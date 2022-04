Investigan agresión contra edil

Félix Camas / San Cristóbal

Las investigaciones por los actos vandálicos y de agresión en contra del presidente de Teopisca, Abel Tovilla Carpio, continúan, ya que le ha dado el debido seguimiento a su caso y espera tener avances, ya que ha señalado directamente a quienes serían los presuntos responsables.

“Yo no me escondo y siempre doy la cara, nunca me he escondido, el problema de hace unos días donde agredieron a mi hijo menor de nueve años, ya hice las denuncias pertinentes, fueron a saquear a mi casa y eso no lo puedo permitir, fue un acto vandálico, yo tengo la capacidad de dialogar, pero no se trata de una organización, sino que es gente del pueblo mandada por personas que pretenden ser políticos”, comentó.

Justificó que por las carpetas de investigación no debe dar ningún nombre o señalar a alguien directamente, pero las denuncias están hechas y también negó que haya expedido un cheque sin fondos para una comunicad, “eso se dio después de que salió un candidato de esa comunidad, no se puede comprar un terreno, en obras públicas no existe la compra de terrenos, si dicen que eso es cierto que exhiban el cheque”.

“Hemos caminado bien con la gente, voy gobernando tres veces, tenemos quehacer político de no compra de votos, he cumplido con el pueblo”, agregó y aseguró que no buscará la reelección, porque no se encuentra de acuerdo con gobernar durante dos periodos seguidos, ya que la gente es la que debe de juzgar el trabajo de los políticos.