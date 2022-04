Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio -director corporativo mercadotecnia de México

Servicios de gas, luz, agua, internet

Es muy difícil que los titulares de las diversas dependencias, sus empleados administrativos y operativos como es los de la luz, agua, gas natural e internet, tengan la iniciativa de enseñarles vía medios de comunicación a los usuarios de cómo llevar el control de su propio gasto en los servicios que usan, a inicio de cuentas, las llaves que traen los gaseros que distribuyen gas para tanques estacionarios son manipulables, pueden alterar la máquina que imprime el comprobante, de hecho, los gaseros suben el precio sin previo aviso y sin ninguna autorización por la misma autoridad, y, quienes deben regularlo en este caso es PROFECO, muy probablemente por la falta de personal en PROFECO debido al muy bajo presupuesto no hay quien realice supervisiones operativas en las instalaciones despachadoras de gas, los tanques de 20, 45 y 60 kilos son llenados únicamente a las ¾ partes o menos y lo demás es únicamente el vapor, se roba de esta manera porque no hay un cilindro que se haya fabricado con medidas, ya que lo anterior no le conviene a los empresarios gaseros ni a sus conductores que son realmente quienes roban el gas a los usuarios y son millones de pesos diariamente en todo el país robado por parte de los gaseros, cada tanque debe traer el sello de PROFECO REVISION, de lo contrario, se duda realmente del llenado correcto del tanque de gas que distribuyen, ahora bien, ¿de qué sirve que haya gas Bienestar si se podría aplicar la misma situación?, las basculas donde se pesan los tanques y el gas no es suficiente porque podrían ser alteradas, por ejemplo, la báscula para pesar pollo puede ser alterada, se le solda un poco de fiero alrededor de la charola de fierro y se regula la báscula, listo, es lo mismo con el gas, la gente cuando le pregunta a los gaseros o empleadas administrativas que están en oficinas del gas haciendo nada de como checar su consumo la respuesta de los empleados en general de las empresas gaseras dicen no saber, en pocas palabras, la mayoría de las empresas gaseras están operando irregularmente sin permiso legal, ya que se supone que al operar como distribuidor de gas deben saber y explicar detalladamente a los usuarios el consumo correcto del gas, la mayoría solo roba a los usuarios y a alguien debieron dar dinero para poder operar irregularmente, se podría decir que más del 70% de las empresas gaseras del país operan de forma irregular, así mismo, se deben fabricar tanques que le den el peso exacto del gas, ahora bien, el tanque estacionario del gas natural y los tanques comunes deben ser actualizados para evitar desgracias, sin embargo, las empresas de gas que operan irregularmente y que son la mayoría no otorgan ninguna garantía del servicio que ofrecen, los legisladores deben trabajar en ello.

El servicio de luz es la misma situación que la del gas, los recibos de la luz llegan alterados a los domicilios y más aun a los locales comerciales y empresas en general, a la hora de reclamar en las oficinas de la CFE tampoco hay ninguna garantía, ya que la mayoría de las empleadas que están cobrando no saben absolutamente nada y se toman atributos que no les corresponde, ya que la gente que acude a las oficinas no saben con quién dirigirse y cuando le preguntan a alguien administrativo las mandan con las cajeras y ellas solo hacen como que buscan en el sistema como está el cobro, y debido a su ignorancia por la falta de estudios que tienen solo se concretan a decir que está bien el consumo, así sea de 400, 1000, o 3,000, les importa poco que la gente tenga alterados sus recibos, ellas solo están capacitadas para cobrar porque ni estudios de secundaria tienen las pobres cajeras, ¿de qué más podrían trabajar? Probablemente de barrenderas, ya que aparte de lo ignorantes que son también realizan actos de prepotencia y arrogancia hacia los usuarios que solo hacen corajes con ese tipo de fulanas que ya ni deberían de estar trabajando porque se supone que todo está digitalizado y se está gastando un dinero en nada con estas fulanas, los empleados administrativos, encargados y cajeras no saben sus funciones ni tienen tampoco ninguna iniciativa de nada, por eso trabajan como empleados en CFE porque no tienen ninguna iniciativa de nada, el culpable de los robos que se le hace a los usuarios por medio de los recibos alterados en la CFE de todo el país es Manuel Bartlett, titular de la CFE a nivel nacional, y es quien debe responder por el robo millonario a los usuarios, es un sujeto que no sabe nada de la CFE pero por ser político basura su recompensa fue estar como titular de la CFE, de hecho ya está viejo y se le ha de ir el wifi, dudo que tenga la capacidad para poder encabezar una dependencia como CFE.

Relacionado al tema del agua, la dependencia encargada de cada Estado también carece de empleados sin iniciativa alguna, cobran los recibos del agua como si los 365 días del año y las 24 horas tuvieran agua, en los recibos aparece los conceptos del cobro, de igual manera es un robo, ya que los usuarios pagan el alcantarillado, las obras, etcétera, entonces, ¿el dinero que Gobierno de cada Estado manda a sus municipios que se le hace?, la mayoría de la población mexicana carece de agua potable, de hecho, PROFECO debería analizar la calidad de agua que se proporciona a los usuarios, porque el agua no la regalan, la venden, los impuestos que se pagan creo no son utilizados en obras de beneficio para la población, las escuelas de gobierno ni siquiera tienen una buena calidad de agua, las llaves están rotas o desgastadas, la dependencia del agua solo vende eso, agua, y con dinero del pueblo porque ni siquiera con dinero del presupuesto, se lo cobran a las personas directamente en los recibos y esto se ha practicado durante décadas sin que nadie haga nada, gobiernos vienen y gobiernos están así sean bien popularachos y se dicen ayudar a la gente no hacen nada, absolutamente nada, el agua llega sucia a los hogares contaminando a los millones de mexicanos, esto es grave y se debe también legislar.

El tema del internet es otro problema, las empresas que prestan el servicio y han dejado sin internet a los usuarios y los que logran quejarse que son únicamente es el 1 % les han devuelto una muy mínima cantidad, por ejemplo, en los recibos por un día sin internet te descuentan 21 pesos, pero, si tú te pasas un día sin pagar el recibo te cobran 86 pesos y te lo cargan a tu próximo recibo, de hecho, se debe legislar que las empresas de internet y telefonía no tengan ninguna sociedad con Buró de Crédito, porque incluso, han empañado la imagen de millones de mexicanos que han pagado oportunamente, y ellos, sin prestar el servicio cobran millones de pesos, se les debe restringir que tengan acceso a Buró de Crédito, son unos abusivos y deben estar regulados diariamente, de hecho, se debe aprovechar la capacidad de los jóvenes talentosos de las escuelas para fabricar un modem que te dé internet gratuito de por vida usando el satélite, únicamente pagando el costo inicial, eso sería fabuloso y ya no habría más problemas con las empresas que venden internet.