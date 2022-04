Se cumplen 6 semanas de retención

Temen por la vida del ambientalista, ya que puede estar contagiado de COVID

Janet Hernández / Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. – Se cumplirán seis semanas de la privación de la libertad de Ángel Ancheyta Villafuerte, quien aparentemente cometió un fraude de más de 850 mil pesos en contra de comunidades de la Selva Lacandona.

En entrevista Blanca Esther Villafuerte mencionó que hasta la fecha las autoridades de la Fiscalía, Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos no han hecho nada para intervenir en el caso.

Expresó que temen por la vida del ambientalista, ya que se encuentra delicado de salud por presunto COVID.

Informó que está realizando con amigos una colecta para liberar al inculpado.

» Suplico el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para que sea liberado mi hijo, ya que temo por su vida, porque puede estar contagiado y no tendrá la atención médica que necesita», externó.

Cabe señalar, que la madre del ambientalista ha podido ver a su hijo una vez, «anoche me envió un mensaje porque no lo dejan que me llame y me dijo que tenía mucha tos, fiebre y dolor de cuerpo, lo llevarán a una clínica rural y le dijeron que puede ser COVID-19”.

Finalmente comentó que se están haciendo rifas para obtener recursos y poder juntar la cantidad que se necesita pagar para que liberen a su hijo, «pido a las autoridades que investiguen y me ayuden para para que pueda regresar con su familia, porque él es inocente».