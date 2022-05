Asesoría Legal

Cancelación de Créditos Infonavit

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante la cancelación de créditos Infonavit, ya que elementos hay suficientes para estudiar la situación, los empleados administrativos siguen tratando mal a la clase trabajadora del país, en esta ocasión tocó un asunto de maltrato hacia personas de la tercera edad en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, los empleados administrativos no entienden ni saben sus funciones dentro de tan respetable Institución, la cual, a nivel nacional la viciaron y corrompieron, Mercadotecnia de México dirigida por el Lic. Julio Cesar Zamudio, propondrá al Congreso de la Unión y Senado de la Republica un Proyecto de Decreto en el cual se pide la discusión, evaluación y presentación de la desaparición del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se debe también realizar investigaciones sobre los despachos jurídicos externos que contrata el Infonavit de cuales fueron los requisitos o si en realidad hubo alguna licitación para que los despachos jurídicos puedan promover cobros a nombre del Infonavit, de la misma manera, es importante mandar a comparecer al Titular del INFONAVIT ante el Congreso de la Unión para que explique detalladamente y entregue copias de los contratos que desde hace varias décadas se viene firmando entre trabajadores e Infonavit, y que incluso, Infonavit y trabajadores firman contratos por ejemplo de 170 mil pesos, documento que se hace notarialmente, pero, los millones de mexicanos terminan pagando más de tres veces la cantidad pactada, así mismo, otra de las irregularidades es que cuando hay personas que están casadas, Infonavit no toma en cuenta ello y ponen la propiedad como NO conyugal, son tantas interrogantes acerca de lo que está pasando al interior del Infonavit, otro punto importante es que, los despachos jurídicos externos contratados por Infonavit se siguen portando prepotentes, altaneros, arrogantes y soberbios en contra de las personas que han tramitado crédito de casa ante esta respetable dependencia, se sigue practicando el acoso hacia las personas, no le dan las opciones a las que tienen derecho, les llaman por teléfono a cualquier hora del día, la noche y la madrugada acosando a los trabajadores amenazándolos de que si no pagan les van a embargar, mandándoles a la vez hojas sin valor legal de sus despachos jurídicos, los despachos jurídicos no tienen función legal para poder embargar, a menos que haya una demanda de por medio y sea el impartidor de justicia quien requiera por la vía legal al deudor, y para ello, se le debe emplazar al demandado para que conteste la instaurada en su contra, teniendo el derecho de réplica, es por ello que, Mercadotecnia de México que dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio lanzará una convocatoria a los millones de mexicanos en todo el país para solicitar la cancelación de sus créditos que han sido pagados y repagados varias veces y en donde no hay un eco legal, se supone que para Infonavit ya pagaron las casas que por años han estado pagando los millones de trabajadores, sustentado en la revisión de los contratos firmados notarialmente en donde indica la cantidad real a pagar, se pedirá la intervención del Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña en esta situación, así como de las Comisiones de Vivienda y Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, de la misma manera, la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Senado de la Republica, es demasiado lo que los funcionarios del Infonavit ha hecho en contra de los intereses de los millones de trabajadores en todo México, es importante que comparezca el Titular del Infonavit para que explique detalladamente todos y cada uno de los contratos signados, hay quienes no han podido pagar sus viviendas y tienen que abandonarlas por peticiones y presiones de los despachos jurídicos que por cierto, ni siquiera se encuentran legalmente regulados, la mayoría son de dudosa procedencia y reputación, no se cuenta con ninguna aplicación ni regulación para saber cómo operan, cundo se ha expuesto ante las diversas oficinas regionales de Infonavit las situaciones de acoso por parte de los despachos jurídicos externos, es importante regresarle al pueblo lo que por décadas han perdido ante las malas decisiones y malas estrategias de los funcionarios del Infonavit, por años y años la gente por ignorar las leyes, por no preguntar, por no solicitar orientación legal pagan más de tres veces una vivienda elaborada con un material totalmente corriente, incluso, han despojado a esposas de titulares las casas con el pretexto que no hay una vinculación conyugal, es decisivo y es ya un hecho la elaboración del Proyecto de Decreto para presentarlo ante las Comisiones del Congreso de la Unión y Senado de la Republica, nadie habla porque ignoran las leyes, sin embargo, la Ley del Infonavit debe ser revisada y reformada, como las reformas que a lo largo de muchos años ha sufrido nuestra Carta Magna, mucha gente ha dejado perder su crédito o no lo ha usado, se debe dar el dinero a todos los y las mexicanas que quieran acceder al dinero de la subcuenta que tienen en Infonavit, es un derecho real y legal, en el Estado de Veracruz se busca 410 cancelaciones, de las cuales se presentarán a la brevedad posible las primeras 39, y de ahí, hasta el próximo año su próxima presentación, para el Estado de Sinaloa se busca la cancelación de 200 número de crédito, en Tabasco se busca la cancelación de otras 200 cuentas, el pueblo no debe estar pagando algo que no ha firmado.