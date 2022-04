De adicto a ADICTO

Por Ernesto Salayandía García

Yo tengo otros datos

La gran ignorancia respecto a la marihuana

Una gran mayoría de la población, desconoce por completo el tremendo daño que causa la marihuana a corto, mediano y largo plazo, por consumo, existe demasiada confusión por sus beneficios medicinales e industriales, hay argumentos que defienden a capa y espada su producción, argumentos, que en mi opinión tienen beneficios y reconozco que la planta ofrece grandes alternativas para el desarrollo industrial y medicinal, mas no para su consumo, la marihuana es una droga mortal, eso es precisamente lo que hay que separar, triste proceso el que se dio en México, primero en las cámaras de senadores y diputados, finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más decepcionante aun, el Presidente de la Republica pudo haber vetado dicha iniciativa de legalizar el consumo y el absurdo llamado, uso lúdico que le dieron legisladores y ministros, ni las manos metió, por ignorancia.

¿Qué quiere decir lúdico?

Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo al juego, recreación, ocio, entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del latín ludus que significa “juego”. Algunos sinónimos que se pueden emplear para la palabra lúdico son juguetón, divertido, placentero, recreativo, entretenido, entre otros. Una actividad lúdica es aquello que se puede realizar en el tiempo libre con el objetivo de liberar tensiones, salir de la rutina diaria y para obtener un poco de placer, diversión y entretenimiento. Otros beneficios de las actividades lúdicas pueden ser: Amplían la expresión corporal. – Estimulan la concentración y agilidad mental. – Mejoran el equilibrio y la flexibilidad. – Aumentan la circulación sanguínea. – Ayudan a que el cerebro libere endorfina y serotonina, dos neurotransmisores que generan bienestar. – Estimulan la inclusión social. – ¿En ese sentido, donde esta lo divertido cuando hay un niño, un joven marihuano en casa convertido en un don nadie, un nacido para perder?

La marihuana activa la prostitución infantil

Esta droga, se adueña de la vida de seres inocentes, los mal nacidos narco menuditas, primero regalan la droga a los niños, pobres o ricos, de todas las edades, los hacen dependientes, adictos compulsivos y cuando el consumo es alto e incontrolable, se adueñan de sus vidas, estos niños, roban, cometen cualquier delito, se prostituyen y son usados en pornografía infantil, se convierten en mandaderos del pucher o del diler, el haber entrado a este infierno, fue muy fácil, el salir de las garras de La Saliva del Diablo, será sumamente difícil, mas no imposible, arruinaran su presente y su futuro y el país está lleno de niños y jóvenes drogadictos, mi pregunta a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los legisladores, ¿Que tiene que ver lo lúdico en este cáncer que extermina la vida de niños, donde esta lo divertido, cuando se tiene un marihuano en casa?

No hay distinción de clases

Tener un drogadicto en casa, es peor que una maldición, el marihuano, lo primero que hace es renunciar a su escuela, claudica su presente y su futuro educativo, el marihuano, se convierte en un gran maestro, da catedra de lo que es vivir en la incertidumbre cuando no aparece, enseña un lenguaje diferente, neurótico, explosivo, es mitómano profesional, un gran actor, se convierte en mecha corta, se torna intocable e insoportable, hay que tratarlo con pincitas, es propiamente un cero a la izquierda, un tipo distante, adicto irresponsable, mitómano, soberbio, grosero, en un descuido, muchos marihuanos comienzan a robar sus propias casas, prendidos de las sustancias, son capaces de vender a su propia madre, destruyen su vida y la de sus familiares, la marihuana los trasforma desde su lenguaje corporal, caminan y actúan con extrema lentitud, demasiada pereza, hablan como en cámara lenta, muestran lentitud en sus reflejos y dificultades de memoria, no retienen, son de muy lento aprendizaje, entorpece sus pensamientos y la hierba mala, los convierte en unos verdaderos inútiles y ¿Entonces, ante esta realidad palpable de tener un marihuano en casa, donde esta lo lúdico?

La marihuana es una droga escalonaría

Es muy común, que la mayoría de los marihuanos usan el consumo de clonazepan, que es una benzodiazepina para bajar el nivel de ansiedad que provoca la hierba mala, ambas adicciones están muy ligadas, de ahí, el escalón los lleva a sustancias de mayores síntomas, en cierta manera, se hacen inmunes a los efectos de la marihuana y el adicto comienza a experimentar otros síntomas que le provoca mayor impacto, como la heroína, cocaína, fentanilo, o cristal y por razones de costos además del placer que le causa, se queda en el cristal, el que le roba el sueño, es decir, no duerme, no come y prácticamente no vive, muchos de estos drogadictos, son víctimas de alucinaciones, sufren de delirios visuales y auditivos, son capaces no solo de escuchar voces diabólicas sino hasta de tener diálogos con la Santa muerte o el mismito Diablo, anestesiados, estos marihuanos, cristaleros son capaces de matar y de suicidarse, los hechos hablan por sí solos, pierden el sano juicio, se ríen solos, lloran y no son capaces de trabajar, ni de estudiar, ni de nada, la droga los tiene encarcelados y definitivamente, estas historias de terror que las hay en todo el país, no tienen nada de lúdico, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consumo de cristal en México es impresionante y ligado a ello, se encuentra el fentanilo, el destino es infernal y mortal.

De la marihuana a la muerte

Este es un problema de salud pública, países y estados de la Unión Americana que despenalizaron el consumo de marihuana, están sufriendo las consecuencias gravedad, los marihuanos han brincado a los fármacos, el alcohol y al fentanillo, debido a que la marihuana eleva considerablemente los niveles de ansiedad y esta droga, derivada del opio ha despertado una gigantesca tendencia en todo el mundo, sin que México quede exento, es extremadamente placentero, El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Es un fármaco recetado que a veces también se usa en forma ilegal. Al igual que la morfina, por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica. A veces también se usa para tratar a pacientes que sufren de dolor crónico y presentan tolerancia física a otros opioides. La tolerancia ocurre cuando se necesita consumir cada vez mayor cantidad de una droga o consumirla con mayor frecuencia para lograr el efecto deseado, por supuestos que estamos invadidos de laboratorios clandestinos y los hospitales, así como los anexos, centros de rehabilitación, esta sobre saturados, por desgracia con muy pobres resultados, no estamos preparados para desintoxicar marihuanos, mucho menos para rehabilitar a tanto adicto al cristal y al fentanilo. Valdría la pena que López Obrador, que le gusta tanto hacer consultas populares, hiciera una entre madres de marihuanos, adictos al cristal y al fentanillo, ¿a ver si les parece lúdico o no la adicción a la marihuana que ha provocado la maldición que ha caído en la vida de sus hijos? La ruina espiritual de muchos mexicanos adictos, definitivamente, no tiene nada de divertido. – ¿O sí?