentas campañas políticas. En las instituciones de gobierno tiene efectos negativos en la moral, la productividad e, incluso, llega a dañar la legitimidad en la que descansa una organización, de esta manera, las actividades, los componentes, los propósitos y fines de las organizaciones se ven minados porque las redes familiares tienen otros objetivos. Lo que configura a esta actividad como un problema son sus fines y sus consecuencias radica la posibilidad de que el objetivo de la organización se desvíe para atender los intereses particulares de un grupo, particularmente de los mismos familiares y amigos, anote usted varios empresarios que se han hecho multimillonarios. Todo esto se da cuando estas redes se forman para intervenir en la toma de decisiones, en el intercambio de favores o en resoluciones importantes de conflictos internos. Es, en sí, un intento de influir en el sistema, lo que puede llevar a modificar la representatividad de intereses colectivos, de la organización, o de la ciudadanía en general. En pocas palabras, es la captura de puestos y presupuestos. Por ello debemos ser incrédulos cuando algún político diga que no va existir nepotismo en su administración, ya sabe usted que es una forma de operar en la política mexicana, basta de tantos engaños a la población, es hora de analizar mejor las diferentes propuestas que se nos presentarán en estas elecciones y perdone usted lo que le voy a decir, pero debemos escoger al menos peor.