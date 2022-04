Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Sheinbaum, Ebrard o Monreal, ¿La ruta 2024?

Para comenzar… Alrededor de 11 mil millones de pesos dejará de recibir el SAT y dos millones de empleos se ponen en riesgo, con el decreto que firmará Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, para permitir la regularización de los llamados autos chocolate. Con esta medida, el gobierno de la 4T deja ver que no aprendió nada de la historia reciente. Con tal de ganar la simpatía del “pueblo bueno” y unos cuantos votos, prefiere dar legalidad a la ilegalidad y asestar otro severo golpe a la industria automotriz de México y sus socios comerciales. Y peor aún. Los pocos pesos que piensa recaudar con este decreto los destinará a tapar baches. Para que los presidentes municipales dejen de estar molestando y pidiendo dinero para arreglar sus calles. Lo menos por lo más, es la política del momento. Pero la historia nos dice que esto de tratar de quedar bien con algunos sectores minoritarios resulta muy oneroso. Le ocurrió a Vicente Fox, quien implementó una medida muy parecida, provocando una reducción de 30% en la venta de autos nuevos. Además de que hubo una disminución significativa en las inversiones y se perdieron miles de puestos de trabajo para las distribuidoras en su sexenio. En 2008, Calderón emitió un decreto modificatorio para eliminar el subsidio de 70% que aplicaba en el cobro del IVA, para frenar el ingreso de los vehículos de segunda mano sin permiso, lo que permitió reducir hasta 48% su entrada. Aunque parte del mal ya estaba hecho. Si regresamos a lo que ocurre hoy con la industria, todo anda de capa caída por los efectos negativos de la pandemia. En cuanto a la producción de vehículos, los primeros impactos se presentaron en marzo de 2020, con el cierre parcial de plantas ensambladoras y productoras de partes. En junio del mismo año, hubo una contracción de 24.6% en la producción, respecto a marzo de 2019. Mientras que, para abril y mayo, ya de 2020, se dio una caída de 98% en la producción. Entre enero y septiembre de 2021 se registró una mejoría, al incrementar 6.4% respecto a 2020. Pero a lo largo de la pandemia se presentaron otros problemas, como la falta de semiconductores. Y en cuanto a las ventas, en marzo de 2020 se vendieron 25.5% menos unidades, mientras que en 2021 llegaron a 20.7% por debajo de los niveles registrados entre enero y septiembre de 2019. En pocas palabras: una de las industrias pilares del país ha sufrido muchos vaivenes que la tienen prendida de alfileres. Pero eso parece importar poco en Palacio Nacional. Lo que se firmará este fin de semana nos colocará en una desventaja competitiva sin igual, frente a nuestros socios comerciales del norte. Y sus efectos negativos no se resolverán con cacahuates, con unos cuantos pesos que recibirá el gobierno por legalizar los autos ilegales. Acertado.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que participará en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura en las elecciones presidenciales de 2024. Añadió que no tiene pensado otro escenario, esto luego de que fue cuestionado si podría ir con otro proyecto político. «Debe de haber condiciones de competencia, pero si estás pensando en una encuesta debe ser creíble y confiable… Yo voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario… Pero lo seguimos platicando en su momento», expuso. Por su parte el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, expresó que es momento de que el partido explore nuevos mecanismos para la elección de candidatos, entre ellos, las elecciones primarias: “Yo creo que es el momento de iniciar procesos de elecciones primarias, que en todo el mundo se realizan y que México las ha realizado, en algunos casos incluso otros partidos acudieron a la consulta popular, a la consulta a la base, a la consulta de delegados”, afirmó en un encuentro con medios en puebla. Estimó que la convocatoria del partido para las candidaturas se realizará hacia octubre de 2023, por lo cual recordó que en otras ocasiones ha señalado que Morena debe realizar una revisión a sus procesos de selección de candidatos, con la finalidad de evitar que existan divisiones y fracturas. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la realización de encuestas dentro de Morena, para seleccionar al candidato para las elecciones presidenciales del 2024. En conferencia de prensa, Sheinbaum declaró: “Es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena, está por los estatutos, es algo con lo que concuerdo, pero, además, el presidente de la República siempre lo ha mantenido inclusive previamente a que existiera Morena, es algo que inclusive está en los estatutos y me parece un método adecuado”. Pero los expertos señalan que de este trío de aspirantes Presidenciables morenos, será Ricardo Monreal, quien, si no va con MORENA, tiene otro camino que es el PT y hasta el PVEM, que lo impulsarían, contando además con la fuerza electoral del PRI, PRD, PAN y MC, lo que vendría en el futuro una Sheinbaum contra Monreal o un Ebrard contra Monreal, porque desde un principio López Obrador, fijó su postura: Sheinbaum o Ebrard, pero nunca Monreal, lo ve AMLO, como un personaje que no llevaría a cabo su proyecto de gobierno de la cuarta transformación. Desde enero del 2022, la fiebre electoral será de pronósticos reservados. Ojo, ahí.

Para finalizar… Nadie que se ponga capucha y utilice armas de fuego, puede pretender que se instalen autoridades municipales a su modo, porque está infringiendo varias leyes federales y estatales que las autoridades correspondientes debieran evitar. Tampoco cualquiera puede abrogarse el nombre de “representante ciudadano”, cuando nadie se lo ha pedido; más bien, en ambos casos, se trata de intereses políticos y económicos de unos cuantos. Encapuchados y armados, grupos quieren Concejos municipales en Altamirano, Pantelhó y Simojovel, pretendiendo pasar por encima de la determinación tomada en las urnas por la mayoría de los electores, haya sido como haya sido, las autoridades electorales calificaron y ratificaron los respectivos triunfos en esos municipios; si alguno de los alcaldes está involucrado con la delincuencia organizada como dicen los propios encapuchados y los de sotana, corresponde a la Fiscalía General del Estado proceder en consecuencia. Pero, aun así, si algún alcalde estuviera en ese supuesto, la Constitución es muy clara, subiría cualquiera de los integrantes del Cabildo ganador de las pasadas elecciones, no procedería la integración de un Concejo Municipal; menos como pretenden en Pantelhó, donde “El Machete” y los de sotana pretenden que siga el Consejo provisional que impusieron al obligar a renunciar a la alcaldesa Delia Janeth Velasco Flores, cuyo periodo por ley feneció el 31 de septiembre. Ahora bien, quienes se dicen ser representantes de los municipios de El Parral, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Siltepec, Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa, se manifestaron ayer frente al Congreso del Estado, diciendo que se violó la Constitución en la conformación de los Concejos municipales y sus derechos a elegir a sus autoridades, cosa que es completamente falsa porque la pasada LXVII Legislatura actuó dentro del marco de la Ley; los Concejos cumplen con los requisitos constitucionales y lo hemos dicho varias veces, es impugnable la determinación de la pasada Comisión Permanente de nombrarlos por tres años. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno, determinar si existen las condiciones socio-políticas en los seis municipios para la celebración de elecciones extraordinarias, aunque las manifestaciones de ayer en el Congreso del Estado, demuestran que los propios interesados no están dando esas condiciones de paz social y política; haciendo escándalo en el Poder Legislativo no lograrán nada. Únicamente la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gaby Zepeda Soto, ha dado la cara a los medios de comunicación diciendo que las autoridades correspondientes atienden los conflictos postelectorales en algunos municipios, donde la SSyPC coadyuva con la seguridad en esos municipios y carreteras federales desde el ámbito de sus facultades, competencias y atribuciones; mientras que la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, hace su trabajo responsabilizando encomiendas y efectuando a través de acuerdos y diálogos, la gobernabilidad que la entidad chiapaneca requiere en estos tiempos. Bien, por los planteamientos en las encerronas de Palacio; la encargada de la política interna de Chiapas y el Poder Legislativo coadyuvan para solucionar los conflictos poselectorales, porque ya pasaron los tiempos en que se obliga “voluntariamente” a todos los miembros de un Cabildo a renunciar para nombrar concejos municipales a modo de unos cuantos. Mano dura, ¿No?

