«Teiboleras» denuncian brote de COVID

Trabajadoras de un table dance en Oaxaca denunciaron un brote de covid-19 dentro del establecimiento llamado Baraimas, así como una falta de apoyo para ser atendidas. A través de redes sociales, las afectadas narraron que, entre sus compañeras, bailarinas y meseras, hay contagios de SARS-COV 2, quienes además no reciben su pago correspondiente y son obligadas a asistir a trabajar.

“Intentan secuestrar a trabajadora del Baraimas, la pretenden retener con el pretexto y chantaje de no pagarle 2 mil 800, a pesar de que se sentía mal de salud y dar positivo a covid-19, ya había trabajado 15 días para ganarse lo que ellas llaman «su retenido», la intentaron obligar para que continuara trabajando. «Es una empresa que tiene cero empatías con la salud mental y física, el dueño les gritaba a las chicas, a mí nunca me tocó, pero el dueño es muy pesado, les aviso que no voy a regresar a trabajar al Baraimas. Hay personal y chicas contagiadas de covid-19 y aun así están trabajando, irresponsabilidad social», comentó una de las chicas que trabajaba en el lugar y decidió renunciar. Asimismo, algunas de ellas denunciaron que a pesar de que Oaxaca está naranja del semáforo epidemiológico se permite la apertura del table dance que abre a las 18:00 horas y cierra poco después de las 04:00 horas.

Mientras que algunos clientes se quejaron de la falta de higiene en el lugar, el mal trato, discriminación y hasta robo. La Secretaría de salud de Oaxaca ordenó al ayuntamiento de Santa Lucía del Camino clausurar el centro nocturno, y multa a los propietarios además de aplicar un protocolo con brigadas médicas para atender a las trabajadoras contagiadas de Covid-19 para que puedan ser sujetas de tratamientos médicos.

Con la información de: Milenio