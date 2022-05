 “Súper Zoé”, pone orden en vacunación contra el covid-19

Linotipe@ndo…

Luego de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que Chiapas ocupaba el honroso segundo lugar en todo el país por ineptitud para echar andar un plan de vacunación contra el Covid-19, y viéndose obligado a enviar al director general del IMSS Zoé Robledo Aburto, por fin hoy en Chiapas gracias a la llegada del “súper Zoé” se logra echar andar un plan de vacunación ordenada, así lo manifestaron algunos doctores y enfermeras de distintitas clínicas y hospitales en esta capital chiapaneca. Así es amigo lector hace unos días, de forma ordenada, mediante estrategias y mecanismos que según se supo, sin conceder, el “Súper Zoé”, implemento, y ya se dio inicio en Chiapas la vacunación anti-Covid-19. Bueno eso dicen algunos doctores y enfermeras, mientras que las autoridades estatales emitieron un boletín donde dicen que junto con directivos del IMSS informan que se inició el pasado viernes la vacunación contra el COVID-19 a personas de 30 años como parte la estrategia para inmunizar a más personas contra esa enfermedad. Al decir de la gente del gobernador en la pasada Mesa de Seguridad se dio el banderazo para el inicio de la aplicación de dosis a ese nuevo sector de la población, así como los detalles de las sedes. De igual forma señalan que se continúa el llamado a la población para aplicarse ese biológico a las personas de 40 años y más que no lo han recibido. El boletín oficial dice que en una reunión de trabajo entre autoridades del Gobierno de Chiapas y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en cuanto a la estrategia de vacunación en la entidad, se informó que el pasado viernes inicio la vacunación contra el COVID-19 a personas de 30 años y más, en algunos puntos del estado, para jóvenes de 18 años en adelante. Fue en Palacio de Gobierno, donde el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, consolidaron ese plan de trabajo interinstitucional para avanzar en la inmunización de más chiapanecas y chiapanecos, y protegerles de esta enfermedad. En ese sentido el gobernador adujo que están abiertos distintos centros de vacunación tanto permanentes como itinerantes para que nadie se quede sin el biológico, al tiempo de subrayar que este viernes en la Mesa de Seguridad se dará el banderazo para el inicio de la aplicación de dosis a este nuevo sector de la población, así como los detalles de las sedes. Así mismo el número uno como también se le conoce al mandatario estatal exhortó a vacunarse para evitar esta tercera ola que amenaza no solo a México sino al mundo, y apuntó que, aunque Chiapas va bien en la atención a la pandemia, no hay que caer en excesos de confianza y se debe aprovechar que las vacunas llegan constantemente al estado, al mismo tiempo remarcó y reconoció el gran respaldo del Gobierno de la República y del IMSS para que estas dosis continúen arribando para atender la salud del pueblo chiapaneco. En su momento Zoé Robledo director general del IMSS indico que a través del esfuerzo interinstitucional y con una estrategia previa de difusión por los medios locales, se planea vacunar contra COVID-19 en 40 cabeceras municipales y 57 localidades. Además -comentó- que la estrategia se divide en dos partes: primero, la vacunación contra COVID-19 para adultos de 30 años en adelante en las 40 cabeceras municipales, donde se avanzará en el plan de vacunación en zonas como Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula, #Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y en “todos los lugares donde tenemos centros grandes”. De igual forma el funcionario federal ahondo que, en la inmunización para personas de 18 años en adelante en las 57 localidades será a través de espacios de vacunación itinerantes, casas ejidales o unidades médicas rurales de IMSS-Bienestar que no se habían incorporado a este plan de vacunación. “Creemos que con eso vamos a cumplir las metas y, desde luego, vamos a unir fuerzas todos para que la próxima semana tengamos un nuevo arribo de vacunas”, acoto…bueno una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, lo cierto es que según los medios hasta que llego súper Zoé se le da celeridad y orden al plan de vacunación contra el COVID-19…sin comentarios

Rosa Irene Urbina Castañeda, Presidenta Municipal de Tapachula, señalo que en seguimiento a las políticas de trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, el gobierno municipal ejecuta obras con dinero del pueblo y para el pueblo. Agregó que para beneficiar directamente a más de cinco mil 500 habitantes de las colonias Calcáneo Beltrán y Azteca, al sur de la ciudad y 5 de Febrero, al norte, el Ayuntamiento de Tapachula entregó calles de pavimentación hidráulica, como parte del Ejercicio 2021, con lo que también se mejora la imagen urbana y la movilización. En ese sentido la alcaldesa huacalera adujo que, “Es nuestra obligación trabajar por el bienestar de ustedes, de las familias de nuestro Tapachula; hemos logrado de manera honesta y transparente aplicar los recursos para mejorar condiciones de vida de los tapachultecos”, mencionó Urbina Castañeda. Así mismo subrayo Urbina Castañeda que, en la colonia Calcáneo Beltrán fue inaugurada la 17ª. Privada Sur entre 26ª. y 28ª. calle Oriente, en donde se hizo una inversión de un millón 314 mil 581 pesos proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-2021). Seguidamente la edil Tapachulteca en la colonia Azteca, cortó el listón inaugural de la avenida Bacilio Ortiz y las calles Tumbalá y Tenochtitlán, en cuya obra se invirtieron 4 millones 572 mil 262 pesos del FISM-2021, detalló el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Flores Ozuna. En tanto -comento- e la colonia 5 de Febrero, ubicada al norte de Tapachula, donde se entregó la pavimentación de concreto hidráulico a los vecinos de la 31ª. calle Poniente entre 8ª. y 10ª. avenida Norte, en la que se invirtieron un millón 511 mil 910 pesos. Con esas obras estamos dando cumplimiento a nuestra palabra empeñada, acoto…ver para comentar

A través de la Fiscalía de Inmigrantes, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino de nacionalidad guatemalteca, por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, en agravio de migrante guatemalteca en el municipio de Suchiate, Chiapas, luego de dar a conocer lo anterior La Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del maestro Olaf Gómez Hernández, señaló que Elementos de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía de Inmigrantes, dieron fiel cumplimiento a la orden de aprehensión girada por la Juez de Control, Región Dos, de Tapachula, en contra de Jesús Alberto “N” de nacionalidad guatemalteca, por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, cometido en agravio de migrante guatemalteca de 26 años de nombre Celia Estefanía “N”, hechos acontecidos el 10 de julio de 2021, en el Ejido la Libertad, municipio de Suchiate. La detención del inculpado se realizó en Ciudad Hidalgo. De igual agregaron que toco al Fiscal del Ministerio Público Investigador judicializar la Carpeta de Investigación solicitando la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue obsequiada por la Juez de Control Regional número 02, de Tapachula. Cabe destacar que él asegurado se encuentra recluido en el CERSS número 3, de Tapachula, y a disposición de la Juez de Control, donde en audiencia de ley se formulará imputación y se solicitará la vinculación a proceso. En otro orden de ideas la misma dependencia estatal indico que, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, inició las investigaciones en el municipio de Venustiano Carranza, por el delito de Robo de una arma de cargo, contra quien o quienes resulten responsables La Fiscalía Fronterizo Sierra abrió el Registro de Atención correspondiente luego de recibir la denuncia de Arturo «N», elemento de la Policía Especializada adscrito a esta Fiscalía de Distrito, a quien le fue robada la pistola tipo escuadra Pietro Bereta, propiedad de la FGE. Agregaron que el pasado 15 de julio, en un bloqueo carretero instalado a la altura de Hospital Básico Comunitario del municipio de Venustiano Carranza, un grupo de personas revisó el vehículo en que viajaba el denunciante, robándole el arma de cargo que portaba. Por esos hechos -adujeron- la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra continuará con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de estos hechos…sin comentarios

Lugo de manifestar que el Proyecto del Tren Maya es una de las obras más importantes que impulsa la Federación en el sureste del país y su construcción será punta de lanza para el desarrollo económico y turístico de Chiapas, el diputado federal electo Jorge Llaven Abarca, señaló que "La construcción del Tren Maya es una de las obras más importantes que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que será trascendental para generar derrama económica, desarrollo y progreso en la entidad, nuestro compromiso es abonar a las políticas públicas de la Federación y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfocadas en garantizar el bienestar de las y los chiapanecos"