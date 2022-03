Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas

Tres días sin muertes por Covid 19 en Chiapas

Son 48 días sin registrar defunciones por COVID-19 así lo dio a conocer Rutilio Escandón quien expresó que gracias a que el pueblo se cuida y es resiliente, a la labor del personal de salud y el respaldo de las autoridades federales, estatales y municipales, Chiapas va bien en el combate al COVID-19, muestra de ello es que se han cumplido 48 días sin fallecimientos por esta enfermedad, se mantiene en semáforo verde, con la tasa más baja en casos y defunciones, y la mayor desocupación hospitalaria a nivel nacional.

“Somos la entidad con menos defunciones de todo el país, con mucha diferencia con el segundo lugar, las Clínicas COVID-19 están casi vacías; esto se debe a que nos cuidamos todas y todos, y a que se ha hecho un gran esfuerzo para que la población se vacune”, aseguró el mandatario desde la Mesa de Seguridad.

En este sentido, agradeció a las y los trabajadores de la salud por realizar un trabajo honesto, humano y con amor al prójimo; asimismo, a las servidoras y servidores públicos que están al pendiente en coadyuvar en esta misión contra el COVID-19 y todas en las que se les requiere.

“Agradezco a las heroínas y los héroes de capas blancas que son las doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, a las y los camilleros, laboratoristas, a quienes hacen el aseo en las clínicas, a todo el personal de salud. Así como al pueblo uniformado, representado por el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, y a la Mesa Seguridad por auxiliar y atender las tareas en el cuidado de la salud, la integridad y el bienestar de la gente”, apuntó.

En su mensaje, Escandón Cadenas manifestó nuevamente su reconocimiento a quienes integran el Consejo de Seguridad en Salud por su labor decidida a favor del pueblo chiapaneco: “Llueva truene o relampaguee, están sesionando y haciendo recuento de los asuntos de la salud para prevenir y atender cualquier contingencia, y salvaguardar la vida, que es el tesoro, la mayor prerrogativa que tenemos las personas”.

El ejecutivo, reiteró el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas de autocuidado e higiene, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos.

Entregó el presidente del Poder Judicial, el Lic. Juan Óscar Trinidad Palacios el informe respectivo de este año 2021 con los asuntos más importantes de la impartición de justicia en Chiapas.

Oaxaca, Chiapas y Guerrero tienen los municipios con más pobreza del país: Coneval…

Los poblados ubicados en la frontera con Estados Unidos tienen niveles de pobreza que oscilan entre 13.8% y 47.8%, mientras que los municipios a la frontera Sur, con Guatemala y Belice, tienen tasas de pobreza de entre 43.8% y 95.4%.

En nueve de cada diez municipios indígenas, más del 60% de la población se encontraba en una situación de pobreza el año pasado, mientras algunas regiones como la sierra Tarahumara, en Chihuahua, la Mixteca –que se extiende sobre Oaxaca, Puebla y Guerrero–, los Altos de Chiapas y la del Nayar, en Nayarit, concentran tasas enormes de pobreza.

En su informe sobre pobreza municipal 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) exhibe el abismo de desigualdades que existe entre ciertas regiones del país, pero también al interior de las propias ciudades, entre los centros y las zonas metropolitanas.

Así, el informe publicado hoy señala que los 15 municipios con tasas de pobreza superiores a 98.5% el año pasado se encuentran en Oaxaca, Guerrero y Chiapas –el de mayor pobreza fue San Simón Zahuatlán, en Oaxaca–, mientras que 14 de los 15 municipios con menos pobreza están en el Norte, principalmente en Nuevo León: en San Pedro Garza García solo hay 5.5% de pobreza.

De acuerdo con el Coneval, la mitad de la población no pobre y no vulnerable se concentraba el año pasado en apenas 46 municipios, de los más de 2 mil 500 que existen en el país, mientras que la mitad de la población en situación de pobreza se concentró en 173 municipios, 117 de los cuales se encuentran en una zona metropolitana.

Los datos publicados hoy, refieren que tan solo en 15 municipios –Acapulco, León, Iztapalapa, Toluca, Ocosingo, Ecatepec, Chimalhuacán, Puebla, Chilón, Tapachula, Chilpancingo, San Andrés Tuxtla, Nezahualcóyotl, Tuxtla Gutiérrez y Valle de Chalco– viven un millón 272 mil personas en pobreza extrema, y la mitad de la población que padece la miseria habita en 204 municipios.

El Coneval también resaltó que, entre 2015 y 2020, se redujo la tasa de pobreza en 947 municipios –258 de ellos en Oaxaca–, y se empeoró en 339 municipios, como en Tulum, Quintana Roo; la pobreza extrema, por su parte, se redujo de más del 5% en 683 municipios, pero creció en más de 5% en otros 233, como en la alcaldía capitalina Milpa Alta.

Morena acudirá al Tepjf si INE aplaza ejercicio de revocación: Monreal…

En caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida aplazar la realización del ejercicio de revocación de mandato, Morena podría recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de revocar este acuerdo, adelanto el senador Ricardo Monreal Ávila.

El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena dijo que es previsible que la mayoría de los consejeros aprueben esta propuesta que impulsa el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, “porque tienen una enorme influencia” al interior de dicho instituto.

En entrevista, Monreal consideró que la decisión para aplazar la revocación de mandato “se inscribe en la normalidad democrática y no hay que molestarnos ni tampoco enojarnos”.

Una vez que este acuerdo se emita y se apruebe, explicó, le queda a Morena, a los partidos y actores políticos, recurrir a la Sala Superior del TEPJF, para que pueda ser revocado.

“Entonces, todavía falta un camino más o menos importante que recorrer desde el punto de vista jurisdiccional”, dijo el legislador.

El morenista también consideró “lógica” esta decisión de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues alegan que no tienen los recursos y, aunque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les concedieron ninguna suspensión en la controversia constitucional que interpusieron por la disminución del presupuesto, el tema “está sub judice”.

“Casi estoy seguro de que van a votar el aplazamiento y luego Morena recurrirá a TEPJF, que tendrá que resolver en definitiva”. Es decir, continuó, se judicializará la revocación de mandato.

Sin embargo, afirmó, “nadie debe de extrañarse tampoco, porque el partido que se sienta ofendido o que se sienta afectado en sus derechos, recurre al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para que éste resuelva, en definitiva”.

