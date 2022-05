Puntos Fiscales

Valor monetario

José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguidos lectores, en un tema cafetero el día de hoy, y es que hace algunos días aparentemente se anunció el billete de dos mil pesos, muchos comentarios se volcaron en una lógica que decía, entre más billetes existan de mayor denominación más se esta perdiendo el valor de nuestra moneda, sin embargo es necesario que sepamos como adquiere el valor una moneda, y es que muchos de nosotros hemos dicho que el dinero no es más que un trozo metal o papel hasta que una institución lo respalda, dicen algunos que el valor es un acuerdo de intercambio justo que sigue las leyes de la oferta y la demanda, claro que también existe un conjunto de condiciones que las afectan y esas variables determinan el valor del dinero, por ejemplo las variables macroeconómicas, la justa intervención del gobierno, las finanzas del estado, el nivel cultural entre otros inciden en la oferta y la demanda de la moneda. Por siglos el valor de la moneda estaba en el respaldo por el precio del metal precioso a partir del cual se acuñaban, posteriormente la aparición de los billetes dio paso al modelo patrón del oro, en esa convergencia pasó a ser una nota de la reserva canjeable por oro o metales preciosos en la oficinas de la entidad emisora, cabe hacer una remembranza que el oro se quebró en el ámbito internacional después de la segunda guerra mundial, y de forma definitiva en los Estado Unidos de Norteamérica en el año 1971, en ese tiempo las monedas de reserva como el dólar americano pasaron a ser monedas respaldadas únicamente con la confianza en el estado que las emite, entonces ese valor de dinero se determinó entre otras variables y circunstancias por la confianza del mercado en el futuro económica del estado emisor. De esto se deriva una serie de preguntas en relación a como se le da el valor a una moneda, estás son en función al tipo de cambio y en relación a la función del poder de compra. Podemos decir que el tipo de cambio permite conocer el valor de las divisas por pares, un tipo de cambio no es más la comparación de la moneda de un país con la de otro, ahora bien, cuanto mayor es la tasa de cambio, menor es el valor de una moneda. El poder adquisitivo de la moneda se le llama a la relación inversa al nivel general de precios, ya que en la medida en que éste aumenta se necesitarán más unidades monetarias para comprar la misma cantidad de servicios o bienes. Es importante la función que realice el estado en cuestión de políticas monetarias, ya que un Estado cuyo gobierno ostenta credibilidad basada en su trayectoria de largo plazo, es sólido y transmite esa solidez a su moneda, es claro y por demás obvio que si ocurren desaciertos que no se solventen debidamente y el estado pierde credibilidad, ello se traduciría en la pérdida de valor de la moneda con consecuencias catastróficas para sus ciudadanos, por ello queda claro que en un escenario extremo, la mala gestión económica puede poner en tela de juicio la supervivencia económica de una nación y su moneda puede colapsar ante el fenómeno conocido como hiperinflación. Sea el gobierno o partido que este en el poder, no debemos dejarnos llevar por el fanatismo político, recuerdo aquéllos tiempos en donde se venía diciendo que si ganaba por ejemplo políticos con el que hoy es el partido que llevo a ser la primera fuerza política, iba a existir una catástrofe monetaria y económica, y aún a finales de años se viene escuchando, y sabe qué?, hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada, y si bien los problemas de recesión económica han sido por factores externos como por ejemplo la pandemia, puedo decirle sin temor a equivocarme que seguiremos avanzando como país, no le apostemos al caos, a la incertidumbre, retomemos la unidad que siempre caracteriza al mexicano, le hago mención que el dinero se tiene que ir actualizando al valor presente, por ello los precios se actualizan, y de alguna forma recuerde usted que en este gobierno los programas sociales se han venido actualizando en los pagos, ahora existe mucho más personas que reciben algún apoyo social. Nos seguiremos leyendo la siguiente semana.