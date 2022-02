El 27 de agosto llegarán más de 16 millones de medicamentos a México

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que, como parte del compromiso del abasto de medicamentos, desde el 27 de agosto comenzarán a llegar más de 16 millones de piezas de medicinas e insumos médicos. “Tres millones 441 mil 70 piezas más, que corresponden a 3 mil 699 órdenes de suministros generadas en la semana. (…) La entrega está comprometida para el 27 de agosto, en que llegarán 16 millones 505 mil de aquí al fin de agosto”, apuntó.

Tercera ola de covid no es “epidemia de adolescentes y niños”: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que durante la tercera ola de la pandemia de covid-19 se ha reducido la mortalidad, incluso en el sector más joven de la población, contrario a lo que muchas personas han señalado. “La mortalidad en adolescentes ya era muy baja en la segunda y continúa siendo muy baja. Todas estas ideas que es una epidemia de adolescentes y niños no tiene sustento de evidencia ni en México ni en ninguna otra parte del mundo”, apuntó.

López-Gatell reitera llamado a mujeres embarazadas a vacunarse

El funcionario de Salud recordó que las “dosis son seguras para el niño en formación”, por lo que pidió a las mujeres embarazadas acudir a cualquier módulo de vacunación contra el covid-19. Apuntó que serán atendidas sin importar el día o el lugar, ya que se consideran como grupo prioritario. “Las vacunas son seguras para la mujer embarazada, para el niño en formación. Hemos percibido cierta renuencia de las mujeres, incluso de sus médicos. Es importante que se vacunen; mujeres que tengan 10 o más semanas de embarazo: vacúnense, eso ayudará a protegerlas”, añadió.

EU enviará a México 8.5 millones de vacunas de Moderna y AstraZeneca

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que tras la llamada del Presidente con la vicepresidenta Kamala Harris, Estados Unidos se comprometió a enviar 3.5 millones de vacunas contra el covid-19 de Moderna, así como hasta 5 millones de AstraZeneca. “Mexico recibirá 3.5 millones de vacunas de la vacuna de Moderna, y hasta 5 millones de dosis de la AstraZeneca. Este envió que será en las próximas semanas, va a complementar el esfuerzo, esta muestra constata la relación entre ambos países”

Autoridades de México se reunirán hoy reunión con funcionarios de EU

El canciller indicó que López Obrador se reunirá con funcionarios de Estados Unidos por la tarde, entre los que se encuentra el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; en la que se tratarán temas comunes entre ambos países. “Hoy va a haber una reunión con varios funcionarios, tenemos una visita que encabeza Jake Sullivan, el secretario Mayorkas, y el secretario González. Ahora vienen a México, son muy frecuentes estas reuniones y tienen que ver con la vacuna y la gestión de la frontera”, dijo.

AMLO reprueba amenazas contra periodista Azucena Uresti

El mandatario expresó su solidaridad con la periodista Azucena Uresti, luego de que un grupo criminal la amenazara. López Obrador indicó que ya se estableció contacto con la comunicadora a través del subsecretario Alejandro Encinas, y se le brindará protección. “Quería yo dejar de manifiesto este apoyo a esta periodista, Azucena Uriesti, del periódico MILENIO, de la radio, televisión y del periódico, vamos a estar junto a ella, ayudándola, protegiéndola, no está sola”, declaró.

AMLO respalda semáforo naranja por covid en CdMx

Luego de que la Federación recomendara al gobierno capitalino colocar a la Ciudad de México en semáforo rojo, y éste se rehusara, ubicándose en el naranja; el Presidente respaldó la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Shienbaum. “No hay diferencias de fondo, ya se decidió en lo que corresponde al gobierno de la Ciudad, que se tiene semáforo naranja y eso es lo que se está llevando a cabo. Lo importante es que no haya tantas restricciones”, comentó.

AMLO reconoce esfuerzo de deportistas mexicanos en Juegos Olímpicos

Tras obtener cuatro medallas de bronce, el Presidente reconoció el esfuerzo de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio, “merecen respeto, no es ganar siempre”, dijo. Además, anunció que se reunirá con los deportistas, y se les entregará un reconocimiento; a la vez que se continuará apoyando al deporte. “Expresar mi reconocimiento a la delegación que nos representó, hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron afondo, merecen respeto y los resultados tienen que ver con una serie de factores, no se puede juzgar a los deportistas. Ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien”, destacó.

AMLO destaca disminución en el costo del gas LP ante tope a precios

Ante los precios máximos del gas LP que estableció de la Comisión Reguladora De Energía (CREE), el jefe del Ejecutivo federal resaltó el respeto a los límites, y aseguró que “vamos a dar seguimiento para que se den cilindros completos”. “Quiero hasta agradecerles porque cumplieron. Sí hubo disminución de precio, y esto ayuda y es lo más importante a la economía popular, pero también para que no se dispare la inflación”, señaló.

“Me decepcionaron”, dice AMLO ante conflicto de magistrados del TEPJF

López Obrador insistió en que los conflictos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es prueba de que se necesita una reforma en materia electoral, para eliminar la corrupción dentro de estos organismos. “No está bien el Tribunal, no han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron y tengo pruebas (…) Voy a plantear una reforma, presento al Congreso la iniciativa y las comisiones correspondientes la analizan, hacen consulta y deciden, para que no siga pasando lo que está pasando en el Tribunal”, propuso.

AMLO pide aprobar ley reglamentaria sobre revocación de mandato

A pesar de que la Legislatura actual está a punto de terminar, el Presidnete hizo un llamado a los senadores y diputados para aprobar la ley reglamentaria para la revocación de mandato, pues añadió que “ya pasó bastante tiempo” sin que se hay discutido en el Congreso de la Unión. “¡Cuánto tiempo ha pasado! Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato. Pero todos, eh, en general, o ¿no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley reglamentaria? (…) Aprovecho para hacer un llamado respetuoso a los legisladores para que ya resuelva y se convoque”, dijo.

Con la información de: Milenio