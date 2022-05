Asesoría legal

Casas de infonavit

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Las empresas constructoras siempre están busca de terrenos para poder construir, no importando como se encuentre el terreno, hay quienes han construido en barrancos, es un derecho del trabajador mexicano que goce al menos de una casa propia, sin embargo, la deuda que se adquiere es por 30 años, casas mal construidas que apenas y si alcanzan a que pasen 2 lluvias y se les empieza a detectar grietas en las paredes, así viven muchísimas familias, es una pena que no sepan trazar bien su unidad habitacional, la cual consiste en que hay muchas casas abandonadas porque les queda muy lejos de su centro de trabajo, hay unidades habitacionales muy lejos de las ciudades o municipios, casi abandonados donde ni siquiera hay tiendas para comprar ni mucho menos transporte público, las empresas constructoras (no todas) siempre hacen casas con un material muy corriente, esto, es debido a que Infonavit no supervisa el material correcto y todavía se pone a someter a los trabajadores a que vivan en las casas que según les tocó, es muy difícil accesar a los créditos en efectivo de infonavit porque los encargados del departamento jurídico no son representados por un abogado en la materia, sino que simplemente son jóvenes inexpertos que únicamente tienen preparatoria terminada y esos sujetos son quienes representan legalmente las oficinas del Infonavit, y así es en todo el país, Infonavit viola los derechos de los usuarios, usan una campaña en redes sociales y medios de comunicación hablando sobre créditos conyugales pero, qué pasa cuando uno de los cónyuges abandona la casa, lo investigado por MERCADOTECNIA DE MEXICO es que cuando un cónyuge abandona el hogar y el que queda tiene que reportar inmediatamente al infonavit lo que está aconteciendo, sin embargo, el departamento jurídico del infonavit de cualquier Estado del país indica que a ellos no les importa, que debe pagar quien se queda viviendo en la casa pero que a los dos les toca las escrituras por igual, en realidad el Infonavit no soluciona ese tipo de problemas porque ellos indican que no es de su competencia, la pregunta es, entonces, ¿para qué quieren que los cónyuges les digan lo que está sucediendo? ¿De qué sirve? De nada, de todas formas el infonavit actúa como si fuera una empresa privada, no dependencia de gobierno, los usuarios de infonavit están totalmente desprotegidos, someten a los trabajadores a tomar las casas que hay disponibles y no donde ellos desean estar, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se les tiene que dar el crédito en dinero directamente a manos de los trabajadores por si desean comprar un terreno, casa, etcétera, pero, esto solo es de palabra, porque el que se acerca al infonavit para preguntar por lo mencionado solo encuentra negativas, incluso, el departamento jurídico de cada oficina de infonavit en el país ni siquiera saben administrar la documentación legal de los usuarios, de hecho, el infonavit en la actualidad puede devolver su dinero a quienes no usaron el crédito, solo es ir físicamente, acreditarse como el titular del crédito y solicitar el dinero de su crédito, en caso que le den negativa, pueden llamar al 800 008 39 00 es línea oficial de infonavit y solicitar asesoría, exponer sus quejas del porque infonavit no les quiere regresar el dinero que tienen acumulados en crédito en esa dependencia, años anteriores infonavit hizo lo que quiso con los usuarios, les daban casas de muy mala calidad, las constructoras solo tienen el molde para fabricarlas del mismo tamaño y en una casa muy mal hecha o de un material muy barato se puede invertir menos de 50 mil pesos y a los trabajadores los hacen pagar 30 años una casa que es más falsa que un billete de peso que no existe, de paso, y para rematar, infonavit siempre ha trabajado con despachos legales externos porque Infonavit no tiene capacidad y ni siquiera saben cómo demandar a una persona que no otorga sus pagos, tienen que depender de los despachitos jurídicos externos para ponerles demandas a los usuarios que no han pagado, solo les dan tres opciones, la primera es ponerse al corriente con lo que deben, la segunda es terminar de pagar la casa en un solo pago y la tercera es desalojarla en caso que no cumpla ninguno de los dos requisitos anteriores, los despachitos jurídicos externos y autorizados por infonavit no saben absolutamente nada en materia mercantil y solo ponen demandas para asustar a la gente ahuyentarlos para que desalojen sus casas y ellos quedarse como unos verdaderos buitres con las casas, abusando tanto el Infonavit como los despachitos jurídicos de los derechos de los trabajadores, porque para que vuelvan a tener otro crédito y tener una casa lo dudo porque se los han robado entre infonavit y los despachitos jurídicos a los trabajadores, ninguna familia puede abandonar la casa que estuvieron pagando por años, hay que recordar que algunos funcionarios de infonavit en coordinación con los despachitos jurídicos actúan como unos buitres sobre los poseedores de las casas y abusan de la ignorancia de las personas, las casas que Infonavit ofrece no sirven, deberían de checar por medio de especialistas la calidad con las que fueron construidas todas las casas que ofrece el Instituto en todo el país, y aunque estén ocupadas que reparen daños de las personas que pagan esas casas, ser trabajador, obrero o cualquier cosa en lo que trabajen no quiere decir que se van a pisotear sus derechos, los mexicanos y mexicanas merecen una casa digna y decorosa no una pocilga de casa como las que ofrece Infonavit porque incluso, aparte de ser mal hechas son pequeñas como para que vivan perros en ellas en lugar de humanos, las conexiones de luz interna de esas casas están mal hechas, el lavabo del baño y la tasa son de lo más barato que hay, es mejor darle el dinero a la gente y que ellos mismos hagan sus casas, pero, que no les pongan pretextos ni muchísimas condiciones que ni siquiera la gente puede cumplir con tal de darle el dinero en efectivo a los usuarios, los funcionarios de Infonavit por décadas han entregado casas a los usuarios de muy mala calidad, corrompiéndose con las empresas constructoras donde el gobierno paga más por las casas que por el material en que están construidas, si usted tiene puntos para recuperar su dinero acumulado en Infonavit, retírelo, y no permita que los malos funcionarios de Infonavit lo traten con la punta del pie, porque ellos ni siquiera saben sus funciones en esas oficinas, ni la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores conocen.