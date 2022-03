Gobernador Rutilio Escandón Cadenas

Letras Desnudas

Mario Caballero

Del pantano chiapaneco al momento chiapaneco

Muchas son las cosas que se pueden decir del tercer Informe de Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Que Chiapas sigue igual o peor que hace tres años, no es una ellas. Considero que por la situación de paz y estabilidad social que ahora mismo vivimos, es el único gobernador en varias décadas que puede presumir un semblante de tranquilidad en su rostro, sentirse bien consigo mismo y, quizá, satisfecho por lo logrado hasta ahora.

No por nada el gobernador celebró que su mandato no ha contraído deudas, reiterando con ello que su gobierno no viene a administrar el estado sino a transformarlo. Que en esta nueva etapa se diera impulso a la economía y se realizaran obras sin pedir más préstamos, era condición necesaria para darle credibilidad a la llamada Cuarta Transformación en Chiapas.

Del mensaje del miércoles del gobernador me gustó, una vez más, su compromiso por cambiar la vida pública del estado. Comparto su visión de que la política y la práctica del poder tienen que cambiar para que Chiapas obtenga un alto grado de bienestar. Llevamos años diciéndolo. Los políticos deben asumir un compromiso real con las causas de la sociedad, no buscar el poder por el poder mismo, para disfrutar de beneficios y enriquecerse con dinero del pueblo.

Como hemos dicho en este espacio, Chiapas es un territorio plagado de carencias que representa un reto bastante complejo para cualquier gobierno. Los que saben dicen que tenemos por lo menos cincuenta años de atraso. Por eso parte de la estrategia del mandatario ha sido cambiar la mentalidad de los servidores públicos: que sean íntegros, honestos y responsables con el cargo que les ha tocado desempeñar.

Asimismo, combatir la corrupción que en el pretérito reciente acrecentó los déficits sociales, negándole el derecho a los chiapanecos a servicios de salud eficientes, a una educación de calidad y a tener mejores condiciones de vida. Hoy no se habla en los medios de escándalos de corrupción, por ejemplo, y los funcionarios estatales que se atrevieron a andar de mano larga, están en la cárcel.

OTROS ASPECTOS

Otro mensaje que me gustó del Informe es que el Gobierno de Chiapas seguirá actuando con sentido humano, respetando los derechos humanos y cuidando la dignidad de las personas. Este 2012, a las 670 familias desplazadas de Chenalhó y Pantelhó les brindó ayuda humanitaria y alojamiento en refugios temporales en sus cabeceras municipales. A los que fueron afectados por el conflicto del municipio Venustiano Carranza, les dio atención médica, quirúrgica y psicológica a víctimas y deudos. Así como operativos de seguridad mientras se resolvía el asunto.

A la población migrante, por otro lado, en la medida de sus competencias como autoridad estatal, los ha apoyado con mil 739 recorridos para prevención del delito y protección durante los últimos tres años.

Paso ahora al tema de la salud. Primero que nada, la crisis sanitaria por coronavirus. A la fecha de hoy, Chiapas es el estado con la tasa más baja de contagios y decesos por Covid en todo el país. Un resultado en verdad loable, que se logró gracias a la estrategia de control y mitigación implementada tanto en hospitales como con las brigadas en casas y negocios, y al avance en la vacunación, pues hasta el mes de noviembre el 65 por ciento de la población mayor a 15 años ya estaba vacunada, según datos del Seguro Social.

En otro aspecto, este año pasamos del primer lugar en muerte materna al 25 y del primer lugar en muertes por dengue al 27 a nivel nacional, destacando además que este 2021 no ha habido ningún fallecimiento por esta enfermedad.

Sobre el dinero invertido en el sector salud, el gobierno de Rutilio Escandón destinó 3 mil 91 millones de pesos en la adquisición de medicamentos y mil 728 millones para la compra de material de curación. Este año invirtió 95 millones en la rehabilitación de 30 unidades médicas en 20 municipios del estado y en lo que va del sexenio suman 800 millones en el mantenimiento de 250 clínicas y hospitales públicos.

Igual de valioso fue la reconversión del Hospital General de Huixtla, que beneficiará a 60 mil personas de la región, y la inauguración de varias Clínicas de la Mujer que cuentan con equipo médico y técnico especializado para la atención de la población femenina. Aplaudo que el Gobierno del Estado tenga como meta construir un hospital de este tipo en cada distrito de salud en Chiapas.

En el capítulo de la obra pública, el mandatario detalló la pavimentación de 111 mil metros cuadrados de calles y avenidas, la instalación de 6 mil 417 luminarias con una inversión de 193 millones de pesos, la ampliación y reconstrucción de 98 puentes vehiculares, 30 espacios deportivos y recreativos, además de pasos de desnivel que al mismo tiempo de mejorar la movilidad, mejoran en gran manera la imagen urbana de la capital chiapaneca.

Aparte, en los tres años de gestión se han construido 54 sistemas de agua potable en 39 municipios con un monto de 480 millones de pesos, más de once mil kilómetros de carreteras y caminos rurales, y se inauguró la segunda etapa de la carretera La Angostura-Pujiltic, con una inversión de 489 millones de pesos, que se espera inaugurar en enero de 2022.

En cuanto al sector educativo, hay avances respecto al pago de la deuda con docentes, en la reconstrucción y equipamiento de escuelas, ayuda alimenticia para alumnos en situación de vulnerabilidad y han sido atendidos los conflictos magisteriales y estudiantiles.

POR ÚLTIMO

Referente a la seguridad, mientras otros estados del centro y norte de México están siendo víctimas de la violencia y los crímenes de los cárteles, Chiapas es el segundo estado del país con la tasa más baja de incidencia delictiva de alto impacto y delitos generales. Somos una entidad en paz, con tranquilidad, donde la estrategia de las Mesas de Seguridad ha arrojado estos resultados.

Por último, me llamó la atención que el miércoles hubo algo que no habíamos visto en los gobiernos pasados: aprobación social al gobernador.

Es, o ha sido, común que cada gobernante al llegar al tercer año de su mandato estorbe a los intereses de la Federación, del partido en el poder, incluso si es militante, de la clase política local y del empresariado. En fin, apesta.

No así con Rutilio Escandón, quien más allá del respeto que ha demostrado y del ánimo por colaborar con los distintos órdenes de gobierno, poderes constitucionales, instituciones, dependencias, organismos autónomos, colectivos, cámaras de empresarios, etcétera, llegó a la mitad de su gestión siendo acuerpado por todos, o por la mayoría, de los participantes de la política en el estado, quienes tanto respaldan como aprueban las acciones de su gobierno.

Quizá algunos no estén de acuerdo con que la vida pública de Chiapas ha cambiado bastante desde hace tres años para acá. Pasamos del pantano chiapaneco al momento chiapaneco. Tenemos seguridad, mejores servicios de salud, obras que hacen justicia social y los recursos se ejercen con transparencia. Y respeto su opinión, pero como dijera el Divo de Juárez: “lo que se ve no se juzga”.

