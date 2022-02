Asesoría Legal

SAT (Hacienda y Crédito Público)

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las personas que quieren incorporarse al SAT pierden mucho tiempo para que esto suceda, hay mucha cola en todas las oficinas del SAT del país, muy probablemente lo que se necesita es más capacitación a los empleados y empleadas de dichas oficinas para que logren avanzar en sus trámites las personas y no se vean afectados, se necesita dar una orden desde los más altos cargos de los funcionarios y darles más facultades a los encargados y encargadas de las oficinas, porque realmente lo que se necesita es un poco más de iniciativa, tal vez los funcionarios estén actuando con protocolos más estrictos, sin embargo, lo único que esto ha generado son atrasos en los trámites, más aparte, bajo el pretexto de la pandemia, las oficinas del SAT en el país están totalmente vacías, lo que se debe hacer es llevar a cabo trámites a cielo abierto, dentro y fuera de las oficinas, algo más organizado, algo, donde las personas no pierdan su tiempo, el SAT está totalmente desorganizado, desde esta administración federal que inició en el 2018 el país se ha visto severamente afectado económicamente y un descontrol total en las diversas dependencias de gobierno por tener personas faltos de iniciativa, los funcionarios de las dependencias son como robots que si no le das cuerda nadamas no trabajan, es algo desesperante para quienes desean realizar sus trámites en el SAT encontrándose en todo momento con una negativa, el país poco a poco se ha estado paralizando en todas las áreas, administrativa, económica, laboral y movilidad, curiosamente la mayoría de los diputados que crean leyes no saben a veces ni por dónde empezar por carecer de un buen asesor, de hecho, los Contadores Públicos también se han visto afectados por las reformas a la Ley Tributaria, y es que, la finalidad de la Ley General Tributaria es garantizar el cumplimiento del deber de contribuir y persigue que se cumpla con la norma tributaria, sin embargo ha sido reformada un sinfín de veces, la cuestión es que no es para mejorar, sino en cada reforma empeora la situación y se traba más los asuntos y trámites a realizar, ya que por ejemplo, hay quienes desean realizar sus trámites en línea ante el portal del SAT, pero ya no se puede ingresar al portal a hacer trámites, todo tiene que ser de manera física en las oficinas, por lo tanto, es ahí donde todo se atrasa y se pierde tiempo al realizar trámites físicos en las oficinas del SAT, incluso, muchos ni realizan sus trámites por no estar parados varias horas en una cola que no se le ve fin, las citas están agotadas y tardan hasta 5 meses para poder adquirir una cita, incluso, hay fila virtual y cuando llegues te mandan un correo electrónico para informarte, lamentablemente aún muchas personas adultas no tienen correo electrónico o no saben usarlo, y se pierden las citas, el SAT tiene muy mala estrategia para llevar a cabo los trámites de las personas físicas o morales, así como de quienes quieren incorporarse al SAT, no entiendo para que quieren someter a los jóvenes que recién cumplen los 18 años de edad y se den de alta en el SAT si los empleados y funcionarios no tienen la capacidad suficiente para poder atender a las personas en las oficinas, de hecho, no se trata de incorporarlo y tener un RFC como identidad, de hecho, legalmente la cédula fiscal no sirve para identificarse, si el CURP no sirve para identificación oficial mucho menos una cédula fiscal, el actual gobierno federal está compuesto por personas procedentes de escuelas públicas en donde obtuvieron una educación y orientación escolar muy pobre, entonces, el resultado ante las dependencias de gobierno es el mismo resultado, y es que, para dar una cédula fiscal a un joven de 18 años hay que primeramente capacitarlo y orientarlo fiscalmente, incitarlo a que se convierta en un futuro empresario, invitar a todos los jóvenes que acaban de cumplir sus 18 años a participar en cursos sin costo en las oficinas del SAT para orientarlos a tener un negocio, a cómo administrarlo, a invertir dinero en ellos, a que no se conviertan en empleados cuando concluyan sus estudios universitarios o técnicos, sino, hay que crear un semillero de futuros empresarios, los jóvenes son el potencial que México necesita.

De hecho, las leyes tributarias encuentran principalmente su origen y nacimiento en lo establecido por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal dispositivo además de prever la obligación que tienen todos los mexicanos de contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos, indica que dicha contribución deberá realizarse de la manera que la dispongan las leyes, es decir, la Carta Magna condiciona que la obtención de las contribuciones se lleve a cabo únicamente cuando así se exprese en la ley, de hecho, Mercadotecnia de México, propiedad del Lic. Julio Cesar Zamudio, presentará en fechas próximas nuevas iniciativas a favor de la Ley Tributaria, obviamente respaldada por un estudio que avale el Proyecto de Decreto, en materia administrativa y económica México tiene que avanzar, nuestro país se encuentra estancado en todas las materias por falta de funcionarios capaces faltos de iniciativa, sumándole que los Congresos Locales de cada Estado (no todos) están al servicio de lo que diga su Gobernador y siguiendo las políticas del Presidente de la Republica, en pocas palabras, no saben sus funciones y están como gatos y empleados del Gobierno federal afectando los intereses del pueblo que son por los que realmente están ocupando un cargo y son los últimos en recibir beneficios, un ejemplo de ello es el Congreso Local de Chiapas, algunos diputados del mencionado Congreso ni siquiera responden las llamadas, es más, toda llamada a conmutador ni siquiera la contestan, los Diputados como Isidro Ovando ni siquiera saben sus funciones, pero, le doy mi palabra garantizada a este diputado que para el 2024 no tendrá ni ostentará cargo alguno, me da la impresión que no sabe sus funciones y está como diputado, de hecho, no debería estar como presidente de una Comisión porque no sabe sus funciones, y así como él, muchos legisladores en nuestro país están exactamente igual o peor, hablando el tema del SAT está para servir a los contribuyentes no para hacerlos menos ni tratarlos mal, ya que los empleados del SAT en su mayoría no saben sus funciones y están “trabajando” teniendo falta de iniciativa, son los clásicos empleados llamados “los Godínez”, los clásicos saca copias que no saben hacer otra cosa más.