Se niegan a construcción de Casa del Migrante

Habitantes del barrio Rochester se dicen indefensos ante la construcción que podría poner en riesgo su calidad de vida

Lucía Trejo / Corresponsal Diario de Chiapas

Berriozábal, Chiapas.- Desde hace más de un mes, habitantes del barrio Rochester, ubicado en el municipio de Berriozábal, observaron constante movilización de unidades vehiculares, acarreo de material para construcción en diferentes horarios del día, desconociendo que iniciaban la construcción de lo que podría ser la Casa del Migrante.

Durante un recorrido, vecinos del barrio, manifestaron su desacuerdo y preocupación por el proyecto en desarrollo y por el que hasta el día de hoy, las autoridades no les han aclarado de que trata exactamente.

En entrevista, Blanca sostuvo que se encuentran preocupados porque temen por su seguridad y la de su familia ante la llegada de personas originarias de diferentes países, de los cuales, muchos han delinquido y vienen huyendo.

Otra entrevistada, Paty, expresó que es preocupante que las autoridades no les aclaren de que trata la construcción en favor de los migrantes, por ejemplo, indicó que solicitaron un tanque para almacenamiento de agua, sin embargo, les respondieron que no había espacio, que no se podía y para una Casa de Migrantes, si se pudo, enfatizó.

Este jueves, los inconformes prepararon un oficio dirigido a la Secretaría de Gobierno en la que solicitan su intervención para la reubicación de la Casa del Migrante, toda vez que consideran que les causa perjuicio en su vida cotidiana.

En el documento, requieren frenar la obra ya que, temen ser agredidos, además, piden que el estado les garantice la tranquilidad, paz social y salvaguarde sus garantías individuales.