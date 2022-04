Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

¿Y la ley contra invasores-paracaidistas y fedatarios corruptos?

Que lamentable que el proyecto de “recuperación de predios” en nuestra entidad, que inició el hoy diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca, haya desaparecido, así como las investigaciones y clausuras de notarios corruptos donde se imponía el programa cero tolerancia, cero impunidad, aseguró el abogado Demóstenes Aquino “L”, al mismo tiempo de enunciar que en la costa existen varios predios invadidos por inmigrantes o paracaidistas donde el “líder” de esos “roba predios” se enriquece al vender los lotes a los invasores. En Playa Linda en puerto madero existen. Varios predios que hasta tiene denuncia penal, sin embrago, las autoridades gubernamentales no le han querido entrar al asunto por temor a la sublevación de los paracaidistas que son al menos unos 30 peludos que son, al parecer, sin conceder, protegidos por autoridades. Ese proyecto que empezó como una moda sexenal, al parecer, porque ya desapareció, dijo el leguleyo, que hasta donde se tiene conocimiento en el periodo de Llaven abarca se logró más de 200 operativos de desalojos, y se lograron recuperar al menos 30 mil hectáreas. actualmente en esta entidad siguen las invasiones sin que exista poder humano que frene ese ilícito. Un ejemplo, aseguró el abogado Demóstenes, tenemos el predio de playa linda invadido con expediente número C.I.1075-89-0501-2019, de fecha 26 noviembre del 2019, carpeta ya plenamente integrada, donde ya hasta funcionarios locales construyeron palapas casas, albercas, no existe la ley que los pueda desalojar, con todo y que los propietarios hayan presentado escrituras notariadas, así es que, se comenta, sin conceder, que ahí poderoso caballero Don Dinero es quien manda. Cierto o falso las autoridades deberían actuar y continuar con ese programa de desalojos de predios sin distingos de ninguna índole, aseguró el abogado al mismo tiempo urgió de igual forma que se debería seguir con las investigaciones de los fedatarios corruptos, deberían atender las denuncias contra notarios corruptos. Sin embrago con Llaven abarca se le daba entrada de inmediato a las denuncias y cuantos notarios cayeron, cuantos notarios se les retiro la patente, ese también fue un buen programa, así como el de la de recuperación de predios -comentó el abogado Demóstenes- remarcando que se debería seguir aplicado la ley sea quien sea, por esos programas le dieron un plus al gobernador, y hoy que la imagen del gobierno se está cayendo se debería impulsar la ley las invasiones de predios y contra fedatarios corruptos y sinvergüenzas, acoto el profesionista…ver para comentar

CHIAPAS EL MAS INFECTADO, NO POR COVID, SINO POR GRUPOS ARMADOS…

Nos decían por ahí algunos compas del gremio que Chiapas, es el estado más infectado de todo el país, pero no por la pandemia que provoca el COVID-19, sino por la aparición constante de grupos de autodefensa o grupos armados ante la falta de gobernabilidad. Primero salió EZLN, después de ese grupo armado empezaron a salir muchos más como los de Pantelhó, los de Altamirano, Chamula, y ahora con la aparición de un nuevo grupo armado de Simojovel que se hace llamar «Fuerzas Armadas de Simojovel». Según se sabe que ese grupo armado aseguró que no tiene filiación a ningún partido político, y advirtieron que no quieren que el alcalde Gilberto Andrade del PVEM haga mal uso de los recursos del erario, una seria amenaza para los de esa región o municipio. El grupo armado que apareció a la luz pública el pasado domingo en Simojovel, según se supo, sin conceder, nace como una alternativa de solución a los múltiples problemas que se dan por ese rumbo o municipio, y advirtieron al edil Gilberto Andrade del PVEM que no quieren prostitución, ni cantinas en el municipio, mucho menos presencia del crimen organizado, porque de lo contrario ingresarán a la cabecera municipal y empezarán a llevar a cabo una serie de acciones nada gratas. el grupo armado que se identifica como Fuerzas Armadas de Simojovel, en un video que lanzaron a la luz pública explica que no tiene filiación a ningún partido político, y se dirigen a los habitantes de ese municipio, donde, al parecer, sin conceder, ha operado el grupo armado Los Diablos, para apoyar a los alcaldes del PRI y PVEM, para decidir que por respeto a los habitantes no han entrado a la localidad. Cabe destacar que hombre con pasamontañas, embozado, aseguró que en administraciones municipales pasadas ocurrieron «muchos hechos» criminales que han quedado en la impunidad, y dando lectura a un pliego petitorio, el grupo armado advierte que no quiere que Gilberto Andrade haga mal uso de los recursos del erario, porque de lo contrario ingresaran a la cabecera municipal a realizar actos de reacción inmediata en contra de todos los que se porten mal y hagan mal uso de sus funciones y del erario. De igual forma advierten que no van a permitir que sigan operando sicarios de grupos armados al servicio del alcalde en turno, que los utilizan para intimidar al pueblo, queremos democracia, transparencia y justicia sin distingos. Acotaron, bueno pues para el gobernador ese nuevo grupo será un dolor de cabeza y punto menos para su “gobernabilidad” …sin comentarios… Por hoy, hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK