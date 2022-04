Asesoría legal

En la mayoría de los hogares mexicanos existe el machismo, esto deriva que haya discriminación hacia las mujeres y niñas, los abuelos y abuelas prefieren a sus nietos varones que, a las nietas, lo mismo pasa con algunos padres, les dan el respaldo total a sus hijos varones que, a sus hijas, las mujeres y las niñas tiene derecho a la no discriminación, ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de las personas al hacer menos a las mujeres? Los hombres y las mujeres somos iguales ante la sociedad y ante las leyes, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley, para empezar, en nuestro país está prohibida la esclavitud, sin embargo, en algunas zonas se sigue practicando de forma silenciosa, así como está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular los derechos y libertades de las personas, al menos así lo establece el artículo 1 párrafo III, IV y V de la Constitución Política, de igual manera donde se practica la mayor discriminación es sobre los indígenas del país, en nuestro país a diferencia de las demás naciones podríamos presumir que aquí si se practica la democracia, ¿Por qué? Porque tenemos leyes que sancionan la discriminación, pero hay que reconocer que no se aplica la ley por igual, el piso no es parejo para toda la población mexicana, quien tiene economía es quien por lo regular gana los litigios judiciales, así es México, no hablo en general, ya que hay juzgadores que aman su trabajo y son personas muy correctas y finas en la forma de conducirse, por décadas los indígenas han sido tratados como inferiores a la sociedad debido a que la misma sociedad tiene traumas inferiores y han vivido así durante toda su vida, las personas no practican en sus hijos e hijas los valores, el respeto y el amor a los demás y a los animales, mucho menos practican el agradecimiento, los derechos de los indígenas aparece en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, son pocos los párrafos destinados para ellos y para la sociedad en general son los demás artículos, de hecho, en lo personal, y como opinión particular en materia legal, se debe reformar la Constitución, los indígenas deben ser incluidos en toda la Constitución completa, efectivamente hablan su lengua materna y poco o nada el español, pero eso no quiere decir que se les va a discriminar o se les va hacer menos, de hecho, hay cárceles en nuestro país que hay indígenas detenidos y que nadie los representó ni mucho menos les tradujeron a su lengua materna lo que firmaron, en pocas palabras se violó sus derechos humanos y muchos indígenas están pagando delitos falsos en diversas prisiones porque la impartición de justicia en México es corrupta y no es imparcial, todo es política y no humana, los diputados y diputadas que representan la Comisión indígena no hacen absolutamente nada por los indígenas porque para empezar, el Congreso de la Unión tiene una representante indígena que es la Diputada Federal Irma Juan Carlos la cual no hace absolutamente nada por los indígenas del país, ella solo legisla por las personas de su Distrito Electoral número 2 de Oaxaca y lo digo porque me consta, me consta porque hablé con las personas que le ayudan administrativamente las cuales no saben absolutamente nada de legislar mucho menos darle seguimiento a las peticiones que los indígenas del país le hacen, como tampoco sabe formular sus iniciativas, erróneamente le dieron el lugar a ella que no ha hecho nada por los indígenas del país, no solo es legislar para un Distrito, cuando se es Diputado Federal puedes representar políticamente a cualquier mexicano de cualquier entidad si es que tienes visión política, pero si eres un político mediocre entonces quédate en tu pueblo a luchar por nada que te llevará a nada, porque ahorita eres Diputado y mañana no eres nada y en las elecciones para reelegirse pierdes porque ni siquiera visitaste a tus electores, y si no hiciste eso, mucho menos al Estado y muchísimo menos a los indígenas del país que están siendo pisoteados sus derechos no solo por la sociedad sino por las mismas autoridades y dependencias de gobierno, que pena y que vergüenza me da escribir a medios de comunicación internacional que mi país está totalmente podrido en todo, que no se legisla correctamente y que nuestros diputados y diputadas no representan a nadie, las personas discapacitadas merecen respeto y siempre se les ha maltratado, a los ancianos y ancianas con más razón, los ven como un estorbo porque no practicamos la prudencia ni la paciencia, las mujeres se convierten vulnerables porque los 365 días del año sus derechos son pisoteados no solo por las autoridades sino por sus propios esposos o parejas que no las ven como su pareja de vida sino como sirvientas, es ahí donde mi duda entra preguntando que si en nuestro país ya se acabó o no la esclavitud, en nuestro país todas y todos nacemos libres y con iguales derechos, de hecho, la no discriminación a las mujeres en nuestro país es una de las principales luchas, hay quienes practicaron en su momento el machismo y no solo eso, golpearon a sus esposas o parejas y actualmente están totalmente reivindicados y eso se aplaude, es mejor abrir los ojos a tiempo que nunca, es muy cobarde y no debe llamarse hombre aquel que discrimina los derechos de sus hijas y su esposa, que las golpea pero que depende de ellas, eso tiene nombre, COBARDE, MACHISTA Y MISÓGINO, hay hombres que en sus hijos no permiten la libre expresión, y que incluso llegan a manipular sus vidas, hay padres que se sienten “defraudados” según ellos porque su hijo salió con una preferencia distinta, o no se sienten satisfechos porque al nacer su bebé fue niña, ellos querían niño para que fueran como ellos, unos borrachos, golpeadores de mujeres y machistas, las prácticas discriminatorias en nuestro país se deben sancionar severamente, así como no se debe permitir que los indígenas del país practiquen la venta de sus hijas y mujeres y mucho menos los casamientos forzados o tratados, es un delito, y ese delito aquí en México fuere quien fuere lo debe pagar muy caro, se debe legislar correctamente para que ya no haya este tipo de prácticas, ya que las futuras generaciones son las que salen más afectadas y se les reprime y viola sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso se llama, trata de personas, se debe poner un ALTO total a la discriminación.