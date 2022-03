Asesoría Legal

Yo cuido a una futura exitosa empresaria, ¿tú a quien cuidas?

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Todos en el mundo entero cuidamos siempre a alguien, a nuestros hijos e hijas, ellos son el futuro no solo de nuestra nación, sino del mundo entero, ellos son los que gobernarán el mundo en el futuro, es por ello muy importante que los cuidemos y que le robemos el trabajo a Dios y a todos sus Ángeles y Arcángeles cuidando de nuestras hijas e hijos, lo importante de esta situación es cuidarlos, guiarlos, enseñarles el camino del bien, a que estudien, que aprendan a llegar a la meta deseada como es la conclusión de los estudios académicos, hay que inculcar mucho el estudio en los hijos e hijas, hay que tener una comunicación permanente con los hijos, tratarlos en todo momento con respeto, no gritarles ni hacerlos sentir menos, siempre hay que escucharlos con mucha atención, de igual manera es importante hablar frecuentemente con los maestros y maestras de ellos, el ambiente que ellos deben tener para hacer sus tareas debe ser ameno, nunca hay que presionarlos en sus tareas, pero tampoco los padres podemos hacer las tareas por ellos, en lugar de hacerles un bien, les estamos resolviendo su vida inicial y no es correcto, yo, Lic. Julio Cesar Zamudio, soy defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el de las mujeres y las personas de la tercera edad, todos ellos merecen mucho respeto.

Hace un par de días en una de las calles de la Ciudad iba en auto y en la calle vi a una señora como a las 9 de la noche pidiendo limosna y con un bebé en brazos como de mes y medio, me dio tanta tristeza solo saber que ellas no se dejan ayudar por nadie, aun, hasta ahorita siento una enorme tristeza de que en mi mente quedó grabado al pobre bebé en brazos de la mujer a esas horas de la noche y con frío, es una impotencia enorme no haber podido ayudar a esa mujer, pero más, al bebé, en lo personal opino, que, deben regular las leyes de protección a las niñas y niños, los policías en lugar de convertirse en lobos por las noches para salir a robar a la gente deben auxiliar y brindar cobijas y un lugar para pasar la noche a las personas, pero más, a los menores y a los bebés que están en brazos de sus padres, no podemos seguir así, no podemos actuar con envidia ante las desgracias de los demás, no podemos permitir que las niñas y niños sufran, la mayoría de la gente es envidiosa pues solo piensan en ellos, en su bienestar y son de los que no les importa las desgracias de los demás, que pena, de verdad, que pena, debemos ser más solidarios con las personas, ser respetuosos con las personas de la tercera edad, ayudar a quien lo necesita, los hombres deben de dejar de acosar a las mujeres que son madres solteras aprovechándose de su mala situación económica para darles de comer a sus hijos, debemos poner los pies sobre la tierra, no se vale, no hay que aprovecharse de los demás, no se vale reírse de las desgracias de la gente, todos necesitamos de todos, las familias económicamente bien duermen bien pues trabajan muy duro para ello, pero, no todos y todas tienen la misma oportunidad, siempre hay alguien que le arruina la vida a otro, hay que apoyar a las personas que tienen hijos e hijas que no están bien económicamente, hay que dejar de pensar mediocremente, hay que dejar de pensar envidiosamente, NO hay que decir “me vale lo que a los demás les pase”, no, eso no, hay que ser solidarios, hay que bajarse del auto y ayudar a pasar a un anciano o anciana la calle, hay que amarnos unos a otros siendo solidarios, dando parte de lo que tenemos a quien más lo necesita, en los hospitales todos los días la gente llora por desgracias de que se les van sus familiares, hay bebés, niñas y niños sufriendo en la calle, en los hospitales porque están enfermos y sus padres no tienen para los medicamentos, este México nuestro hay que hacerlo mejor, no hay que criticar ni a la gente como tampoco al gobierno de cualquiera de los 3 niveles, simplemente seamos solidarios y dar a quien más lo necesita, en navidad millones de personas no tienen que comer porque no tienen trabajo, ellos solo hacen una oración pidiendo por ellos y por los demás, pero, los demás no piensan igual, dejemos a un lado la mediocridad y el egoísmo, la prepotencia y la soberbia, nada de esto es bueno, tal vez mucha gente ha sufrido, todos hemos sufrido, hay quienes han corrido con suerte y otras personas los han ayudado, pero otros han muerto de pulmonía por el frio por vivir en las calles frías y no tener que comer ni con que taparse, aun mas los bebés que son mi mayor preocupación, cuando somos empresarios no hay que rodearnos de gente que opine mal de otros, hay que rodearnos de gente que esté dispuesta a ayudar a los demás, hay que hacer oración para sanar los corazones duros de quienes piensan mal de los demás, hay que sanarnos espiritualmente porque lo necesitamos, ayudemos a los bebés, a las niñas y niños del mundo entero, al menos, a los de nuestra nación si no podemos extendernos más allá, a los que están a nuestro alrededor, seamos solidarios con ellos, el que da nada le faltará, no nos vamos a quedar pobres, seremos más ricos espiritualmente porque nos sentiremos bien ayudando a los demás.

Hay que cuidar bien a nuestras hijas e hijos pues ellos serán los futuros gobernantes, empresarios, profesionistas con una alta ética, muchos serán médicos y nos sanarán, otros arquitectos y diseñaran de lo mejor nuestras casas, no importa si solo tienen un oficio como por ejemplo, mecánicos, ellos arreglaran nuestros vehículos, todos necesitamos de todos, yo, amo inmensamente a mi hija Charlotte, la amo igual que a Dios, por ella doy mi vida entera y le doy gracias todos los días por haber llegado a nuestra vida, estoy al pendiente de ella aunque esté yo en mi trabajo, soy un hombre hogareño y no soy machista ni deseo nunca serlo, mi hija Charlotte es por quien vivo, ella tiene un año y 3 meses y ocupa todo mi tiempo, creo, le he quitado el trabajo a mi Dios y a los Arcángeles pues mientras yo la cuido nadie podrá traspasar murallas para hacerle daño, le doy gracias a Dios por haberme dado el mejor de sus angelitos para darme esa hermosa tarea de cuidarla, yo cuido a una futura exitosa profesionista y empresaria, ¿ustedes a quienes cuidan?, amen a sus hijos e hijas, díganle diariamente que los aman, trabajen muy duro por ellos para establecerles un hogar propio y un negocio propio, háganlo, ustedes son muy fuertes y lo poderoso sale en cuanto tengan hijos, trabajemos duro por ellos y ellas, nos necesitan ahorita, no podemos perder tiempo pensando en que vamos a hacer mañana por ellos, construyamos ya su futuro, columna dedicada a mi hija Charlotte a los bebés, niñas y niños del mundo entero.