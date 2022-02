Mujer no lleva dinero en la primera cita y se queda sin comer

Una mujer expuso en redes sociales que acudió a su primera cita y por no llevar dinero, se quedó sin comer pues solo compró comida para él

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Sin duda la primera cita es algo que nunca se olvida y definitivamente la primera cita de esta joven nunca se le olvidará pues a través de su cuenta de TikTok compartió su incómoda experiencia en el encuentro con quien pensaba sería el amor de su vida, pues cuenta que al no llevar dinero se quedó sin comer y solo comió el joven que la acompañó.

En el video se ve que la chica graba al joven mientras come y narra que él no la invitó a nada, pues ella no llevaba nada de dinero en su bolsa pues había olvidado su cartera, por lo que se quedó sin comer, lo que ha hecho que los usuarios de redes sociales opinen de diferente manera ante este bochornoso momento, pues aseguran que el joven se pasó de “patán”.

“En nuestra primera cita no tenía dinero, así que él solo se compró comida”, escribió la joven en su video.

“Ella lo invitó a salir y quería que fuera el mejor juego”; “Comportamiento del rey”; “No vuelvas a salir con él””; “Un patán”; “Estás hermosa para que te trate así”, se lee entre los comentarios de los usuarios que no dudaron en opinar ante la incómoda situación.

Este caso visto en la cuenta de la usuaria @heydiberber en Tik Tok, se ha vuleto viral en cuestión de segundos, alcanzando ya los 5 millones de visitas, y miles de comentarios en contra del joven, pero también hay uno que otro en contra de ella, pues aseguran que no debió de confiarse del joven, pues ambos debían llevar dinero.