«Cuidadito» con hacerle daño a Lilly Téllez, advierte AMLO

La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los integrantes de su movimiento que “cuidadito” y le hagan daño a otra persona por pensar distinto. Subrayó que la Cuarta Transformación se está logrando sin violencia, por lo cual criticó a quienes insultan a la senadora Lilly Téllez, ahora integrante de la bancada del PAN.

“Ahora hay hasta insultos, pero no pasa de eso, y es una transformación profunda como la Independencia, como la Reforma, como la Constitución, nada más que lo estamos logrando y tenemos que aplaudir, con el comportamiento de todos, lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia, porque eso es lo peor que hay, la violencia. Entonces, hasta los conservadores”.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, lanzó entonces la sugerencia a sus simpatizantes:

“Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar.

No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto.

“Esto también lo digo porque la senadora Lily Téllez se queja de que está haciendo acosada, pues está mal que se haga eso. Somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias pero sin agresiones”, señaló acerca de la legisladora quien llamó a hacerle frente al mandatario cuando estaba la posibilidad de que visitara el Senado para entregar la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, asunto que descartó el mandatario para evitar una confrontación.