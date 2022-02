Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

“Voy a levantar la mano para lo que viene”: Eduardo Ramírez Aguilar

El pasado jueves 12 dentro del escenario del informe de labores legislativos del senador Eduardo Ramírez Aguilar, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del propio Senado de la República, en donde destacó que una vez sentadas las bases de la transformación se deje atrás la polarización para dar paso a la conciliación y unidad nacional y donde además ponderó que Chiapas siempre ha estado presente en los momentos estelares en la historia de México, y ahora, en la cuarta transformación, no es la excepción, lo que más sobresalió fue la pluralidad de los asistentes donde hizo suponer que Eduardo Ramírez cumplió con su labor, por la presencia de los coordinadores parlamentarios que asistieron, senadores y diputados federales de los diversos partidos políticos del país, tanto salientes como entrantes.

El legislador chiapaneco, enfatizó ese jueves que durante su gestión al frente de la Cámara Alta, prevaleció el ánimo de respeto, libertad, tolerancia y madurez, en medio de la pluralidad política, al interior de la Cámara. Dijo que está acostumbrado a vivir y trabajar en medio de la pluralidad, lo que representa, más que un obstáculo, un horizonte de oportunidades, e hizo un llamado a las diferentes fuerzas políticas y sociales, así como a la sociedad en general, a que en medio de la diversidad y pluralidad en que vivimos, se de paso a la unidad, a la conciliación y a generar una cultura de paz en nuestro país.

Fue una fiesta popular la que se vivió en el Senado de la República, y por la noche dentro del programa “En Resumen” que dirige Pascual Cruz Galdámez, fue entrevistado y claro el representante popular cuando se le preguntó sobre que seguía ahora dentro de este momento estelar de su vida pública y la respuesta llego rápidamente: “Para Eduardo Ramírez, viene una parte de trabajo con causa, muy pronto voy a estar recorriendo Chiapas. Lo hare con respeto a las autoridades, lo hare con respeto a los medios de comunicación, a los líderes, a quienes contribuyen con el desarrollo económico. Pero la agenda partir desde este momento será una agenda local. Voy arrancar en diciembre, lo hare con respeto absoluto. Veo una gran movilidad política, no he sido parte de ella. He sido un espectador. Pero ante esa movilidad creo que no puedo mantenerme al margen. Voy a estar presente y voy a levantar la mano para lo que viene”.

El viernes 13 por la tarde dentro del programa de Pepe Cárdenas a nivel nacional, fue también entrevistado el senador Eduardo Ramírez Aguilar, y a una pregunta sobre la sucesión del gobierno de Chiapas, “Estos resultados te da mucha vitamina, para pensar en la sucesión, no te apuntas para allá, te gustaría ser candidato al gobierno de Chiapas en la próxima sucesión”, le inquirió Pepe Cárdenas y la respuesta provino inmediato: “Yo nunca he negado mis aspiraciones, jamás las he negado, la busque en el 2018, no encontré la participación o la oportunidad, sin embargo es una cita con mi destino en el año 2024, y esa cita con mi destino voy a cumplirla, y será el pueblo de Chiapas quien decida sobre mi destino”.

Claro, sereno, despejado, tranquilo y muy preciso fueron las respuestas del líder parlamentario y único chiapaneco en la historia, que ocupa ese lugar, en torno a la sucesión estatal, “Veo una gran movilidad política, no he sido parte de ella. He sido un espectador, pero ante esa movilidad creo que no puedo mantenerme al margen. Voy a estar presente y voy a levantar la mano para lo que viene” y el “Yo nunca he negado mis aspiraciones, jamás las he negado, la busque en el 2018, no encontré la participación o la oportunidad, sin embargo, es una cita con mi destino en el año 2024, y esa cita con mi destino voy a cumplirla, y será el pueblo de Chiapas quien decida sobre mi destino”.

Respuestas que muestran claramente de que no solamente tiene vitaminas el legislador Ramírez Aguilar desde el punto de vista político, sino ante la apertura de los nuevos tiempos de democracia que se vive en México, y que el propio Presidente López Obrador ha empujado, evidentemente que el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, tiene todo para convertirse en un próximo gobernador de Chiapas, desde relaciones públicas nacionales e internacionales hasta la experiencia y praxis que no cualquiera tiene, posee o adquiere. Hoy la experiencia juega un papel de suma importancia y también las relaciones. Así las cosas.

Controversias y dislates con el semáforo nacional y como ejemplos Ciudad de México y Chiapas.

Al señor Subsecretario de salud federal Hugo López Gatell, quien ha sido el responsable de las mediciones de salud del covid 19 en nuestro país y creador del “semáforo epidemiológico nacional de la pandemia”, resultó un vil fracaso y un “Rey de lo absurdo”, no desde hace tiempo, sino que ahora se extravió en sus mediciones de salud que desordena y trastorna, y lo peor pone en riesgo la vida de miles de mexicanos, que se desorientan con los mensajes del sector salud federal. Para citar dos ejemplos valiosos:

Mientras que el Gobierno de Ciudad de México anunció que la capital seguirá la próxima semana en Semáforo Naranja por el riesgo de contagios de COVID-19, desde la semana pasada la Secretaría de Salud federal (SSA) dio a conocer que la Ciudad de México regresó al semáforo rojo, pese al anuncio que había dado el gobierno capitalino de que permanecería en naranja; y que al final el propio presidente López Obrador señaló que permanecería en naranja como lo había dado a conocer Claudia Sheinbaum y descartó que existieran diferencias de fondo entre la dependencia federal y la CDMX.

En Chiapas, el sector de salud federal que dirige Hugo López Gatell, nos ha tratado con la punta del pie a los chiapanecos, porque constantemente nos dan “atol con el dedo”, donde nos tienen como la única entidad en el país en “semáforo verde”, cuando la semana pasada se vio esa semana crucial y critica de fallecimientos y hospitalizaciones que se daban a conocer por las redes sociales en las principales ciudades chiapanecas, cuando los medios de comunicación nacionales nos califican que en los últimos 14 días, el contagio de enfermos superó los 242% (por ciento) en la geografía territorial de Chiapas, con lo que contrasta y desentona completamente con el “semáforo verde” en que nos tienen calificado.

O sea que, de las cinco entidades con mayor contagio en los últimos días, anunciado en la prensa nacional, fue Chiapas que alcanzó esa peligrosa dimensión de porcentajes de contagios que aterroriza y que todavía no nos explican bien. Los demás estados fueron SLP con 117%, Tlaxcala con 109%, Puebla 99%, Tamaulipas 81%, lo que muestra que el contagio en este mes de agosto, Chiapas podría estar hasta en “semáforo rojo”, pero inexplicablemente no los niegan, cuando trasciende que, a Chiapas, lo quieren tomar otra vez como “conejillo de indias”, para ser la primera entidad que se anuncie con el regreso a clases. Como aquí los chiapanecos no decimos absolutamente nada, se repite –Y no hay que olvidarlo- que desde un principio se quiere regresar a los niños de Chiapas a clases presenciales y fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien denunció que a los chiapanecos nos estaban tomando el pelo con la lista de fallecimientos y pidió que no se le engañara a los chiapanecos. Ya se acordaron. En fin.