Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Tuxtla Gutiérrez, en estado de sitio este fin de semana, Mactumactzá grito de vandalismo

El caso de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, ya alcanzo la anarquía, el caos y la ilegalidad como un sello distintivo de los que viven en la ciudad capitalina ante tanto vandalismo, devastación y quebranto por parte de los normalistas de la Mactumactzá, que tienen prácticamente en estado de sitio a la ciudadanía Tuxtleca. Hay tensión, miedo y pánico de la gente, que sigue pensando que las autoridades de Chiapas, deben de ser más estrictos y escrupulosos para seguir aplicando el Estado de Derecho, que prácticamente ha sido rebasado después de observar esas imágenes violentas este fin de semana de quema de la entrada al palacio estatal y la de la patrulla policiaca.

Sin embargo, la bandera del vandalismo y el bandolerismo sigue amenazando peligrosamente y lanzas retos de insubordinación y desobediencia ya no solamente a los capitalinos, sino a otros puntos geográficos de la entidad, cuando anuncian también megamarchas magisteriales para este primero de junio, con consignas de que “si no hay solución, no habrá elección”, donde ya no solamente piden por la libertad los estudiantes revoltosos, sino los desplazados de Chenalhó. Pareciera que le quieren meter más gasolina al escenario de la rebeldía y la subversión.

Ya son otros tintes y mensajes los que se empiezan a observarse, pretendiendo lanzar desde Chiapas, barruntos de violencia e inconformidad a las propias autoridades federales de Palacio Nacional, y eso ya raya en la desestabilización. Por eso desde hace meses y semanas advertimos en este espacio la aplicación el Estado de Derecho en Chiapas, pero que cuando se toma la determinación, nos entrampamos de que actuamos tardíamente en una época electoral a la que quieren sacar raja perversamente los virulentos y malos. No eran los tiempos.

El caso Chiapas, se está complicando, lo grave es que de nada sirvió las mesas de seguridad que diariamente se realiza en Chiapas, o si sirvió desde la ciudad de México, se tomaban otras determinaciones o estrategias de no crear problemas o enfrentamientos con los estudiantes, indígenas o maestros, que es la orden de la cuarta trasformación, lo que ahora lamentablemente está completamente enredada la problemática. Pero si lo vemos con microscopio –y no con binoculares- el análisis concienzudo veremos que, en Tuxtla Gutiérrez, el vandalismo estudiantil tiene en jaque a la sociedad capitalina, en Tapachula, son los extranjeros que tienen bajo el zapato a la sociedad Tapachulteca, y en San Cristóbal de las Casas, grupos de facinerosos como los “motonetos” y otros siguen desarreglando el tejido social y turístico de esta gélida ciudad que como nunca sufre el embate de la inseguridad.

Muchos problemas ya se están juntando en Chiapas, y eso crea más peligro y riesgo de rupturas, por eso es importante asumir responsabilidades y compromisos, porque aún estamos a tiempo, antes que la situación se salga de control, porque ningún chiapaneco y ninguna sociedad de la principales ciudades de Chiapas, le conviene desordenes sociales, porque la gente también está harta de tanta infamia y delincuencia de los normalistas de la Mactumactzá, y que los Tuxtlecos ya están exigiendo su salida de la geografía de la ciudad capital. Ya es mucho la violencia de esta Normal en la entidad. Lo fue ayer y se vive hoy. Lo fue en otros sexenios y se vive en el actual. Se vivió con la tercera trasformación y se vive más peligrosamente en la cuarta trasformación. El problema está más peor que antes.

Considerando que en efecto hay “manos extrañas”, y esas mentes retorcidas quieren provocar la ingobernabilidad y el vacío de poder desde Chiapas para que el aire se lleven las bolas de fuego a lo largo y ancho del territorio nacional, pero más allá de que si están siendo manipulados los estudiantes para crear el desorden social, el problema hay que enfrentarlo con más derecho y razón, porque la ciudadanía aplaude cada vez que hay una aplicación del Estado de Derecho. La gente a pesar de todo sigue creyendo en sus autoridades, pero hay que actuar, la pasividad y la modorra no nos lleva a nada.

No podemos aceptar que la seguridad nacional se marchite, Los chiapanecos no queremos seguir viviendo en la política antidemocrática del vandalismo y el terror. En Chiapas hay más buenos que malos, y la gente evidentemente esta con sus autoridades a las que viene respaldando cada acción y traza que realiza en abono de la armonía y convivencia social. Chiapas merece vivir en paz. El pueblo de Chiapas ha felicitado a sus autoridades cuando de aplicar la ley se trata. Ver para creer. Así las cosas.

Los más sonados para las diputaciones federales

Para el primer distrito electoral federal, con cabecera en Palenque, el que más suena es Manuelita Obrador Narváez de la coalición MORENA, PVEM y PT. En el segundo distrito electoral federal con cabecera en Bochil, la Morenista Patricia Mass López lleva las preferencias. Para el tercer distrito electoral federal con cabecera en Ocosingo, el más fuerte y que lleva las preferencias es Mario Zenteno del PES. En el cuarto distrito electoral federal con cabecera en Pichucalco, quien lleva la supremacía es Joaquín Zebadúa por MORENA. En el quinto distrito electoral federal, con cabecera en San Cristóbal de las Casas, va en primer lugar Martha Dekker Gómez de MORENA. Para el sexto distrito electoral federal con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, lleva la delantera Jorge Luis Llaven Abarca por MORENA. Para el séptimo distrito electoral federal con sede en Tonalá, va solo también el famoso MANACO, quien se volvió de MORENA:

En el octavo distrito electoral federal, con cabecera en Comitán, el fuerte es Mario Carlos Culebro Velasco del PRI, quien enterró a Ismael Brito Mazariegos de MORENA. En el noveno distrito electoral federal con sede en Tuxtla Gutiérrez, lleva la delantera Emilio Salazar Farías del Frente Va Por México, seguido por Leticia Arlett Molina por el PES. Para el décimo distrito electoral federal con cabecera en Villaflores, va solo Juan Pablo Montes de Oca por MORENA. Por el onceavo distrito electoral federal con sede en Las Margaritas solo también Roberto Rubio Montejo de MORENA. Por el doceavo distrito electoral federal con sede en Tapachula, hay una lucha fuerte entre Clemente Miguel López Zepeda del PRI contra José Antonio Toriello Elorza del PVEM. En el treceavo distrito electoral federal, con sede en Huehuetán, completamente solo Luis Armando Melgar Bravo de MORENA-PVEM y PT. Se cazan apuestas.

Otra caravana de migrantes rumbo a Chiapas.

De última hora, trascendió que desde sábado partieron desde Honduras cientos de indocumentados hacia su nueva ciudad de vida, Tapachula, en donde planean quedarse a residir y gozar de todos los apoyos gratuitos del Gobierno Federal. Se desconoce quiénes son, sus antecedentes penales o su estado de salud, pero la gran mayoría son de origen haitiano y brasileño, en busca de obtener los mismos beneficios que sus compatriotas están recibiendo en Tapachula y, con suerte, legalizar su situación. La activista y defensora de derechos humanos en Centroamérica, Itsmania Platero, confirmó en entrevista para un rotativo local, que los extranjeros han salido en varios autobuses con destino a Tapachula. Increíble.