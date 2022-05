Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Piden a los Presidentes municipales de Chiapas no caer en estafas: Hacienda Estatal

Para evitar los cochupos y la corrupción dentro del a administración pública de Chiapas, pero sobre todo explicarle a los Presidentes municipales de Chiapas, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, hizo un llamado a las presidentas y presidentes municipales a que no se dejen sorprender por presuntos gestores o estafadores que ofrecen servicios para la obtención de recursos extraordinarios.

Jiménez Jiménez precisó que la distribución de recursos a los municipios de la entidad, se efectúa en estricto apego a la normatividad vigente establecida para tal efecto.

“Los servicios que presta la Secretaría de Hacienda son gratuitos y se realizan con absoluta transparencia. No se dejen engañar y acudan a nuestras instalaciones, en las cuales están las y los servidores públicos atendiendo y apoyando en resolver todas las dudas al respecto”, apuntó.

El secretario de Hacienda expresó que los municipios que requieran información referente a los Ramos Generales 28 y 33, pueden dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Hacienda, ubicadas en la Torre Chiapas, para que reciban información y no sean sorprendido en escenarios ilegales y prohibidos que vayan en contra del servicio público de la cuarta transformación de Chiapas.

Un llamado a la conciencia a tiempo y en forma: “No a las estafas de gestores o estafadores que ofrecen servicios para la obtención de recursos extraordinarios estatales a los municipios”.

Se confirma desafuero contra edil de Pantheló. Lo acusan de homicidio.

Más que sorpresa fue confirmación a lo que se venía diciendo dentro de la opinión pública de Chiapas, sobre el caso del ahora exalcalde de Pantheló, Raquel Trujillo, que de “desafuero en puerta” paso a “desafuero confirmado”, por acusaciones graves de homicidio, aunque días antes montó una conferencia de prensa a salto de mata, donde aseguró que lo querían obligar a renunciar para que el Concejo Municipal lo tomara el líder del grupo autodefensa “El Machete”. Dijo en esa conferencia de prensa desde lo más oculto, que el grupo de autodefensa “El Machete”, surgido en julio pasado, quiere el control de Pantheló “y que por eso amenazaron con matarlo si regresaba a su municipio.

Durante esa conferencia de prensa a salto de mata, contó que incluso antes de jurar el cargo, el pasado 29 de septiembre, Leonel Inocencio Reyes González, coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, lo encerró en su oficina por varias horas para que firmara un documento en blanco, aceptando que no tomaría el cargo que ganó en la elección del 6 de junio. Según Raquel Trujillo, el funcionario le dijo que así se calmaría el municipio, pero él se negó y terminó por garabatear la hoja “aunque no utilicé mi firma verdadera”, sostuvo el hoy desaforrado.

“Qué intereses afectos como para insistir en mi renuncia, y por qué el Congreso acepta crear un Concejo donde el presidente es un integrante de los Machetes”, cuestionó durante el encuentro de prensa con reporteros, a quienes aseguró que por negarse a firmar aquel documento hoy tiene represalias: “No tengo nada qué ver con una muerte que se me vincula, ni formo parte de un grupo criminal, de ser así, no estaría hoy dando la cara”, expresó.

Raquel Trujillo señaló esa ocasión que la única condición para que acepte no desempeñar el cargo de presidente municipal es que aparezcan con vida los 21 hombres que en julio pasado secuestró “El Machete”, sin embargo, lamentó que hasta el momento no se conozca el paradero de estas personas, y hasta especuló si este grupo ya los mató y por eso no los entrega con sus familias. Luego de estas declaraciones, aseveró que tal vez sea su última conferencia de prensa, porque las amenazas en su contra van en aumento y, además, “están cocinando en el Congreso” acciones en su contra, lo que daría el control de Pantheló a los machetes.

Desde estos martes fue desaforado el ahora exalcalde alcalde de Pantheló, hay carpeta de investigación.

Raquel Trujillo Morales fue electo alcalde –por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– en los comicios del pasado 6 de junio, sin embargo, tras la irrupción armada del grupo de autodefensa El Machete, el 7 de julio, abandonó Pantelhó y ya no pudo regresar. En sesión este martes, el pleno del Congreso local retiró el fuero constitucional al alcalde de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, a quien la Fiscalía General del estado (FGE) abrió un proceso penal por el delito de homicidio.

Cuando debía tomar protesta como presidente municipal constitucional, el 1 de octubre pasado, lo hizo desde un hotel en la capital del estado, ante la imposibilidad de regresar al municipio, tomado desde entonces por las autodefensas y sus bases de apoyo de las 86 comunidades. Esas comunidades y los 16 barrios de la cabecera municipal nombraron a sus nuevas autoridades concejales para que fueran reconocidas por el Congreso local, sin embargo, no tenían validez hasta que se procedió contra Raquel Trujillo Morales, quien denunció que fue presionado para renunciar. Además de Trujillo Morales, todo su cuerpo edilicio supuestamente dimitió, por lo que se declaró la desaparición de poderes en Pantelhó y ahora se procederá a reconocer a los nuevos concejales encabezados por el líder indígena tzotzil, Pedro Cortés López. (Diario de Chiapas)

El alcalde desaforado, a quien la FGE abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio, dijo que se trata de una “prefabricación de delitos” y que “en su momento caerán cada una de las mentiras que la FGE montó”.

Sostuvo que enfrentará el proceso penal porque es inocente y regresará a su municipio con la frente en alto. “No les puedo negar mi coraje y frustración, porque con la mano en la cintura las instituciones que se supone existen para garantizar el Estado de Derecho se prestan a estas artimañas”, soltó en un comunicado.

Obispos piden a fieles “creatividad” para festejar a la virgen de Guadalupe.

Este inicio de semana y que se debe reflexionar porque se trata de un asunto de salud pública y de un fenómeno pandémico mundial que aún sigue despierto y peligroso, los obispos de Chiapas pidieron a los fieles católicos ser creativos este año para festejar a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, ya que la pandemia de COVID-19 impide por segundo año consecutivo las reuniones masivas.

En su mensaje insistieron en que los fieles eviten las aglomeraciones, y “que cada grupo, barrio, organización y movimiento celebren esta fiesta, en su respectiva parroquia, templo o en la propia casa”, especialmente dirigiendo sus oraciones a los pobres, los presos, los migrantes y los enfermos.

Los obispos de las diócesis del estado, recordaron que la pandemia está aún presente, por ello, es necesario seguir atendiendo responsablemente las medidas sanitarias de prevención, la sana distancia y el aforo adecuado, además, es recomendable considerar vacunarse como una alternativa viable.

A los sacerdotes y diáconos exhortaron a que organicen con su equipo de pastoral celebraciones cálidas y llenas de creatividad, potenciando el recurso de la piedad con los novenarios o decenarios, de tal manera que las fiestas del 12 de diciembre se colmen de expresión de cariño y compromiso con la realidad social y eclesial. (Sic) (Diario de Chiapas).