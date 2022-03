Poder y Dinero

AMLO abre fuego contra Biden

· Acusa de financiar al opositor MCCI

· No da pruebas de intervencionismo

· ¿Otra táctica en tiempo electorales?

· Tarjetas en campaña: Fuenteovejuna

Víctor Sánchez Baños

En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sacó una vez más la acusación contra el gobierno de Joe Biden, en el sentido de que está financiando a sus opositores.

Es un señalamiento muy grave. No se trata de inventarse enemigos en tiempos electorales, ya que ellos, los estadounidenses, tienen muchos intereses en México y los mexicanos en Estados Unidos.

La vecindad siempre será difícil, pero no se trata de pelearse con los que están más allá del Río Bravo. Allá tenemos familiares, amigos e incluso, algunos, negocios que generan divisas para nuestro país.

Pelearse con el vecino y socio, estratégicamente no es correcto. Se crean animadversiones entre dos pueblos que, a pesar de sus diferencias étnicas, de idioma e incluso históricas, están hermanados desde el siglo pasado.

En esa mañanera, López Obrador acusó a Estados Unidos de financiar al organismo opositor Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), donde están varias organizaciones nacionales e internacionales como sus promotores, según el presidente mexicano.

Trató de meter el tema en la plática que sostuvo recientemente con la vicepresidenta del coloso del Norte, Kamala Harris, pero no fue del agrado del Gobierno de Estados Unidos, ya que horas antes de la reunión hizo la acusación, lo que fue considerado un acto “poco diplomático”.

Según la información pública, debe quedar claro que no es el Gobierno de Estados Unidos, sino organizaciones de ese país y otros que aportar alguna cantidad de dinero y logística para perseguir a corruptos. Por ello, acusar al gobierno de Estados Unidos, es un asunto muy delicado, ya que la administración Biden, nada tiene que ver, hasta donde sabemos, en ese organismo cuyo promotor más importante es Claudio X. González.

Ahora, bien, Claudio está en todo su derecho para actuar con total libertad para cuestionar al gobierno. Ejerce su derecho a expresar como le de la gana, dentro de los márgenes que ofrece la ley.

Sin embargo, le molesta al Ciudadano Presidente, que cuestionen a varios malhechores de su gobierno que cometen fraudes, robos, abusos e incluso asesinatos.

No hay gobierno perfecto y estoy seguro que AMLO metería la mano al fuego por muy, pero uy pocos de sus colaboradores. Y, no por su lealtad, sino por su probidad y honradez.

La oposición sirve para equilibrar el poder. Además, como bandera de su campaña presidencial y su avatar cotidiano, el trabajo de investigación lo hacen los opositores. En las denuncias por corrupción, sólo se debe aplicar la ley.

PODEROSOS CABALLEROS

TARJETAS CHOTEADAS POR TODOS

¿Quién usa tarjetas para obtener votos? -¡Fuenteovejuna!-, parodiando la magistral obra de teatro del gran dramaturgo español, Lope de Vega, enmarcado en la sociedad feudal tardía de la Península ibérica . La falta de creatividad política y electoral, convirtió el uso de las tarjetas para darle “beneficios” a los electores, en un instrumento que lo usan materialmente todos los aspirantes a gubernaturas. Sin embargo, la investigación sobre quienes cometen delitos electorales con esas tarjetas, “por instrucción presidencial” y no como marca la ley, AMLO se lo deja a la Fiscalía de Delitos Electorales que encabeza José Ortiz Pincheti. En lo personal, tengo un extraordinario reconocimiento profesional por este abogado. Sin embargo, el uso electorero de esa fiscalía pone en riesgo la credibilidad del proceso entero, ya que se ve que se configuran delitos a la medida a las declaraciones del Presidente. El caso de las tarjetas “Rosa” de Adrián de la Garza, y las acusaciones (que no son nuevas), contra Samuel García, los dos opositores punteros en los comicios de Nuevo León, parece un acto de desesperación, ante la caída de Clara Luz Flores, abanderada de Morena. Ante esas acciones, vimos que se zafó de la candidatura de Monterrey, Víctor Fuentes, un panista que se sumó a Morena, pero ahí fue traicionado. Lo ideal es que en campaña ni se ni una playera de regalo. Si quieren, que una vez ganadas las elecciones les den a la ciudadanía, mejores servicios y programas sociales reales, que sirvan para mejorar sus vidas. No sólo se acuerden del elector cuando se acercan los comicios. Eso es una bajeza. El Congreso debe terminar con regalos y financiamiento ilegales. El piso parejo. Fuera los corruptos del gobierno y que la promesa se cumpla.

