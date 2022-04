Anuncian feria de Esquipulas

M de R/ Villaflores

En conferencia de prensa desde la Parroquia del Señor de Esquipulas se informaron las actividades de la feria en honor al Señor de Esquipulas -que se llevará a cabo del 7 al 16 de enero- entre actividades litúrgicas, culturales, artísticas, comerciales, deportivas y agropecuarias.

Es importante recalcar que en Villaflores más del 80 por ciento de la población está vacunada y que las personas usan frecuentemente cubrebocas y todas las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud, por lo tanto, se organizó la feria sin masivos musicales, solo actividades en el centro de la ciudad.

Se inicia el día 7 con el anuncio de la feria y la procesión del Santo Patrono de Esquipulas por las calles de la ciudad, las familias, empresas e instituciones ofrecerán enramos y se oficiarán las misas en la parroquia.

Del 8 al 16 los eventos culturales se realizarán en el Teatro del Pueblo frente a la parroquia. Dando inicio el día 12 con la participación de La Academia de Baile “Stilos Coreográficos”, La Coronación de la Reina Maria Fernanda Macías Hernández y la presentación de la Guelaguetza del estado de Oaxaca.

El día 13 participará la Marimba Orquesta Municipal de Villaflores y la Guelaguetza de Oaxaca. El día 14 la Marimba Orquesta Municipal de Villaflores, el grupo Folklórico de San Cristóbal de las Casas, la Academia de Baile “The Big Bance”.

El día 15 se presentan: la Marimba de la Casa de la Cultura, La Sinfónica de la Séptima Región Militar, “Fuerza Elegante” Grupo Norteño, y Grupo Versátil “Kompás Latino”.

Para ir culminando las actividades, el día 16 de enero estará el Grupo Folklórico del Ayuntamiento de Villaflores Na’ambá Yacaimé y la Banda del Patrón.

Durante la feria habrá eventos deportivos como:

-Torneo Estatal de Voleibol los días 15 y 16 de enero en la categoría libre varonil y femenil, y se realizará en las instalaciones de la Unidad Deportiva Oriente.

-Cuadrangular de fútbol será el día 15 de enero a las 10 de la mañana en el Campo Deportivo Miguel Tamayo Guzmán en las categorías sub 16, sub 17 y sub 18 ramas varonil.

-Circuito Municipal de Ciclismo del Señor de Esquipulas 2022, a ejecutarse dentro de las instalaciones de la explanada de la expo feria en el libramiento norte, en las ramas femenil y varonil juvenil -menores de 19 años- y femenil libre, master varonil -40 años- y libre varonil de -20 a 40 años-.

Además, la cabalgata que se realizará al cierre de la feria el día 16 de enero saliendo del Lienzo Charro el Rosario de Villacorzo y termina en Laguitos Park adelante del El Porvenir y carreras de caballos.

El día 15 de enero se realizará en el nuevo de la Rial Academia de la Lengua Frailescana la Comida Anual a partir de las 3 de la tarde amenizará la Marimba Orquesta Reyna Fraylescana y el Show de Enrique Virrueta y su Fiesta California, la venta de boletos será en la Notaria Pública 113 ubicada en 3a sur entre 3a y 4a oriente de Villaflores y a los teléfonos 9611341828, 9656972682 y 9651381113.

Del 12 al 16 de enero se hará la feria de gallos con compromisos y torneos en las instalaciones del salón Valle Diamante en 3ª Norte y 2ª Oriente de Villaflores.