Un felón llamado PRI

· Millones de pecados buscan expiación

· Congreso en manos totales de Morena

· La muerte de un partido nonagenario

· ¿Impureza política en leyes mexicanas?

La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana. Es la historia humana.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) Político estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

Entiendo perfectamente el juego legislativo. Llevó desde 1983 siguiendo paso a paso las alianzas de los supuestos opositores con el partido en el poder.

Entiendo que, por el bien del país, no se trata de negarle todo apoyo a las propuestas gubernamentales, sobre todo si se trata de leyes que la nación demanda.

Entiendo que el priismo es el origen del morenismo y éste sofisticado con el panismo de Vicente Fox y Vicente Calderón. Al final, son coyotes que aúllan en la misma loma.

Entiendo, también, que es necesario mostrar equilibrios en los temas fundamentales; aquellos que la sociedad exige.

Entiendo, que no se trata de negarle gobernabilidad al presidente en turno, sino que tenga las herramientas para desarrollar al país, sin abusos.

Entiendo, que lo más importante, es evitar que se aprueben estructuras legales para destruir nuestro sistema de equilibrios legales; de Poderes de la Unión, pues.

Sin embargo:

Al paso del tiempo vi el servilismo de partidos políticos a grado de insultar la inteligencia de los mexicanos.

Alianzas entre el PRI y sus opositores. Sólo el discurso es opositor; en la votación es la unión de los contrarios.

Un análisis de El Universal, hace una revisión de la verdadera actividad legislativa del Partido Revolucionario Institucional, sobre la casi terminada LXIV legislatura. Detrás de los cambios constitucionales están, ensarapados, Movimiento Ciudadano y el PRI.

No es sorpresa que el partido que fundó Dante Delgado, MC, sea una fuerza aliada a la Carta Transformación. Así empezó el sexenio y seguramente, así seguirá. Pero el PRI, parecía ser auténtica oposición al lado del PAN, pero al votar en favor de 15 proyectos presidenciales, aunque digan que van de acuerdo a su “ideología”, es contradictorio a sus decires.

El problema no es votar en favor de los proyectos presidenciales. Es hablar de equilibrios y, como en otros tiempos con el PAN y otros presidentes priistas, votaban de acuerdo a los intereses de sus dirigentes.

Y, que conste que no estoy hablando de “moches” a los legisladores; hablo de coincidencias y promesas con la sociedad que les dio el voto.

Vemos la manera como los dirigentes priistas, con una rapidez espeluznante, aniquilan una institución política que a sus 92 años difícilmente podría llegar al centenario.

Hablan de ideología priista, pero es un mito. Ningún dirigente me ha dicho los principios ideológicos de ese partido. Sólo “echan rollo”.

México necesita partidos maduros, que sus representantes ante el Congreso vean los intereses de los mexicanos o cuando menos el sector que votó por ello. No necesita partidos y legisladores que sólo levantan la mano para ver sus intereses propios.

La partidocracia mexicana, llega a niveles insultantes a la inteligencia. Por ello que necesitamos equilibrios reales, no ficticios; partidos que disminuyan la hegemonía de un sector que, aunque mayoritario, no respeta a las minorías que no piensan como ellos.

Una democracia auténtica, pues.

PODEROSOS CABALLEROS

PEMEX-TALOS

La Disputa Entre Talos y Pemex por el campo petrolero Zama, considerado el más importante del país, es muy importante para la supervivencia de la empresa que dirige Octavio Romero. Talos, que presidente Timothy Duncan, sabe que abajo del subsuelo del Golfo de México, hay una enorme cantidad de petróleo de buena calidad. Por ello, pretendió quedarse con esa reserva gigantesca. A Talos, de acuerdo análisis internacionales, le corresponde el 49.5% del manto y a Pemex, el 50.4%. Zama fue el primer gran descubrimiento petrolero derivado de la reforma energética impulsada por el priista Enrique Peña Nieto. El potencial de crudo se calculó hasta en 650 millones de barriles, con ingresos para el Estado mexicano en el orden de 30 mil millones de dólares. Pemex, debe invertir en este manto y generar recursos. Por ello, la decisión de la Sener, de Rocío Nahle, para otorgarlo a Pemex, en su operación, es estratégica y positiva.

FIBRAMQ

FIBRA Macquarie, que lidera Juan Monroy, se enlistó en el índice S&P/BMV Total México ESG Index, junto con sólo otras 28 emisoras mexicanas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNILEVER

Reginaldo Ecclissato, líder en el Norte de Latinoamérica de Unilever, anunció la inversión en México de más de 5,500 millones de pesos para los próximos 3 años. Con esta inversión, Unilever elevará la capacidad de sus 4 plantas de manufactura; ubicadas en el Estado de México, Morelos y en la Ciudad de México y la generación de más de 3,000 empleos directos e indirectos, lo que le permitirá a la compañía impulsar el crecimiento sustentable de sus marcas, desarrollar a pequeñas y medianas empresas de nuestro país; así como exportaciones a los mercados de Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Europa por alrededor de 20,000 millones de pesos. E, incrementará la producción de sus marcas de alimentos, Knorr, Hellmann’s y Maizena. Así como su capacidad de producción nacional de Helados Holanda e iniciar con la producción para el mercado norteamericano. Este anuncio lo hizo ante la titular de Economía, Tatiana Clouthier.

