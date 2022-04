#HASHTAG DE LA SEMANA

#RUTA PARA EL RELEVO PRESIDENCIAL. Después de generar una serie de especulaciones y expectativas también entre los diversos aspirantes a la candidatura a la presidencia del 2024, Andrés Manuel López Obrador ha concluido, en que la ruta para elegir a su sucesor o sucesora es la encuesta. Pareciera que pronto se va despejando la duda sobre quien habrá de relevar a López Obrador y que todo apunta que pueda ser Claudia Sheinbaum. Esa noticia trae seriamente inquietos tanto a Marcelo Ebrard como a Ricardo Monreal, que son los dos mas cercanos aspirantes y que estiman que la encuesta no es el procedimiento mas adecuado. Sin embargo, como se ha hecho costumbre en México, donde manda capitán no gobierna marinero. Aunque insiste AMLO, que “No tengo ningún preferido, ninguna preferida; eso lo decidirán los ciudadanos mediante encuesta”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a la pregunta de si Claudia Sheinbaum es su favorita para la candidatura presidencial de Morena, Luego entonces, quedamos los mexicanos como al principio.

#EN CHIAPAS SE INIVIERTE EN SEGURIDAD. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del secretario del representante del Consejo Nacional de Seguridad Leonel Cota Montaño a mediados de la semana hicieron entrega de patrullas, uniformes, cámaras de seguimiento y demás implementos para que los policías municipales y estatales puedan cumplir con su deber con mayor eficiencia, y los presidentes municipales cuenten con mejores elementos para la prevención de la seguridad publica y el combate a la delincuencia en cada localidad. Cota Montaño a nombre del gobierno federal felicitó al Gobernador Escandón Cadenas por el uso honesto y responsable de estos fondos destinados a la seguridad para equipar y capacitar, y tener mejores policías en Chiapas. Congratulaciones.

#MAS DEUDAS QUE BIENES SUPER DELEGADO. Por lo visto para nadie es un secreto que José Antonio Aguilar Castillejos, el súper delegado presidencial es como la marihuana cada día le descubren más propiedades. De modesto tesorero municipal de Ixtapa a dado el salto, y esto parece haberlo enloquecido, como operador de los dineros de los mas importantes programas sociales que hay en Chiapas y esto ha conseguido que se diga que tiene menos deudas y mas bienes. A estas alturas ya no atiende a nadie, sino que se dedica a administrar lo que ya tiene acumulado. Seria interesante que le aplicaran una auditoria para conocer el estado en el que se encuentra la súper delegación. Aunque él se declara como parte del empobrecimiento público.

#LO DEL AGUA AL AGUA SAMUEL CHACON. Los tapachultecos pudieron verificar cuando en su momento el ex presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón, con absoluto descaro se gastaba los dineros comprando un salón de fiestas y un gran estacionamiento. Ahora como se dice, esos mismos ojos pueden confirmar que lo que en su tiempo costaba diez millones de pesos, está siendo rematado por lo menos a la mitad. No cabe duda que los del agua, al agua.

#ERA TRENDINTOPPING POR CUMPLEAÑOS. Debe sentirse muy alagado y satisfecho de haber consolidado tantas amistades en Chiapas, como en México, el Senador Eduardo Ramírez Aguilar. El conocido Jaguar Negro fue objeto y razón de la noticia por los grupos que se le acercaron a partir del 13 de octubre con motivo de su cumpleaños. Todavía siguen llegando para saludarlo y felicitarlo, esto demuestra que es una persona, un político muy querido. Nuestros mejores deseos y felicitaciones. Interesante resulta precisamente en estos días conocer la entrevista que le realizará la periodista Adela Micha al senador Ramírez: Intenta ponerlo contra la pared preguntándole sobre la opinión que tiene ahora sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en el pasado lo llegó a llamar hasta mentiroso. Indudablemente que Ramírez Aguilar explicó que se trataba de dos contextos diferentes, y que en estos encuentros y desencuentros de la vida política nacional finalmente termina incorporándose al grupo de morena y es el propio presidente el que le ofrece ser Senador.

#RUBEN ZUART EN GIRA POR LA CIUDAD DE MEXICO. Siempre hemos pensado que Rubén Zuart, dirigente estatal del PRI es un joven talento que cada día se consolida en la vida política estatal y nacional. Esta semana estuvo recorriendo las oficinas del Partido Revolucionario Institucional para involucrarse en los preliminares de la Asamblea General que habrá de celebrarse muy pronto. Es un joven talento con una gran visión y esto le permite estar en la sede de su partido cuando lo necesita. Muy bien. En sus reuniones con Alejandro Moreno Cárdenas fue a tomar acuerdos para la participación tanto de la dirigencia estatal como de la municipal, para fortalecer la fuerza de este partido en la asamblea nacional.

#EL SIRENITO HACIENDO DE LAS SUYAS EN LOS MUNICIPIOS. Miguel Ángel Prado que popularmente es conocido al igual que Pancho Nava (ex presidente municipal de Cintalapa) como el tres dedos, y quien sigue creyendo que representa un gran liderazgo político en la costa y que con este puede seguir manipulando a incautos que se dejan sorprender. Mucho cuidado debe tener la Diputada Patricia Armendáriz a la que él también llamado el sirenito se le ha pegado últimamente y que la usa para sus negocitos que ya intenta hacer con el desazolve en algunas localidades que ofrece al presidente municipal mediante un “moche” bajar recursos para la realización de la obra. Gallina que come huevo, aunque sea sirenito.

#CESE INMEDIATO DEL REPRESOR MIGUEL ZARATE. Hay que reconocer que fue un acierto el cese inmediato de Miguel Ángel Zarate Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Social y gente muy cercana al presidente municipal. Sin embargo, no le dio ninguna preferencia y Carlos Morales, ordenó su cese por los hechos en los que participara como gran represor de los trabajadores del centro de convivencia infantil. La ciudadanía esta muy complacida por esta determinación que debe servir de ejemplo para que ningún servidor publico quiera asumir actitudes que lastimen a quienes están participando en una lucha social.

#RENOVACION DE LA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PAN. Este 24 de octubre habrán de vivir los panistas momentos de gran emoción para definir a quien los va a representar a nivel estatal. Esta es una gran oportunidad para mejorar sus cuadros políticos o seguir hundidos en esa posición tan lastimosa que no los va llevar a ninguna parte. Depende el rumbo del pan en Chiapas de dos opciones, una, abrir las puertas a una nueva generación, con Cesáreo Hernández o la otra quedarse ahí como están sin mayor porvenir con Carlos Palomeque. Ahí está la definición del rumbo de un partido que merece un mejor porvenir.

#ALERTAN AL GOBERNADOR EXDIPUTADOS EN BUSCA DE CHAMBA. Cuando en el pasado no se preocupaban por los eventos cívicos, ahora se les puede observar atravesándose al paso del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que por lo menos reciban el saludo del mandatario, para ver si pueden obligarlo a que les de algún empleo de los que todavía están vacantes. Ellos no saben vivir en el error y por eso andan como desesperados buscando como se dice que les den lo que sea. Alertan al Gobernador y a su equipo para que no permita que se le aparezcan como plagas.

#LLAMA A DIALOGAR SECRETARIA DEL TRABAJO. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, llamó a resolver pacíficamente el conflicto sindical en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, el cual estalló desde el martes. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la disputa del contrato de trabajo es entre el sindicato de la CTM y el del Catem. La funcionaria destacó que a partir de la reforma laboral corresponde a los tribunales laborales atender las demandas de la titularidad y vigilar que en los procesos se respete el voto libre y secreto.