Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Apocalipsis

Si creíamos que el apocalipsis vendría del cielo, la sorpresa es que está llegando de todas partes. Masacres en varios estados de la república, una pandemia fuera de control, el colapso del servicio hospitalario, la insuficiencia en los servicios funerarios y la parálisis económica que representa estar en semáforo rojo, en la capital del país, y en la de la mayoría de los estados, nos advierte que la Seguridad Nacional debe estar preparada para cualquier desanimo o contingencia social. Si bien es cierto que la pandemia ha venido a recrudecer todos los males de antaño, innegable es que los que dio origen la nueva administración hace dos años, con esta enfermedad nos mandó a una muy dolorosa agonía. Tres caprichosos proyectos siguen siendo los responsables de la lenta muerte de un México próspero. Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya traen en sus espaldas las peores decisiones para su construcción. Tres proyectos que hoy se llevan los recursos económicos que le quedan a este gobierno en un momento en que hace falta de todo, en todo. El incendio en el sistema de controles del Metro capitalino es un ejemplo de ello, paralizará la movilidad de 6 líneas dejando sin servicio a 7 millones de usuarios por varios meses, la falta de mantenimiento y de personal, así como de un sistema de protección para una contingencia de la magnitud de lo sucedido, pone en evidencia el precario recurso económico con el que opera una de las ciudades más grandes del mundo. Fuentes cercanas a la administración de este importante medio de transporte, aseguraron que los recortes presupuestales y humanos han venido mermando la seguridad en el funcionamiento de este servicio. Hay quienes se atreven a asegurar que no fue un accidente, sino un atentado por la falta de recursos y por la omisión de Florencia Serranía Directora General por las muchas alertas que se dieron antes del siniestro. Un caos capitalino aunado a la imposibilidad de controlar los contagios y a la insurrección de empresas restauranteras que se niegan a cerrar. El malestar social empieza a generar alertas en todos los ámbitos, ya escuchamos al SSC de la capital García Harfuch anunciar la incapacidad de poder disminuir el robo a casa habitación, la falta de empleo, el cierre obligatorio de comercios y la quiebra de empresas ponen al límite el pronóstico de lo que en temas de seguridad se avecina. Por otro lado el programa de vacunación se convierte en un show mediático, es cierto que la existencia de una vacuna para enfrentar una crisis letal es motivo de una gran parafernalia, pero la integración de una brigada de vacunación con la innecesaria presencia de los Siervos de la Nación en el proceso de vacunación, debilita y vulnera la capacidad de coordinación y control que sólo le corresponde a las FA quienes no debieran distraerse en tener que organizar a personas que no tienen ninguna función como no sea politizar la vacuna en tiempos electorales. Y hablando de presión electoral, se presentan más denuncias, ahora por violación, a quien fuera el Presidente de la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas en el Senado Félix Salgado Macedonio, la inconformidad de algunos en su partido por su candidatura al Gobierno de Guerrero, sacan los trapos sucios bien guardados para estos tiempos.

DE IMAGINARIA

Mientras que en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán ocurren masacres del CJNG y el de Santa Rosa de Lima, el Presidente está más preocupado en que sea el Secretario Sandoval quien informe en persona a padres de Ayotzinapa los avances de una investigación que debiera corresponderle a la FGR, prácticamente la buena voluntad del presidente se convirtió en un tenso careo entre víctimas y acusado que no merecía el titular de SEDENA, sobre todo cuando el mismo Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, ratifica la buena disposición del ejército en todo momento.