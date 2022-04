José Antonio Aguilar Castillejos

Un fracaso, programas sociales en Chiapas. Hay barreras en el crecimiento por parte de Aguilar Castillejos

El 27 de agosto del año pasado (2021), Diario de Chiapas en una investigación detallada señaló en su primera plana: “La prioridad que se mantiene por parte del gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, es la claridad, transparencia y legalidad en las acciones a favor del pueblo. Una de los compromisos es fomentar trabajos contundentes para los que menos tienen y con esto nivelar y reducir la brecha entre pobres y ricos, en un país con muchas necesidades como México. Lamentablemente hay actores dentro de su gabinete, como también en las filas que conforman la denominada Cuarta Transformación, quienes no han comprendido la urgencia y la claridad con la que tienen que trabajar a favor del pueblo y no en beneficio propio.

Esto ha originado que se tengan retrasos en el crecimiento y la reducción de pobres que se tenía y proyectado en el gobierno que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador. Un claro ejemplo es el que se mantiene en el estado de Chiapas, donde el registro de personas pobres sigue incrementando y se debe en muchas ocasiones a los malos manejos financieros en los programas federales. Un claro ejemplo de este panorama es el funcionario José Antonio Aguilar Castillejos, que actualmente funge como delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, quien ha sido uno de los principales actores que ha generado una barrera en el crecimiento para los más necesitados en Chiapas, y se debe a que ha buscado el beneficio propio y no el de los demás, contraponiendo en todo momento la prioridad, instrucción y compromiso del propio presidente con el pueblo mexicano.

Ha sido señalado Aguilar Castillejos, principalmente por el mal manejo del recurso de dicho programa federal, pero más que nada por sus acciones a favor de políticos que incluso no tienen que ver con la Cuarta Transformación, para construir un equipo que le permita, en su momento, estar en las boletas del próximo 2024 y buscar la gubernatura. Con malas prácticas y con la estructura correspondiente a este programa federal, ha generado inestabilidad, que se transmite en pocos apoyos a los que menos tienen, incluso ha obligado a quienes han fungido como directores de dicho programa, principalmente los que encabezan cada región, para hacerlos partícipes de estas acciones corruptas en perjuicio de los chiapanecos.

En este sentido, se ha dado a conocer que, en caso de no atender las órdenes de este insípido funcionario, ha amenazado con despido a todos los que integran dicho programa federal. Con esto se refleja el poco trabajo, impacto y beneficio de dicho programa para los más desprotegidos en la entidad, lo que se puede catalogar como un fracaso, llevándose “entre las patas”, el compromiso e instrucción del Presidente de México.

DENUNCIAS

Aunado a esta situación de abuso y negligente trabajo por parte del delegado estatal de Bienestar, también se suman diversas denuncias de explotación, acoso laboral e incluso sexual. A través de diversas denuncias y con documento en mano refirieron que el tráfico de influencias es constante y beneficia de manera directa a la gente que ha sido colocada por José Antonio Aguilar Castillejos.

Un claro ejemplo es el que se mantiene en la región 11 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, donde han referido y señalado a Roberto Antonio Alfonso Morales, director de este programa en la región, de acoso laboral, así como de no respetarlos ni brindar las garantías laborales, no brindar el material necesario para el desempeño de labores ni ofrecer espacios dignos para trabajar, entre otros.

“No trabajamos a gusto y no tenemos lo necesario para desempeñarnos, además de esto quienes no quieran trabajar así son acosados laboralmente incluso, nos han negado el pago de los meses trabajados reteniendo el sueldo, lo cual perjudica diversos sectores que integran los denominados enlaces de servidores de la nación”.

En la región 07 con cabecera en Pichucalco han señalado a Esmeralda Rubí Coyote Sánchez, de acoso laboral, además de un trato indigno a todos los servidores de la nación de dicha región, lo que ha ocasionado que muchos de éstos, incluso, terminen con afectaciones a su salud.

“No nos han brindado el material necesario, hemos tenido que comprar desde computadoras, celulares, lapiceros, papel y algunos otros aditamentos para poder desempeñar nuestro trabajo, lo cual debería estar a cargo de la delegación, sin embargo, el único argumento que tenemos es que no existe el recurso y que lo tenemos que poner nosotros”, coincidieron 15 trabajadores que fueron despedidos de este programa a capricho de dicha directora.

Otro de los sectores que se ha visto afectado es el de la región 04 en cabecera en Las Margaritas, donde han señalado a Roger Girón López por acoso laboral, por violación a los derechos humanos de los trabajadores e integrantes de los servidores de la nación, argumentando que tiene la venia de Aguilar Castillejos, por lo que no pueden sacarlo del puesto y también por lo que se han truncado varias investigaciones en su contra.

Aunado a esto, Girón López es señalado por acoso sexual, de acuerdo en el expediente R.A. 1025-019-0601-2021, situación que no ha prosperado en las instancias correspondientes con el argumento de que es uno de los protegidos de José Antonio Aguilar Castillejos, lo que propicia que no se aplique la ley, y sobre todo vulnere a diversas mujeres que pertenecen a este programa y laboran en este sector. Cabe mencionar que estos son algunos de los abusos que se han podido denunciar, ya que pueden existir más que ante el temor a represalias no sean denunciados. Documentos en poder del Diario de Chiapas comprueban los señalamientos en contra de directores regionales y el delegado José Antonio Aguilar Castillejos.

De esta forma varios empleados levantan la voz ante las instancias federales que encabeza Andrés Manuel López Obrador para exigir justicia y sobre todo humanismo ante el trabajo que representan miles de quienes confían y se autodenominan integrantes de la Cuarta Transformación y que han sido afectados por el pésimo desempeño de algunos funcionarios que únicamente han buscado el beneficio propio.

Secretaria de la función pública federal investiga a los delegados federales.

La propia Secretaria de la función Pública Federal quedó truncada donde al menos el gobierno federal investigaba a 10 delegados de programas especiales de gobierno federal. Trascendió que existían 12 denuncias en contra de 10 delegados federales por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía- “Los delegados denunciados eran de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco”.

Sin embargo, la Secretaria de la Función Pública federal Irma Eréndira Sandoval, fue renunciada después también por no comprobar propiedades y la investigación federal quedó en el olvido, para evitar más suspicacia de que los “delegados de programas federales” eran los corruptos en la cuarta trasformación”. La investigación quedo mutilada y algunos delegados federales ya fueron reemplazados intempestivamente sin que se les

investigara minuciosamente y en el caso de Chiapas persiste la duda de todas esas denuncias en contra de José Antonio Aguilar Castillejos. Dixe.