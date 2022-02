Pluma de Gallo

Enrique Jiménez De la Mora

¿Y quién cuida mi bienestar? Breve radiografía de cómo la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS está transformando vidas

Voy a contar una historia que me parece que ilustra bien la importancia de lo que estamos haciendo.

El abuelo de un chico de secundaria, a quien llamaremos Juan, acaba de fallecer. Su familia tiene poco dinero y no pueden pagar un entierro para dar el último adiós. Apenas pudieron improvisar un velorio rápido en su casa, obligatoriamente austero. El hogar de Juan se llenó de tristeza y la imagen de una despedida dolorosa y angustiante por no tener en ese momento, un féretro para que el cuerpo de su abuelo descansara, ni un lugar cómodo para llorar en familia; marcaron para siempre su hogar.

A veces hay cosas de las que aparentemente podemos prescindir. Enfatizo en que es una apariencia porque asumimos que no las necesitaremos, o al menos no haremos uso de éstas en el corto plazo. Nuestra percepción de “necesidad” a veces es curiosa, pues no sabemos cuánto impactan en nuestra vida las pequeñas certidumbres. La historia de Juan es impactante porque la posibilidad de acceder a un servicio de velorio digno, pudo aligerar la carga de angustia y estrés, de un momento que sólo debía ser de amorosa despedida.

La transformación empieza asegurando bienestar y tranquilidad a las familias mexicanas.

Durante los años de gobierno neoliberal esas dos condiciones de vida fueron privilegio de unas cuantas personas. Sin embargo, hoy, desde el IMSS Chiapas, y en particular la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales -a partir de ahora La Jefatura- nos hacemos cargo de otorgar y administrar el acceso digno a servicios como guarderías, velatorios, centros de seguridad social, tiendas, unidades deportivas, pensiones y lugares de trabajo seguros.

Este conjunto de derechos parecen ser sólo pequeñas certidumbres, pero la realidad es que estamos transformando vidas desde lo más cotidiano e íntimo en la rutina de la vida de los y las trabajadoras chiapanecas.

La búsqueda de bienestar es la consigna que guía el actuar de nuestra administración. Hoy en día, los y las trabajadoras tenemos la posibilidad de acceder en mayor medida y mejor calidad, a estas pequeñas certidumbres que nos brindan tranquilidad gracias a que estamos llevando a cabo sus tareas con honestidad, austeridad y calidad.

Por ejemplo, en Chiapas, las madres y padres que trabajan pueden estar tranquilas porque sus hijos e hijas reciben cuidados profesionales y cálidos en las guarderías del IMSS (existen 14 de prestación indirecta y 1 de prestación directa). Y no sólo eso, los y las peques reciben alimentación sana e insumos pedagógicos para su desarrollo físico y psicoemocional. Esto está transformando vidas porque brinda bienestar a más de dos mil familias mexicanas (actualmente se atiende a 2,073 infantes) que pueden trabajar con la certeza de que sus bebés están en las mejores manos.

Otra de los logros en favor del bienestar del pueblo de Chiapas, desde La Jefatura, se relaciona con las medidas implementadas para mitigar los riesgos ante COVID en el ambiente laboral. Como todos sabemos, la pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 marcó un punto de inflexión en la manera en la que trabajamos. La necesidad de volver a nuestros espacios laborales y al mismo tiempo estar lo más protegidos posible, ha sido un punto de equilibro difícil de mantener, aunque no imposible. Y lo hemos logrado gracias a que desde IMSS Chiapas se ha ayudado al sector empresarial brindando pruebas diagnósticas de antígeno y también asesorando sobre el manejo de contactos, casos sospechosos y confirmados por COVID-19.

Aun en esta coyuntura de pandemia, hay otras condiciones de seguridad laboral que debemos garantizar, y éstas no han quedado en el tintero, pues ya estamos en espera de que autoricen remodelaciones para que las y los trabajadores de riesgo en los sectores de ganadería y agricultura puedan ejercer su labor con seguridad, tranquilidad y bienestar.

Hay otra certeza que brindamos desde La Jefatura para garantizar tranquilidad a las y los derechohabientes: la posibilidad de solicitar la incapacidad cuando se sufren accidentes, enfermedades, nos encontramos en riesgo o cuando se inicia una vida de cuidados por maternidad. Hasta el día de hoy, hemos tramitado 21,726 incapacidades que representan a miles familias protegidas en este aspecto laboral de su vida.

Y para cerrar con broche de oro, desde La Jefatura nos hemos asegurado de que las personas que están terminado su vida productiva, puedan disfrutar de la garantía de recibir una pensión. Tan sólo en julio de este año hemos realizado más de 475 trámites de pensiones en Chiapas. Esto significa tranquilidad financiera y bienestar emocional para quienes ya trabajaron toda su vida y ahora sólo aspiran a disfrutar de su vejez.

El camino es largo, pues el bienestar se construye todos los días y con trabajo arduo. Casos como el de Juan son ilustrativos porque reflejan cómo la certeza de tener cubiertas ciertas necesidades -por pequeñas que parezcan- puede dar un giro en la manera en que experimentamos nuestras vidas.

La posibilidad de acceder a condiciones mínimamente dignas a través de prestaciones laborales de calidad, pasa por desmantelar las estructuras neoliberales que por años quisieron despojar a las y los trabajadores de sus certidumbres más básicas. Para Juan y su familia, haber tenido la posibilidad de acceder a una ayuda de gastos funerarios, hubiera permitido cerrar un ciclo con tranquilidad y bienestar. Hoy en Chiapas,

la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS está construyendo ambas para los derechohabientes. Y la lucha sigue.

