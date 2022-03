Comentarios Políticos

Armando Domínguez

De pechito, normalistas… Morena y Pvem, van con todo.

La experiencia política y en la administración pública, siempre serán dos factores importantes en quienes aspiran a una alcaldía, diputación local y diputación federal en las próximas elecciones del domingo 6 de junio; así que la baraja está sobre la mesa y son los electores chiapanecos, quienes tienen la última palabra a la hora de emitir su voto. Concretamente hablamos de un municipio: Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, tienen la posibilidad clara de obtener el beneficio mayoritario de los sufragios; busca la reelección, tiene experiencia y ya demostró tener capacidad para seguir avanzando en varios temas en lo que se había estancado el municipio; tres años no son suficientes para seguir cumpliendo su programa de gobierno. Le apuesta a la reelección por la experiencia adquirida en su último trienio y por los trabajos que ha realizado, así como la intención de concluirlos y comenzar otros nuevos; es una segunda oportunidad que no estaría nada mal para “El Elote”, tienen experiencia político-administrativa bajo las siglas del Partido Verde Ecologista (PVEM) que representa una figura nueva en los votantes. No habría que buscarle tanto al asunto, pero, insistimos, los electores inclinarán la balanza en favor del candidato del tucán en una jornada comicial que se realizará de forma ordenada y segura en la que se garantice elecciones libres, transparentes y pacíficas, y el principal protagonista sea el pueblo de Yajalón y de Chiapas. Oigan.

A unos días del inicio de la veda electoral, previo a los comicios del 6 de junio, en Tapachula la contienda se ha decantado con claridad en favor de Rosy Urbina, la morenista que gobernará tres años más la plaza de Chiapas, que es más importante para el programa de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los 20 puntos de ventaja de Urbina sobre el aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, el exdiputado César Amín González Orantes y el candidato del Partido Verde, Ezequiel Orduña Morga se han mantenido inamovibles a lo largo de los días que lleva la campaña electoral por la alcaldía tapachulteca. La fortaleza de Rosy Urbina fueron los 13 meses que gobernó Tapachula, espacio que no desestimó para tomar importantes decisiones y echar a andar obras y acciones que quedaron marcadas en el imaginario de una población que vivió, y padeció, como todos, la pandemia del covid-19. Inevitablemente Morena ganará Tapachula. El mérito de Rosy Urbina Castañeda fue mantenerse fiel a los principios de la Cuarta Transformación, cercana al Gobierno del Estado, sin perder el contacto con actores políticos, ciudadanos y grupos que la fueron recibiendo con calidez lo mismo en la zona urbana, como en las giras por las zonas alta y baja rural. Tapachula inexorablemente se mantendrá con Morena. Sí, ahí donde el presidente López Obrador continuará con su proyecto de reactivación ferroviaria, donde llegará el gasoducto de Salina Cruz, donde están las inversiones de SEDATU, donde el programa de atención migrante seguirá recibiendo fuertes inversiones federales y ahí donde Morena continuará impulsando a Rosy Urbina Castañeda. Enhorabuena.

Aquel que comete un delito, es un delincuente; y por eso, los normalistas son delincuentes a secas. Los normalistas, han dejado claro que en Chiapas no se necesita ni mano suave ni firme, sino ¡Mano dura! Estos chantajistas de toda la vida, que se la pasan violando la ley con total impunidad, necesitan un castigo ejemplar. Nadie reprochará que se les aplique la misma receta que a los MOCRI: a la cárcel y sin escalas, descabezando a sus líderes. Sería excelente señal política de un hombre de leyes como lo es el inquilino de Palacio, aplicando la máxima presidencial: por encima de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Desafiar con bombas molotov Palacio de Gobierno, mientras se desarrollaba la Mesa de Seguridad, es un grave precedente. Hay que restaurar la confianza en las instituciones, que no se les vea más burladas. A estos zánganos y parásitos del presupuesto público, mal llamados “estudiantes”, quienes no permiten que se les auditen ni financiera ni académicamente, se les debe poner un alto. Ya es grave la situación con los normalistas, espero que no lo sea más todavía; lo que sí, estos graduados en desmanes, robos de Oxxo y secuestro de camiones particulares tendrán que, en teoría, andarse con cautela: son procesados que deberán presentarse a firmar cada 15 días en El Amate. “Durante el presente año 2021, la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ha recibido un total de cuatro millones 539 mil 800 pesos por partida federal y dos millones 486 mil 100 pesos por partida estatal, que suman siete millones 25 mil pesos. Debido al aumento de matrícula por conceptos como alimentos, uniformes y otros apoyos, el presupuesto anual ha aumentado para el 2021 a 35 millones 579 mil pesos, que se libera de forma mensual”. Queda pendiente para otro momento, la cronología extremadamente violenta llevada a cabo por quienes se han ostentado como estudiantes de Mactumactzá y sus aliados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que podrían tipificarse de muchas formas de delito. Terrible.

*** Jorge Luis Llaven Abarca, candidato a la diputación federal por el Distrito VI de Tuxtla Gutiérrez por la coalición de Morena-PT-PVEM, sigue sumando adeptos rumbo al 6 de junio, sostiene reuniones de trabajo con líderes y representantes de agrupaciones sociales en el distrito donde ratifica su compromiso de representar al pueblo de Chiapas con dignidad en la Cámara de Diputados y levantar la voz por los que menos tienen; reconociendo que no habrá transformación sin apoyo, razón por las que les pidió votar por la coalición Juntos Hacemos Historia. *** Sin hacer mucho ruido, Juan Pablo Montes de Oca, camina y sostiene reuniones con los diversos sectores sociales del distrito X, escuchando las diversas demandas que le plantea la gente para conocerlas y buscar alternativas conjuntas de solución. Trabajo excelso realiza Eduardo Ramírez Aguilar, un tipo probo y de una sola pieza. Se conduce sigiloso y doblemente precavido. Cuenta con la aritmética a su favor que lo hace ser el “poderoso” del Senado de la República. Es ejecutor, mano dura y demuestra su buen oficio de jugar en las grandes ligas de la política nacional. Trae espaldarazo, pregona la Cuarta Transformación. *** Más allá de lecturas, especulaciones y conjeturas de quienes incursionan en la jungla política: el candidato a la alcaldía de Morena en Villaflores, Pepe Orantes, construye un futuro prometedor en ese municipio de la Fraylesca. Camina y allana un sendero promisorio al lado de los que comandan el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Consolida un atinado manejo de campaña con propuestas reales y de soluciones para dirigir a buen puerto la proa de ese municipio reordenando las finanzas y administración pública. Pepe, es parte de un equipo y proyecto. Lectura siglado guinda.

