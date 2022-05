Comentario Zeta

Por Carlos Z. Cadena

Simulación y disfraz del Instituto Nacional de Migración, en la frontera sur de México.

Mientras siga la simulación y el simulacro del Instituto Nacional de Migración que dirige Francisco Garduño Yáñez, en relación a que hay más vigilancia y seguridad migratoria en la frontera sur, las cosas siguen empeorando en México, porque los éxodos de extranjeros siguen entrando a nuestro país como “Juan por su casa” y lo más grave, grupos como los Haitianos se vienen apoderando de la ciudad de Tapachula, donde han empezado a ver problemas de enfrentamientos entre locales y oriundos de Haití, que se han instalado en lugares públicos violando las leyes municipales de salud pública y hasta de seguridad.

Desde la era de Donald Trump, el Instituto Nacional de Migración y otras áreas de gobierno, vienen engañando al propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que se están cumpliendo compromisos internacionales como esa de contar con miles de policías de la Guardia Nacional y cientos de agentes de migración en la frontera sur, lo cual es la mentira del sexenio en México. Ha sido tan manipulador los engaños que ha habido en Ciudad Hidalgo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, demostraciones o desfiles de policías de la GN, agentes de migración y hasta marinos y militares que se muestran como una “fuerza de vigilancia” poderosa en esta puerta del país, pero todo queda solamente en lo espectacular y rimbombante del desfile, porque a las horas de la conclusión de este, los policías de la GN y agentes de migración están regresando a sus lugares de destino. Una farsa que se ha dicho en Chiapas, México y la prensa de Estados Unidos.

Hoy con el Presidente Joe Biden, se repite la historia del engaño como se vivió en la era de Donald Trump. Los polos fronterizos de Ciudad Hidalgo, que es la plataforma fronteriza más importante de la frontera con Guatemala, la vigilancia sigue siendo endeble, raquítica y casi apagada. En pequeños grupos lo que se conoce como “operación hormiga” sigue siendo el simbolismo del ingreso ilegal de Centroamericanos, africanos, haitianos, cubanos, y de otras nacionalidades, inclusive ante el bajo nivel del Rio Suchiate ingresan extranjeros ilegales enfrente del mayor polo fronterizo de México conocido como “El paso del Coyote” a unos metros del puente peatonal y vehicular denominado “Rodolfo Robles”.

Ha sido tan marginado y segregado el tema migratorio del sur, no sabemos si por vanagloria y presunción del gobierno actual federal Lópezobradorista, que, a dos años y cuatro meses, no se la ha invertido un solo peso a la plataforma central del límite fronterizo entre México y Guatemala. Es impactante ver el abandono e incuria de la frontera sur de México, que exhibe sus matorrales y toneladas de basura, además de olores nauseabundos, donde no hay ni siquiera un metro de concreto para contar con su plancha de pavimento como existe en las ciudades fronterizas mexicanas con Estados Unidos, ya no se diga una sola “cámara de vigilancia” mucho menos una estrategia tecnológica que sirva para visualizar o “vigilar” una frontera mexicana que requiere y le urge la modernización. En México, no se puede negar que hay dos tipos de fronteras mexicanas diferentes: La del México del norte y la del México del Sur.

Es falso de que se está deteniendo la migración extranjera que ingresa ilegalmente a México, es todo lo contrario, los discursos oficiales parecen decirle, vengan porque aquí los recibimos como hermanos, sin embargo la presión de Estados Unidos, ha sido constante y ahora con el Presidente Joe Biden, las cosas cambiaron, aunque ahora hasta el DIF nacional se instaló en Tapachula con un tema que no resuelve el problema de migración que son los niños extranjeros que son llevados a la frontera norte con Estados Unidos, por polleros o familiares por estrategias de entrada a ese país del dólar.

Lo que llama la atención es que la simulación –engaño- de que hay mucha vigilancia migratoria en Chiapas frontera con Guatemala, está a la vista de todos, y hasta ahora afortunadamente nos ha ido bien con la política norteamericana de que no nos vayan a imponer castigos económicos o de otra índole, para que de una vez por todas asúmanos responsabilidades de vigilancia en esta frontera sur por parte del gobierno federal. No es que sea un tema racista o xenofóbico, pero México, debe de ser más estricto en su función migratoria, porque nuestro país se está inundando de extranjeros de al menos tres continentes, áfrica, Asia y de países americanos.

No pretendamos engañar a los estadounidenses, la frontera sur de México, priva la simulación y el fingimiento, empecemos por modernizarla y darle su valor agregado de que la frontera sur también es México. Esta puerta fronteriza mexicana, es una vergüenza nacional, ante el abandono total en que se encuentra. Hasta las oficinas administrativas de las dependencias federales muchas convertidas en despojos, y apestan a orín. La frontera sur no es de Chiapas, es de México, y la debemos de cambiar.

Ese titular del INM Francisco Garduño, es un actor y promotor del disfraz y la ocultación que se vive en la puerta de México del sur. Por eso lo han llamado funcionario federal íntegro y honesto, porque lleva a cabo fielmente la política que le dictan desde Palacio Nacional.

Buena noticia: Controlado al 70%, incendio en el Cañón

Para este fin de semana, el incendio forestal que se mantiene en el Parque Nacional Cañón del Sumidero puede ser apagado. Pese a que especies como venados, armadillos, monos, tlacuaches, entre otros, han perdido casi 600 hectáreas de su territorio, debido a la devastación que ha sufrido parte de la Reserva del Cañón del Sumidero, incendio que consume bosques, pino y selva baja, que, pese a los esfuerzos para su combate, se avanza lento y su control se encuentra en un 70 por ciento a diez días de haber iniciado.

Por lo anterior, David Gómez Trinidad, jefe de logística de Protección Civil, dio a conocer que el incendio en el Cañón del Sumidero es muy disperso, logrando extenderse demasiado durante esta semana.

Hoy lunes sabremos el estado que guarda este incendio en Chiapas, que preocupa por tratarse del lugar con mayor símbolo que tiene Chiapas: El Cañón del Sumidero.

Rapiditas. – Un abrazo fraterno para el buen amigo Julián Domínguez López Portillo, por el fallecimiento de su señora madre, acaecida esta semana que transcurrió. Una noticia ingrata pero que Dios sabe porque sucedió así…Hablando de Dios que toda la oración de amigos y conocidos se eleven al creador para pedir por la salud de Carlos Avendaño Nagaya, un Costeño radicado en San Cristóbal de las Casas, que lamentablemente se enfermó de covid. La situación es difícil pero no imposible y que Dios lo cubra de su manto de saneamiento, al amigo y compadre…En Tapachula, hay expresiones populares de varios partidos políticos que se han sumado a la candidatura para la diputación local de Yamil Melgar Bravo, joven político, pero con una gran experiencia en el servicio público, que jugara un papel importante con este logro de la palabra experiencia de ser el representante popular local por Tapachula….Por cierto el exalcalde de Tapachula, Samuel Chacón, busca regresar a la política local y levanto mucha inconformidad, por ser el edil que más ha recibido denuncias de corrupción, en el sexenio pasado. Ya habrá tiempo para analizar esta cuestión…Dixe