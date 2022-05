Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Continuo rezago anacrónico en registro público de la propiedad

Nuevamente amigo lector comentamos el tema del rezago ancestral que se da en el registro público de la propiedad, donde se dice, sin conceder, que poderoso caballero es Don Dinero, toda vez que si alguien desea obtener de manera pronta y rápida una evaluación para una escritura ahí en el registro publicó de la propiedad de inmediato te extienden y te atienden para poder obtener la escrituración, obvio, son pocos los notarios que tienen esa facilidad. Lo cierto es que como nunca antes visto en la historia de nuestra entidad el registro público de la propiedad cuenta con un gran rezago criminal en la tramitación de escrituras, esto lo han estado denunciando notarios públicos a los que mantienen marginados por exigir prontitud en la tramitación de las validaciones o firmas para escriturar. Cabe destacar que los fedatarios denuncian en varias ocasiones que el registro público de la propiedad se asemeja a la cueva de Alibaba, toda vez que predomina el poderoso caballero es Don Dinero, ya si quieren sacar unas escrituras de manera pronta o rápida solo basta con dar una lista de sus predios o inmuebles que tienen para firma y al parecer, sin conceder, por cada lista de 20 propiedades les cobran una cantidad que algunos notarios no tienen para pagarla y al hacerlo estarían contribuyendo, soslayando a la corrupción, lo cual el presidente AMLO está tratando de combatir, pero al parecer los del registro público de la propiedad no lo entienden, por tal motivo es necesario que el gobernador investigue al respecto y se combata no solo la corrupción sino el gran rezago que se da en esa dependencia estatal. Los fedatarios señalaron que allá en Tapachula esa dependencia antes citada se acentúa más ese tipo de acciones ilegales y los notarios no pueden entregar sus escrituras de predios en tiempo y forma lo cual les causa problemas con la clientela algunos “tramitologos” o los que hacen el trabajo sucios y uno que otro ex empleado de esa oficina, son los que piden la lista a los fedatarios de las propiedades que deseen obtener su validación o firma, los cuales, se dice, sin conceder, piden cinco mil pesos por agilizar los trámites de las escrituras. Cierto o falso es necesario que el gran rezago que se da en esa dependencia se controle porque de lo contrario la galopante corrupción se seguirá dando, por eso los notarios públicos en la costa solicitan al gobernador atienda ese reclamo para se agilice esa situación…sin comentarios

SE COMBATE AL MOSCO AEDES AEGYPTI EN TAPACHULA…

La alcaldesa de Tapachula Rosy Urbina Castañeda informó que el servicio de recolección de basura se ha normalizado al entrar en operación los camiones compactadores, aunque es perentorio aclarar o remarcar dijo, que en ningún momento se dejó de prestar el servicio, desde de recolección de la basura toda vez que todas algunas unidades empezaron a cubrir las rutas ya establecidas. Rosy Urbina Castañeda edil del municipio de Tapachula agregó que, la controversia legal con la empresa arrendadora ADAMED, SA de CV, sigue su curso mientras se logra encontrar una solución definitiva conforme a derecho. Sin embrago, subrayó, se garantiza la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos que es considerado prioritario por sus implicaciones en materia de salud pública, ambiental y social. En otro orden de situaciones la alcaldesa dio cuenta de que, en el primer semestre del año, en la aplicación del programa interinstitucional de descacharrización, control larvario, nebulización y promoción a la salud, se han atendido 330 colonias de Tapachula, ubicadas en los cuatro sectores y divididas en 11 rutas, con lo que se previenen y combaten el dengue, zika y chikungunya. Señaló que el Primer Informe de actividades del Programa de Prevención de Arbovirosis 2021, que se ha desarrollado de enero a la fecha de este año, se han logrado levantar alrededor de 218 toneladas de cacharros. Urbina Castañeda fue muy clara al remarcar que, colonias urbanas y comunidades rurales como Puerto Madero, Álvaro Obregón, El Edén, Independencia y Felipe Carrillo Puerto, han sido atendidas con las acciones para prevenir las enfermedades transmitidas por el vector, al mismo tiempo adujo que para establecer cuáles son las colonias que deben ser intervenidas por la presencia del mosco Aedes Aegypti, transmisor de esas enfermedades, se han instalado dos mil ovitrampas. Al final acoto que gracias a estas acciones los casos de dengue, zika y chikungunya han disminuido en forma considerable, por lo que se pide a la población que siga participando para evitar la propagación del mosco transmisor de estos padecimientos…sin comentarios

La situación de los "levantados" en la colonia Patria Nueva dicen aún sigue en ascuas, y es por esa razón que las jefas de familia de esas dos personas que les dieron el clásico "levantón" están solicitando a las autoridades que aparezcan con vida. Según las declaraciones de las jefas de familia de los que fueron "levantados" fue alrededor de las 19:40 horas, cuando estaban sentados afuera de una vivienda, platicando ambos trabajadores uno, dijeron, es chófer y el otro carpintero. Este caso aun dará mucho de qué hablar, pero por el momento estaremos atentos a los acontecimientos que se den posterior a las declaraciones y reclamos de las mamas de los levantados…veremos y comentaremos… En representación del Secretario de la SADER Víctor Villalobos Desde el corazón del estado de Chiapas en los valles clausuramos la primera Feria Estatal de la Pitahaya. Exposición de productos y subproductos de esta fruta. Inician las primeras cosechas de plantaciones de Suchiapa, Jiquipilas, Ocozocoautla entre algunos municipios con excelentes resultados, informó nuestro paisano, Héctor Cano de la Torre… sin comentarios…